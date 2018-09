5. September 2018, 18:49 Uhr USA Paartherapie in Islamabad

US-Außenminister Pompeo will einen Neuanfang mit Pakistan wagen - Tage, nachdem Donald Trump der neuen Regierung Militärhilfe gestrichen hat.

Von Arne Perras , Singapur

Kurz vor der Landung des Gastes aus den USA in Islamabad wechselte der Ton. Noch am Samstag hatte das Pentagon bekräftigt, dass die Amerikaner weitere 300 Millionen Dollar Militärhilfe streichen, weil sie mit dem Vorgehen des Bündnispartners im Anti-Terrorkampf unzufrieden sind. Als Außenminister Mike Pompeo dann während seines Fluges nach Südasien mit Journalisten sprach, war es mit dem Drohen und Strafen jedoch vorbei. Zumindest klang das, was von dem Gespräch an Bord öffentlich wurde, deutlich versöhnlicher als alles, was Islamabad in den Tagen zuvor aus Washington zu hören bekommen hatte.

Amerika wolle gerne einen Neuanfang, sagte Pompeo. Das war natürlich kein Anlauf zur Paartherapie, obwohl es schon fast danach klang. Pakistan und die Vereinigten Staaten sind kein Paar, allerhöchstens Partner wider Willen. Und manchmal scheint es so, als arbeiteten sie mehr gegeneinander als miteinander. So wie es die USA darstellen, sagen die Pakistaner oft das eine und tun das andere. Ähnliche Vorwürfe hat aber auch Islamabad gegen Washington erhoben.

Wie tief der Graben auch sein mag, beide Seiten schlugen zumindest nach außen einen kooperativen Ton an. "Die Pattsituation konnte heute durchbrochen werden", sagte der pakistanische Außenminister Shah Mehmood Qureshi nach seinem Gespräch mit Pompeo und dem US-Generalstabschef Joseph Dunford: Die USA wollten demnach eine politische Lösung für Afghanistan, die auch für Pakistan akzeptabel sei. "Hier stimmen wir überein, und ich denke, darauf können wir aufbauen", sagte Qureshi. Allerdings verknüpfte er die Frage mit dem Wunsch nach Unterstützung der USA für eine Entspannung im Verhältnis Islamabads mit Neu-Delhi. "Wenn wir uns auf den Westen konzentrieren müssen, müssen wir uns in unserem Osten wohlfühlen", sagte Qureshi.

Das Streben nach Neuanfang lag nahe, weil in Islamabad nicht mehr Nawaz Sharif regiert, sondern der Ex-Cricket-Spieler und Wahlsieger Imran Khan. Ihn traf Pompeo am späteren Nachmittag. Auf die Frage eines Journalisten an Khan, ob er denn einen solchen Neustart für möglich halte, sagte der Premier: "Ich bin ein geborener Optimist". Sportler, das fügte er an, seien immer Optimisten.

Nur dass Khan jetzt nicht mehr Cricket spielt, sondern einen labilen Atomstaat regiert. "Die ersten drei Monate sind hart", sagte Khan. "Das wussten wir. Aber wir haben es im Griff." Viele Pakistaner setzen darauf, dass er die Korruption bekämpft und Jobs schafft. Ob es die Amerikaner mit einem wie Khan tatsächlich leichter haben werden, ist noch nicht ausgemacht. Er gilt als Populist, und anti-amerikanische Reflexe sind in Pakistan leicht zu provozieren. Außerdem hat das Militär Pakistans im Zweifel immer noch das letzte Wort.

In jedem Fall war klar, dass sich Pompeos Mission kompliziert gestalten würde. Nicht nur wegen der zahllosen Probleme der Führung in Islamabad, sondern auch wegen US-Präsident Donald Trump, der die Pakistaner wiederholt wüst beschimpfte. Schließlich muss Pompeo für alles, was er jetzt in Pakistan erreichen mag, noch den Segen seines oft irrlichternden Chefs in Washington einholen. Nach dem Treffen mit Khan äußerte sich Pompeo vorsichtig: "Ich hoffe, dass die Basis, die wir heute gelegt haben, die Bedingungen schafft für einen weiteren Erfolg."

Im Kern dreht sich seit Jahren alles um dasselbe Thema: Die Zukunft Afghanistans, die Chancen auf Frieden und welche Rolle die erstarkenden Taliban dabei spielen werden. Aus der Vergangenheit, die Pompeo hinter sich lassen will, können Pakistaner und Amerikaner von Terror und Krieg erzählen. Von dem Verdacht, jeweils von der anderen Seite hintergangen zu werden, von unerfüllten Versprechen, versteckten und offenen Drohungen. Und von jeder Menge Frust. Die Enttäuschungen der USA ließ auch Pompeo anklingen, als er sagte: "Wir benötigen ein ernsthaft bemühtes Pakistan, das bei der Versöhnung hilft, die wir in Afghanistan brauchen." Die Stimmungslage des Gastgebers fasste unterdessen der pakistanische TV-Sender Geo passend zusammen, als er zur Ankunft des Gastes an die "unglaublich kalten Beziehungen zwischen den USA und Pakistan" erinnerte. Am Abend sollte Pompeo weiter zu Gesprächen nach Indien fliegen.