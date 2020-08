US-Außenminister Mike Pompeo wird Mitte kommender Woche zum Auftakt einer Europa-Reise in Prag erwartet. Die geplante Truppenumverteilung der US-Streitkräfte in Europa werde kein Thema der Gespräche in der Moldaumetropole sein, sagte der tschechische Außenminister Tomas Petricek am Donnerstag im Rundfunk. Weitere Stationen auf der Reise sind Slowenien, Österreich und Polen, wie Pompeo auf einer Pressekonferenz in Washington ankündigte.