25. Januar 2019, 18:46 Uhr USA Nur Riesen gehen gut

Noch steigt der Absatz von SUVs in den USA, doch bald werden die Verkäufe eher stagnieren – hier ein GM-Modell auf der Automesse in Detroit.

Die Umstände könnten für die US-Autobranche kaum besser sein. Doch längst stecken die Firmen in einer tiefen Krise.

Von Claus Hulverscheidt , New York

Wer die ganze Malaise einer Branche einmal auf einen Blick betrachten will, der muss nur durch eins der besseren Wohnviertel Brooklyns schlendern und die Autos betrachten, die entlang der Straßen geparkt sind. Vereinfacht gesagt, stechen zwei Modelltypen aus dem Fuhrpark der Altbaubewohner heraus: Da sind die Sportgeländewagen (SUVs) und Vans der US-Konzerne General Motors (GM), Ford und Chrysler, und da sind normale Pkw, die beinahe unisono aus den Werken japanischer und koreanischer Hersteller stammen. Was man dagegen nicht findet, sind amerikanische Mittelklasse-Limousinen. Es gibt sie schlicht nicht mehr - die US-Fabrikanten, die einst Ikonen wie den Chevrolet Bel Air, den Oldsmobile Rocket und die Corvette schufen, haben den Bau klassischer Pkw weitgehend eingestellt.

Hinter der Entwicklung steckt eine Mischung aus Not und Kalkül, die die US-Autoindustrie in den nächsten Jahren noch weiter durcheinander wirbeln wird. Dabei sollte man eigentlich meinen, dass die Zeiten für die Branche besser kaum sein könnten: Die Wirtschaft des Landes wächst kräftig, die Arbeitslosenquote liegt so niedrig wie vor fast 50 Jahren, Benzin ist billig - und doch schließen die Autokonzerne Fabriken und entlassen Tausende Mitarbeiter. "Wann kommt die Rezession?", fragen derzeit viele Ökonomen angesichts des wochenlangen teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte, der Berg- und Talfahrt an den Börsen sowie der Handelskriege, die Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochen hat. Die Antwort lautet: Sie ist längst da - zumindest im Pkw-Bau.

Die drei großen Konzerne fertigen schon seit Jahren zu viele Autos

Noch 2010 war mehr als jedes zweite in den USA verkaufte Auto eine klassische Mittelklasse-Limousine. 2019 dürfte ihr Anteil nach einer Prognose des Branchendiensts LMC Automotive erstmals unter 30 Prozent fallen und bis 2025 weiter auf nur noch gut 20 Prozent sinken. Umgerechnet bedeutet das, dass GM, Ford und Chrysler, die "großen Drei" aus Detroit, mindestens zehn Fabriken mit einer Gesamtkapazität von drei Millionen Autos sowie Zehntausenden direkt und indirekt betroffenen Arbeitnehmern bald nicht mehr brauchen werden. Die möglichen Folgen kann man schon heute in Orten wie Lordstown besichtigen.

Nun könnte man fragen, warum die US-Konzerne in den bisherigen Pkw-Fabriken nicht einfach Sportgeländewagen bauen, schließlich geht der Absatz der Dickschiffe ja nach oben. Und tatsächlich: Im einen oder anderen Fall wird das möglich sein. Fakt ist jedoch auch, dass die Firmen für den Bau von SUVs längst eigene Werke errichtet haben und dass der Gesamtabsatz in den nächsten Jahren eher stagnieren wird. Vor allem aber: Die "großen Drei" fertigen schon seit Jahren zu viele Autos, was nur deshalb bisher kaum auffiel, weil sie einen erheblichen Teil ihrer Pkw mit kräftigen Rabatten an Mietwagenfirmen, Taxigesellschaften, Unternehmen und Behörden wie die Polizei verscherbelten.

Zwar gelang es den Konzernen so, die Gesamtzahl der jährlich in den USA abgesetzten Autos bis 2018 viermal hintereinander über die Marke von 17 Millionen zu treiben. Tatsächlich jedoch gehen die Verkäufe an Privatkunden seit drei Jahren zurück. Der Markt für klassische Limousinen sei "schlicht erdrückt worden", sagte Mark Wakefield vom Beratungsdienst Alix Partners der Agentur Bloomberg.

Selbstverständlich trifft die Entwicklung auch ausländische Hersteller wie Toyota, Honda oder Hyundai, die US-Konzerne aber leiden mit ihren teils nicht konkurrenzfähigen Modellen überdurchschnittlich. Vielleicht sind sie deshalb auch die einzigen, die dem Pkw-Markt fast komplett den Rücken kehren und eine gewagte Wette eingehen: SUVs sollen die Mittelklasse-Limousine ablösen und das neue Massenprodukt werden. Geht das Vabanquespiel auf, werden GM, Ford und Chrysler die Gewinner sein, denn selbst ein mittlerer Sportgeländewagen wirft für sie deutlich mehr ab als ein Pkw. Allerdings: Trotz aller Fortschritte bei der Effizienz verbrauchen SUVs immer noch mehr Sprit. Sollte Benzin in den nächsten Jahren nachhaltig teurer werden, könnte sich die Strategie der US-Firmen daher als tödlich erweisen. Das ist nicht übertrieben, wie ein Blick zurück ins Jahr 2009 zeigt: Schon damals standen GM und Chrysler vor dem Aus und überlebten nur, weil die Regierung in Washington sie rettete. Die Nahtoderfahrung ist der Grund dafür, dass GM-Chefin Mary Barra jetzt Werke schließt, obwohl die Wirtschaft insgesamt noch gut läuft und Präsident Trump zetert.

Das Interessante, ja vielleicht gar Tragische, ist, dass die US-Hersteller auch vor der Finanzkrise und der Rezession der Jahre 2008 und 2009 auf das falsche Pferd gesetzt hatten. Sie trieben den Bau von SUVs voran, nur um nach zwei kräftigen Benzinpreisschüben und dem Einbruch der Konjunktur feststellen zu müssen, dass sich die Spritschlucker kaum noch verkaufen ließen. Fortan fertigten sie wieder verstärkt Pkw - just jene Modelle, die die Kunden jetzt nicht mehr haben wollen und die ihnen nun erneut Probleme bescheren. Nächstes Mal könnten es wieder die SUVs sein.