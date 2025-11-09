„Zohran Mamdani und der neue Sozialismus“: So lautete der Titel einer Veranstaltung, zu der der rechte Thinktank „Heritage Foundation“ eingeladen hatte – am Ende jener Woche, in der in New York ein Linker zum Bürgermeister gewählt worden war. „Patrioten müssen jetzt handeln“, schrieb der Thinktank in der Einladung.
Streit wegen Nick FuentesWie ein junger Extremist die Rechte in den USA spaltet
Lesezeit: 4 Min.
Nach einem Gespräch von Tucker Carlson mit einem Holocaust-Leugner ist im rechten US-amerikanischen Lager heftiger Streit ausgebrochen. Schon ist von „Bürgerkrieg“ die Rede, ein wichtiger Thinktank gerät unter Druck.
Charlotte Walser, Washington
Zohran Mamdani:Der Sozialist in der Stadt des Geldes
Kostenlose Kitas, bezahlbare Wohnungen, schnellere Busse: Der designierte New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani hat große Pläne – und auch nach seinem Wahlsieg viele Gegner. Die warten nur auf sein Scheitern. Wie realistisch sind seine Ideen?
Lesen Sie mehr zum Thema