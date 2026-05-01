Zum Hauptinhalt springen

USAAmerikas Mordopfer – Präsidenten und Schüler

Lesezeit: 4 Min.

Schon einmal war das „Washington Hilton Hotel“ Ort eines Anschlags. Am 30. März 1981 beim Attentat auf US-Präsident Ronald Reagan wurde sein Sprecher James Brady lebensgefährlich verletzt.
Schon einmal war das „Washington Hilton Hotel“ Ort eines Anschlags. Am 30. März 1981 beim Attentat auf US-Präsident Ronald Reagan wurde sein Sprecher James Brady lebensgefährlich verletzt. AFP

Der Anschlag auf die Gala in Washington erinnert an eine jahrhundertelange Serie von Attentaten auf Politiker. Doch so hoch wie jetzt ist die Gewaltbereitschaft in den USA schon lange nicht mehr gewesen. Opfer sind Abgeordnete, Unternehmer – und Teenager.

Von Peter Burghardt, Washington

Der Presseraum im Weißen Haus ist nicht nach Donald Trump oder seiner Sprecherin Karoline Leavitt benannt, auch wenn man das derzeit meinen könnte. Sondern nach James Brady. Er war der Sprecher von Ronald Reagan und an dessen Seite, als am 30. März 1981 vor dem „Washington Hilton“ ein Attentäter das Feuer eröffnete. Der US-Präsident und zwei Sicherheitskräfte wurden lebensgefährlich verletzt. Brady, den sechs Kugeln trafen, blieb lebenslang schwer gezeichnet und starb 2014 an den Folgen seiner Gehirnschäden.

Zur SZ-Startseite

USA
:Vom „Lehrer des Monats“ zum versuchten Attentat bei der Gala mit Trump

Der 31-Jährige, der beim Korrespondenten-Dinner geschossen haben soll, soll ein krudes Manifest hinterlassen haben. Demnach habe er Regierungsvertreter ins Visier nehmen wollen, „geordnet nach Rang, vom höchsten zum niedrigsten“.

SZ PlusVon Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite