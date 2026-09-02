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USAHegseths Kahlschlag mitten im Krieg

Lesezeit: 4 Min.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bei einem Auftritt Ende August.
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bei einem Auftritt Ende August.
Evelyn Hockstein/REUTERS

In Iran wird weiter geschossen, im Pentagon feuert oder vertreibt der Verteidigungsminister Generäle und zivile Führungskräfte. Nun tritt der für die US Army zuständige Staatssekretär Dan Driscoll zurück.

Von Peter Burghardt, Washington

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Eine professionelle Militärführung könnte die Weltmacht zweifellos gebrauchen, gerade jetzt. Mehr als sechs Monate dauert der Krieg in Iran schon, ein Ende ist nicht in Sicht. Am Dienstag setzten die US-Streitkräfte ihre Luftangriffe fort, und die Revolutionsgarden attackierten amerikanische Stützpunkte. Aber während Raketen verschossen werden und der Ölpreis wegen der Engpässe an der Straße von Hormus wieder steigt, herrscht im Pentagon zunehmendes Durcheinander.

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