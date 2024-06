Nach 90 Minuten war der schlimme Abend für Joe Biden vorbei, aber so richtig los ging es danach. Am Freitag nach dem TV-Duell stand schon wieder Wahlkampf an, Termine in North Carolina und New York, Donald Trump flog nach Virginia. Doch der Showdown bei CNN vor Millionen Wählerinnen und Wählern ging für den US-Präsidenten so katastrophal daneben, dass sich kaum mehr jemand vorstellen kann, dass seine Kandidatur ans Ziel führt. Die Demokraten diskutieren nun ernsthaft über die Frage, ob der Kandidat Biden nicht abgelöst werden sollte.

Diese erste von zwei geplanten TV-Debatten war für den Amtsinhaber bereits verloren, als sie gerade erst angefangen hatte. Biden verhaspelte sich, er wirkte müde, nervös, abwesend. Er stand wie verloren am Pult. Die Stimme heiser und dünn, die Sätze kompliziert, oft blieb er hängen, wie eingefroren.

In diesen quälenden Momenten war mehr denn je zu sehen und zu hören, wie der mächtigste Mann der Welt seit seinem Sieg 2020 gealtert ist, auch wenn sein Rivale nur dreieinhalb Jahre später geboren wurde. Kurz nach der Wahl am 5. November wird Biden 82. Wenn er gewinnt, dann würde er das Weiße Haus im Januar 2029 verlassen, mit 86. Kann das wirklich sein?

Noch bleiben die meisten Skeptiker bei den Demokraten anonym

Zweifel an seiner erneuten Bewerbung gibt es schon länger, Barack Obamas früherer Berater David Axelrod hatte sie vor ein paar Monaten ausgesprochen. Biden war dennoch überzeugt davon, dass er Trump noch einmal besiegen und die amerikanische Demokratie retten kann. Trotz seines Alters, des steifen Gangs, der Versprecher. Verspricht sich Trump nicht auch, redet er nicht sowieso vor allem dummes, gefährliches Zeug? Und nun das, dieses Debakel.

Selbst für Bidens Anhänger war es unmöglich, diese eineinhalb Stunden schönzureden. „Four more years“, riefen zwar ein paar von ihnen vor dem Studio, noch vier Jahre. „Ich denke, wir haben es gut gemacht“, sagte Biden, als er mit seiner Frau Jill anschließend in Atlanta eine Waffel aß. In seiner Partei dagegen brach Panik aus. „Das ist ein echter Albtraum“, zitiert das Politportal The Hill einen Verbündeten Bidens. „Ich sehe dabei zu, wie wir diese Wahl in Zeitlupe verlieren.“ Ein Stratege sprach im selben Medium von „politischem Selbstmord“. Bei Politico sagte ein demokratischer Anwalt und Aktivist, Biden sei erledigt.

Nach Informationen des Magazins würden die Demokraten „das Undenkbare“ in Betracht ziehen, Bidens Rückzug. Für einen bedeutenden Gönner der Demokraten war es „der schlechteste Auftritt der Geschichte“, so übel, dass niemand auf Trumps Lügen achten werde: „Biden muss aussteigen. Keine Frage.“ Biden stehe „vor einem Crescendo von Aufrufen zum Rücktritt“, vermutet ein erfahrener Demokrat in der New York Times. „Joe hatte einen tiefen Brunnen der Zuneigung unter den Demokraten. Er ist versiegt.“ Die meisten Skeptiker bleiben anonym, doch das macht die Stimmung für Biden nicht weniger unangenehm.

Im August werden die Demokraten ihren Kandidaten offiziell aufstellen

In Umfragen lagen er und Trump zuletzt ungefähr gleichauf, mit Vorteilen für den Herausforderer in den entscheidenden Swing States. Auch kam dieses erste von zwei geplanten Streitgesprächen vor Kameras ungewöhnlich früh, gut vier Monate vor der Wahl, Teil zwei soll im September bei ABC folgen. Im Juli werden die Republikaner offiziell Trump nominieren, daran besteht kein Zweifel. Werden die Demokraten wie vorgesehen im August Biden aufstellen? Und wenn nicht – wer könnte ihn in letzter Minute ersetzen? Die ebenfalls unbeliebte Vizepräsidentin Kamala Harris? Alternativen wie Gretchen Whitmer, die Gouverneurin aus Michigan, oder Gavin Newsom, der Gouverneur aus Kalifornien, der Bidens Desaster in einem Nebenraum von CNN erlebte?

Inhaltlich hatte Biden erwartungsgemäß mehr zu bieten als der Brachialrhetoriker Trump, das schon. Er hat die US-Wirtschaft nach der Pandemie stabilisiert und die westliche Allianz zusammengehalten. Er hat die Ukraine vor einer schnellen Niederlage bewahrt und Israel nach dem Terror der Hamas ebenso unterstützt wie er Israel bei den Angriffen auf Gaza kritisiert. Er nannte Trump bei seinen seltenen Offensiven nun „Lügner“, „Verlierer“, „Jammerlappen“ und einen „verurteilten Verbrecher“, aber es drang fast nicht durch, laut einer Blitzumfrage von CNN gewann Trump das Duell.

Als ihn Trump wiederholt als „den schlechtesten Präsidenten in der Geschichte unseres Landes“ bezeichnete, sah Biden ins Leere, selbst bei seinem Schlusswort zogen sich die zwei Minuten in die Länge. Jeder Zuschauer muss sich gefragt haben, wie der Oberbefehlshaber in dieser Verfassung den robusten Trump besiegen und eine nächste Amtszeit durchstehen soll. Er sei erkältet gewesen, heißt es, doch das wird die Diskussion nicht beruhigen. Der Wahlkämpfer Biden, den Amerika da zur besten Sendezeit sah, war ein alter, müder Mann.