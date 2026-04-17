Das muss man sich auch erst mal trauen: J. D. Vance, US-Vizepräsident und erst seit sieben Jahren katholisch, rügt den Papst für dessen angeblich zu liberale Theologie: Der Papst müsse vorsichtig sein, wenn er über Fragen der Theologie spricht, so Vance. „Man muss sicherstellen, dass es in der Wahrheit verankert ist.“