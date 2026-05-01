Der Presseraum im Weißen Haus ist nicht nach Donald Trump oder seiner Sprecherin Karoline Leavitt benannt, auch wenn man das derzeit meinen könnte. Sondern nach James Brady. Er war der Sprecher von Ronald Reagan und an dessen Seite, als am 30. März 1981 vor dem „Washington Hilton“ ein Attentäter das Feuer eröffnete. Der US-Präsident und zwei Sicherheitskräfte wurden lebensgefährlich verletzt. Brady, den sechs Kugeln trafen, blieb lebenslang schwer gezeichnet und starb 2014 an den Folgen seiner Gehirnschäden.