Von Christian Zaschke, New York

Phil Valentine nutzte seine Sendung beim Radiosender WTN in Tennessee gern dazu, die Impfung gegen das Coronavirus lächerlich zu machen. Am 21. August starb er im Alter von 61 Jahren an den Folgen einer Covid-Infektion. Marc Bernier pries sich in seiner Sendung beim Radiosender WNDB in Florida als "Mr. Anti-Vax". Er werde sich niemals impfen lassen, verkündete er. Am vergangenen Wochenende starb er im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Covid-Infektion.