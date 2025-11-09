Nach einem Gespräch von Tucker Carlson mit einem Holocaust-Leugner ist im rechten US-amerikanischen Lager heftiger Streit ausgebrochen. Schon ist von „Bürgerkrieg“ die Rede, ein wichtiger Thinktank gerät unter Druck.

„Zohran Mamdani und der neue Sozialismus“: So lautete der Titel einer Veranstaltung, zu der der rechte Thinktank „Heritage Foundation“ eingeladen hatte – am Ende jener Woche, in der in New York ein Linker zum Bürgermeister gewählt worden war. „Patrioten müssen jetzt handeln“, schrieb der Thinktank in der Einladung.