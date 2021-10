Mordrate in den USA:Erschießen und erschossen werden

Mordrate in den USA

"Vielleicht hat die Pandemie einfach alle verrückt gemacht", sagt ein Polizist. In Philadelphia kommen sie jedenfalls nicht mehr hinterher, all die Patronenhülsen zu zählen.

Gefährlich war es immer in den Großstädten der USA, aber in der Pandemie wurden Frust, Wut und Knarren zu einer tödlichen Mischung. Unterwegs in den Straßen von Philadelphia, wo es langsam zur Routine wird, die Toten einzusammeln.