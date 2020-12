Joe Biden gibt sich gut gelaunt, hat aber bereits mit heftigen Flügelkämpfen in seiner Partei zu tun.

Wer bekommt ein Ministeramt im Kabinett von Joe Biden? Die einen wollen unbedingt eine Frau als Verteidigungsministerin, die anderen einen Schwarzen. Über Kämpfe unter US-Demokraten und warum die ganze Mühe am Ende vergebens sein könnte.

Von Hubert Wetzel

Vor einigen Tagen stellte der künftige US-Präsident Joe Biden in einem Hotel in Delaware die Männer und Frauen vor, die für ihn die Außen- und Sicherheitspolitik machen sollen. Antony Blinken war anwesend, der designierte Außenminister, ebenso Jake Sullivan, der neue Sicherheitsberater, und John Kerry, der Sondergesandte für Klimapolitik. Auch Avril Haines und Linda Thomas-Greenfield standen auf der Bühne, die Biden zur Geheimdienstdirektorin respektive zur UN-Botschafterin ernennen will.