Unter dem Motto „keine Könige“ haben am Samstag in zahlreichen US-Städten Menschen gegen die Regierung protestiert - manche mit US-Flagge, andere in Tierkostümen.

Auf ihrem Plakat steht ein einziges Wort: „Help“, Hilfe. Die beiden Frauen haben sich als Freiheitsstatuen verkleidet - als geknebelte Freiheitsstatuen. Auf der Pennsylvania Avenue in der Nähe des Capitols in Washington D.C. protestieren sie in einem Meer von Menschen und Plakaten gegen das, was sie „das Regime“ nennen. Gegen US-Präsident Donald Trump, dem sie vorwerfen, die USA in eine Autokratie zu verwandeln.