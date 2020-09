Bei einem Polizeieinsatz in den USA ist wieder ein Schwarzer erschossen worden. Der Polizei zufolge hatten zwei Polizisten in Los Angeles am Montagnachmittag (Ortszeit) versucht, einen Radfahrer zu stoppen, der Verkehrsregeln missachtet habe. Als sie ihn ansprachen, reagierte der 29 Jahre alte Dijon Kizzee dieser Darstellung zufolge, indem er das Rad hinwarf und zu Fuß flüchtete. Die Polizisten stellten ihn nach Angaben eines Beamten der Polizeibehörde einen Block weiter. Kizee haben einem der Polizisten ins Gesicht geschlagen, dabei seien ihm Kleidungsstücke zu Boden gefallen. Die Beamten hätten gesehen, dass sich zwischen diesen eine halb automatische Pistole befunden habe. Daraufhin hätten beide Beamte das Feuer auf den Mann eröffnet, sagte Sheriff Lieutenant Brandon Dean vor der Presse. Wie oft geschossen wurde, wisse er nicht. Die Los Angeles Times zitierte einen Zeugen, der acht bis elf Schüsse gehört haben will.

In einer späteren Erklärung der Polizei stand, die Schüsse seien erfolgt, als der Mann "eine Bewegung" in Richtung der Waffe gemacht habe. Eine weitere Zeugin sagte der Los Angeles Times, sie habe beobachtet, dass Kizzee in ein Handgemenge mit einem Polizisten verwickelt gewesen sei. Der Polizist sei zurückgewichen und habe auf Kizzee geschossen. Er und ein weiterer Beamte hätten auf den Mann geschossen, nachdem dieser zu Boden gefallen sei. Dijon Kizzee wurde an Ort und Stelle für tot erklärt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet, das Ergebnis der Autopsie lag zunächst noch nicht vor.

Der Anwalt der Familie Kizzees, der auf Bürgerrechte spezialisierte Benjamin Crump, teilte mit, die Polizisten hätten mehr als 20 Mal in Kizzees Rücken geschossen, obwohl dieser die Waffe nicht aufgehoben habe. Crump forderte per Twitter eventuelle Zeugen auf, ihm Videos von den Vorgängen zuzusenden.

Mehrere Hundert Menschen schlossen sich am Dienstagabend Angehörigen von Dijon Kizzee an und marschierten zum Sitz der Polizeibehörde, die Demonstration verlief friedlich. Seit Mai, als in Minneapolis der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz getötet wurde, wird in amerikanischen Städten protestiert gegen Rassismus und Polizeigewalt. Wiederholt kam es dabei zu Ausschreitungen. Zuletzt in Kenosha in Wisconsin, wo ein Schwarzer von Polizisten in den Rücken geschossen und schwer verletzt wurde.