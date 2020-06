In den USA wird nicht nur unter den Anti-Rassismus-Protestanten der Ruf nach Polizeireformen lauter. Was genau mit der Losung "defund the police" gemeint ist und was einige Staaten bereits unternehmen.

Die Demonstranten haben den Spruch auf ihre Schilder geschrieben und auf Schutzmasken, und in Washington haben sie ihn gleich auf den Asphalt gemalt, in dicken gelben Lettern und in Sichtweite des Weißen Hauses. "Defund the police" - streicht der Polizei die Mittel. Wobei: Ein Spruch ist es längst nicht mehr, viel eher eine Forderung, die zunehmend lauter wird. Sie prägt die Debatte über Polizeibrutalität, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd ausgebrochen ist, und sie hat auch schon Einzug gefunden in den Präsidentschaftswahlkampf.