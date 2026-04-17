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Kampf im Namen JesuWie sich die USA die Lehre vom „gerechten Krieg“ zurechtbiegen

Lesezeit: 5 Min.

Vizepräsident J. D. Vance beruft sich auf die Lehren des Augustinus, um den Iran-Krieg zu rechtfertigen. Wie stichhaltig sind seine Argumente?
Vizepräsident J. D. Vance beruft sich auf die Lehren des Augustinus, um den Iran-Krieg zu rechtfertigen. Wie stichhaltig sind seine Argumente? Chip Somodevilla/via REUTERS

Leo XIV., der erste US-amerikanische Papst, kontert die religiöse Kriegsrhetorik der Trump-Regierung. Der Katholik J. D. Vance zeigt sich empört und versucht ihn theologisch zu belehren.

Von Annette Zoch

Das muss man sich auch erst mal trauen: J. D. Vance, US-Vizepräsident und erst seit sieben Jahren katholisch, rügt den Papst für dessen angeblich zu liberale Theologie: Der Papst müsse vorsichtig sein, wenn er über Fragen der Theologie spricht, so Vance. „Man muss sicherstellen, dass es in der Wahrheit verankert ist.“

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SZ PlusVon Elisa Britzelmeier und Annette Zoch

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