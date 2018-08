17. August 2018, 18:50 Uhr USA No Tschingderassabum

So eine wollte er auch: Donald Trump (zweiter von rechts) zu Gast bei Emmanuel Macron (links) und seiner Parade in Paris.

Das Pentagon sagt eine Parade ab - aus Kostengründen. Präsident Trump fühlt sich betrogen. Muss er halt wieder nach Paris fahren, um eine Militärshow zu sehen.

Von Christian Zaschke

Eine Militärparade mit allem Drum und Dran, mit Flugzeugen, mit Panzern, mit Soldaten, die in historischen Uniformen aufmarschieren, mit Musik und Tschingderassabum, das hatte sich US-Präsident Donald Trump gewünscht. In diesem November, so hatte er sich das vorgestellt, sollte das Spektakel in Washington stattfinden, und er, der Präsident, würde die Parade abnehmen. Nun hat das Pentagon jedoch verkündet, dass die Show einstweilen abgesagt ist. Vielleicht finde sie im kommenden Jahr statt. Trump machte seiner Enttäuschung am Freitagmorgen Luft, wie üblich auf Twitter.

Im Juli 2017 war Trump beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Gast. Die beiden lieferten sich nicht nur einen an absurdes Theater gemahnenden Wettstreit, wer des anderen Hand länger schütteln kann; sie wohnten auch einer Militärparade aus Anlass des französischen Nationalfeiertags am 14. Juli bei. Von dieser Parade war Trump mächtig beeindruckt. Kaum zurück in Washington instruierte er Verteidigungsminister Jim Mattis, einen ähnlichen Aufmarsch in der amerikanischen Hauptstadt zu planen. Mattis hielt dem Vernehmen nach eher wenig von der Idee, beschloss aber wohl, dass dies kein Thema war, für das es sich lohnte, einen Streit mit Trump vom Zaun zu brechen. Die Planung begann.

Große Militärparaden sind in den Vereinigten Staaten unüblich. Zuletzt gab es in Washington im Jahr 1991 eine anlässlich des Endes des ersten Golfkriegs. Präsident George H. W. Bush hatte sie angeordnet. Die Kosten für die Trump-Parade wurden zunächst auf zehn bis 30 Millionen Dollar geschätzt. Ungefähr so viel soll auch die Bush-Parade vor 27 Jahren gekostet haben. In neueren Schätzungen gingen die Behörden jedoch davon aus, dass die Parade gut 90 Millionen Dollar kosten könnte. Bereits nach den niedrigeren Schätzungen hatten Veteranenverbände die Ausgaben kritisiert. Das Geld solle für das Militär und die Veteranen ausgegeben werden, hieß es. Man kann sich vorstellen, wie viel lauter diese Kritik bei einem Preisschild von 90 Millionen Dollar geworden wäre. Das ist sehr viel Geld für eine Veranstaltung, die außer dem Präsidenten niemand braucht und will.

Dass der Aufmarsch nun vorerst abgesagt wurde, liegt laut Trump allerdings nicht daran, dass seine Parade per se zu teuer wäre. In zwei Tweets am Freitagmorgen hat er befunden, dass er offenbar über den Tisch gezogen werden sollte. Ohne das näher zu erläutern, beschuldigte er die lokalen Politiker in Washington, die Kosten für die Parade künstlich aufzublähen. Sinngemäß warf er ihnen vor, dass sie wüssten, wie man sich die Taschen vollstopfe, weshalb sie einen grotesk überhöhten Preis genannt hätten. Deshalb habe er die Parade abgesagt.

Allerdings, führte der Präsident aus, werde er sich nicht unterkriegen lassen. Er werde sich dann eben eine schöne Parade ansehen, die im Herbst auf einer Air-Force-Basis nahe Washington angesetzt ist, und vor allen Dingen werde er im November nach Paris fliegen. Dort ist eine große Parade geplant, um das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren zu feiern. Das ist zwar nicht seine eigene Parade, aber dafür lockt die Aussicht, sich wieder minutenlange Handschüttelwettbewerbe mit Emmanuel Macron zu liefern. Und überhaupt, schrieb Trump, sei das alles nicht so wild: Schließlich könne man mit dem gesparten Geld ein paar Kampfflugzeuge kaufen.