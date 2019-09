Die USA und Polen wollen die Zahl der in Polen stationierten US-Soldaten leicht erhöhen und die Infrastruktur für US-Einheiten in Polen ausbauen. US-Präsident Trump und Polens Präsident Andrzej Duda unterzeichneten am Rande der UN-Vollversammlung in New York eine Erklärung, derzufolge die Zahl der US-Truppen in Polen von derzeit 4500 um 1000 erhöht wird. Ein entsprechendes, von den Verteidigungsministerien in Warschau und Washington ausgearbeitetes Abkommen wird US-Außenminister Mike Pompeo zufolge demnächst veröffentlicht. Trump sagte, Polen trage "die gesamten Kosten" für den Ausbau neuer Infrastruktur und die Aufnahme der US-Truppen.

Der gemeinsamen Erklärung zufolge werden US-Einheiten an sechs Standorten in Polen - Posen, Breslau, Dramburg, Lask, Kurheim, Lublinitz (Poznań, Drawsko Pomorskie, Wrocław-Strachowice, Łask, Powidz, Lubliniec) - stationiert oder dürfen diese für Trainingszwecke oder als Flughafen nutzen. Die zusätzlichen 1000 Soldaten werden "höchst wahrscheinlich von anderen Plätzen in Europa" nach Polen verlegt, sagte Trump. Die jetzt unterzeichnete folgt einer ähnlichen Erklärung vom 12. Juni nach einem Besuch des polnischen Präsidenten im Weißen Haus. Dabei nannte Trump Deutschland als wahrscheinlichen Ursprung für die nach Polen zu verlegenden US-Einheiten. In Deutschland sind US-Angaben zufolge noch rund 50 000 US-Soldaten stationiert.

Auf die Frage, ob die zusätzliche Stationierung in Polen gegen Russland gerichtet sei, antwortete Trump: "Ich denke nicht." Moskau dagegen nannte die zusätzlichen Einheiten bereits im Juni "destabilisierend". Vize-Außenminister Sergej Rjabkow sagte, die Verlegung spiegele "aggressive" Absichten Washingtons wider und habe einen "destabilisierenden und eskalierenden Charakter". Die Verlegung sei eine Verletzung des Nato-Russland-Abkommens von 1997, demzufolge die Nato sich verpflichtet habe, keine bedeutenden Streitkräfte in neuen Nato-Mitgliedern wie Polen oder den baltischen Ländern zu stationieren.

Vor allem im US-Militär halten viele diese Absprache nach Moskaus Kriegen in Georgien und der Ostukraine für obsolet. Russland unterhielt Schätzungen der Nato und des Instituts für Strategische Studien zufolge 2017 an seiner westlichen Grenze 78 000 Soldaten. Zudem hat Moskau dort Verteidigungsminister Sergej Schoigu zufolge dort seit 2016 mehr als 70 neue Militäreinheiten aufgestellt, darunter zwei Divisionen und drei Brigaden. Der US-Geheimdienst DIA schätzt die Stärke einer russischen Division auf 9000 Soldaten.

Demgegenüber ist die nun zwischen Warschau und Washington vereinbarte Erhöhung um 1000 Soldaten weit vom Warschauer Ziel entfernt, wenigstens eine US-Brigade (typischerweise rund 4500 Soldaten) zusätzlich nach Polen zu holen. Dazu hielt die Erklärung lediglich "weitere Diskussionen" fest. Dagegen kündigte Trump an, Washington werde demnächst die Visapflicht für in die USA reisende Polen aufheben. Die entsprechende Entscheidung sei "bereits gefallen". "Präsident Duda sagte, Polen habe drei Jahrzehnte auf die Entscheidung zur Aufhebung der Visapflicht gewartet."