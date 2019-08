12. August 2019, 20:41 Uhr USA Schütze von Ohio hatte Unterstützung vor der Tat

Ein Freund des Angreifers kaufte offenbar Schutzwesten und Waffenzubehör für den späteren Täter. An der direkten Planung des Attentats soll er aber nicht beteiligt gewesen sein.

Der Schütze von Dayton im US-Staat Ohio hatte nach Angaben von Ermittlern vor der Tat Unterstützung. Ein Freund habe für ihn in diesem Jahr Schutzwesten und Waffenzubehör gekauft, teilte das FBI mit. Unter anderem habe der Freund das 100-Schuss-Magazin bestellt, das der Täter am 4. August benutzte.

Es gebe keine Beweise, dass der Freund auch an der Planung oder Durchführung der Attacke beteiligt gewesen sei, sagte Staatsanwalt Benjamin Glassman. Trotzdem erwartet ihn jetzt ein Verfahren, mindestens wegen des Lügens auf einem Waffenkaufs-Formular: Er hatte angegeben, keine Drogen zu nehmen, konsumierte aber regelmäßig Cannabis. Auch der spätere Schütze hätte in der Vergangenheit verschiedene Drogen konsumiert, so der Freund.

Der Täter hatte in Dayton in nur 30 Sekunden neun Menschen getötet und 27 verletzt, bevor er von Polizisten erschossen wurde. Wie der Angreifer einen Tag zuvor in El Paso, Texas, der in einem Einkaufszentrum 22 Menschen tötete, verwendete er ein halbautomatisches Gewehr. Seit den beiden Massakern wird in den USA wieder einmal über eine Verschärfung des Waffenrechts debattiert. Im Gespräch sind genauere Hintergrundchecks beim Waffenkauf.