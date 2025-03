Spontan riefen die Soldaten „ USA , USA, USA“, als Vizepräsident J.D. Vance am Freitag auf der US-Basis Pituffik vor sie trat. Es war der erste Besuch eines US-Vizepräsidenten auf der autonomen Insel Grönland , die zu Dänemark gehört. Während sich Vance durch die Pituffik Space Base führen ließ, eine für die Raketenabwehr der Vereinigten Staaten wichtige Einrichtung, bekräftigte US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington seine Ansprüche auf die Insel. „Für die internationale Sicherheit müssen wir Grönland haben. Es ist nicht die Frage, ob wir ohne auskommen“, sagte Trump. „Wir können es nicht.“

Drüben auf der Pituffik Space Base goss Vance wenig später Öl ins Feuer. „Dänemark hat Grönland nicht genügend geschützt“, sagte er. „Den Menschen in Grönland geht es besser unter dem Sicherheitsschirm der USA als unter jenem von Dänemark.“ 20 Jahre lang habe die frühere Kolonialmacht zu wenig in die Infrastruktur und die militärische Verteidigung der Insel investiert. Die USA würden darum ihre militärische Präsenz in der Umgebung ausbauen. Die Trump-Regierung schmiede keine „unmittelbaren Pläne“, mehr Truppen dort zu stationieren. Aber sie habe „allgemeine Ziele“, mehr Eisbrecher und die Marine in das Hoheitsgebiet von Grönland zu schicken. Präsident Trump hatte kurz nach seiner Amtsübernahme verlangt, die Eisbrecher-Flotte von zwei auf 40 Schiffe auszubauen.

Dänemark steckt eine Milliardensumme in die Rüstung

Als Vance gefragt wurde, ob die USA die Armee einsetzen würden, um die Kontrolle über Grönland zu übernehmen, äußerte er sich so zweideutig wie sein Chef. Sie glaubten fest daran, dass militärische Gewalt nicht nötig sei, weil die Grönländer aus freien Stücken zur Einsicht kämen, sich unter den Schutz der USA stellen zu müssen. Das war eine Einschränkung seiner Botschaft, die Trump-Regierung respektiere das Recht der Grönländer auf Selbstbestimmung.

„Was ist die Alternative?“, fragte Vance. „Sollen wir den Nordatlantik und die Arktis China, Russland und anderen Regimen überlassen, die nicht im besten Interesse der amerikanischen Bevölkerung handeln?“ Ganz so, als ob die Alternative nicht bereits seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestehen würde – in der Form der Verteidigungsallianz Nato, in der die USA den Ton angeben und Dänemark inklusive Grönland mitmacht. Vance stand ja auf einem amerikanischen Stützpunkt auf der Insel, als er diese Provokationen aussprach, in Begleitung der Second Lady Usha Vance, des Nationalen Sicherheitsberaters Mike Waltz, des Energieministers Chris Wright und des Senators Mike Lee, eines Republikaners aus Utah.

Grönland und Dänemark zeigen sich bisher wenig interessiert an den Avancen aus Washington; sie empfinden diese im Gegenteil als aggressiv. Dänemark hat im Februar ein milliardenschweres Rüstungsprogramm beschlossen. Und die Grönländer hatten am Freitag, bevor Vance landete, eine breite Koalitionsregierung gebildet. Vier der fünf Parteien im Parlament sind daran beteiligt, sie unterzeichneten am Freitag den Koalitionsvertrag in der Hauptstadt Nuuk.

Eine derart breit aufgestellte Regierung ist ungewöhnlich für Grönland; die einzige Oppositionspartei ist nun die Partei Naleraq, die eine schnelle Unabhängigkeit von Dänemark anstrebt. „Es ist eine Zeit, in der wir als Bevölkerung unter Druck stehen“, sagte der neue Regierungschef Jens-Frederik Nielsen laut dem Rundfunksender KNR. „Wir müssen zusammenhalten. Gemeinsam sind wir am stärksten.“ Seine Mitte-Rechts-Partei Demokratie hat eben erst die Wahlen gewonnen. Sein Vorgänger als Premierminister, Múte B. Egede, übernimmt neu das Amt des Finanzministers.

Vance war nicht zuletzt deshalb nach Grönland gereist, weil die Bewohner der Insel wenig erbaut waren über einen geplanten Besuch der Second Lady bei einem Schlittenhunderennen. Nachdem auch Dänemark dagegen protestiert hatte, kündigte der Vizepräsident an, seine Frau zu begleiten. Die Auftritte in grönländischen Ortschaften sagten sie aber ab, sie beschränkten sich auf die Pituffik Air Base. „Es ist arschkalt hier, warum hat mir das niemand gesagt“, scherzte Vance, als er dort eintraf. Knappe vier Stunden später war er bereits wieder in der Air Force Two, auf dem Weg zurück ins frühlingshafte Washington, wo derzeit die japanischen Kirschbäume in voller Blüte stehen.