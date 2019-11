US-Außenminister Mike Pompeo hat China zur Freilassung der "willkürlich festgenommenen" Uiguren aufgefordert. Peking müsse seine "drakonische Politik" der Unterdrückung der muslimischen Volksgruppe beenden, forderte er am Dienstag. Die Enthüllungen dazu entsprächen den zunehmenden Beweisen, dass Peking mit Masseninternierungen der Uiguren Menschenrechtsverletzungen begehe. Am Sonntag hatte das Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ), darunter die Süddeutsche Zeitung, Dokumente veröffentlicht, die von der Kommunistischen Partei Chinas stammen und Anleitungen zur massenhaften Internierung der Uiguren in der Provinz Xinjiang enthalten.