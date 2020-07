US-Präsident Donald Trump hat den für August in Florida geplanten Nominierungsparteitag seiner Republikaner abgesagt. Grund sei ein dortiges "Aufflammen" des Coronavirus, teilte Trump mit. An Parteitagsveranstaltungen im Staat North Carolina werde zwar festgehalten, aber: "Es ist jetzt nicht die richtige Zeit für eine große Versammlung." Eigentlich hätte der gesamte Parteitag der Republikaner samt der Kandidatenkür Trumps für die Wahl im November im Staat North Carolina stattfinden sollen. Doch es gab Streit mit der demokratisch geführten Staatsverwaltung über den Plan der Republikaner, das Event in geschlossenen Räumlichkeiten mit Parteianhängern ohne Mund- und Nasenschutz abzuhalten.