Nach dem Mord an Charlie Kirk veröffentlichen zwei junge Politiker eine gemeinsame Erklärung. Sie gehören den Nachwuchsorganisationen der beiden großen Parteien an. Die Reaktion sagt viel über die politischen Verhältnisse im Land.

Von Boris Herrmann, New York

In Rhode Island, dem kleinsten Bundesstaat der USA, haben sie mitunter die größten Ideen. So ist es jedenfalls auf einem Banner zu lesen, der in der Bahnhofshalle von Rhode Islands Hauptstadt Providence hängt. Und tatsächlich: Die jüngste Idee von Kenneth Naylor, 28, darf man angesichts der extrem angespannten politischen Stimmung im Land sehr wohl als groß bezeichnen. Nach dem Mord an dem Trump-Vertrauten Charlie Kirk hat sich Naylor nämlich entschlossen, einfach mal bei Anthony Cherry anzurufen.