Wahlkampf in den USA:Die Swing City

Am Ende könnte eine einzige Stimme unter den 538 Wahlleuten das Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump entscheiden. Und diese Stimme wird womöglich in Omaha, Nebraska, vergeben.

Von Boris Herrmann, New York

Dieser Tage war Tim Walz mal wieder als Wahlkämpfer in Nebraska unterwegs. Zum Rocksong „Small Town“ von John Mellencamp kam der Vizepräsidentschaftskandidat von Kamala Harris in Omaha auf die Bühne. Omaha hat rund 500 000 Einwohner und ist die einzige echte Großstadt in Nebraska, aber die Leute im Publikum waren so freundlich, auch bei „I live in a small town“ mitzusingen.