30. Januar 2019, 18:35 Uhr USA Nicht ganz so rosig

Die Geheimdienste widersprechen Trump. Egal ob zu Nordkorea, Iran oder der Terrormiliz IS: die Bedrohungslage wird unterschiedlich eingeschätzt.

Von Hubert Wetzel , Washington

Nach Ansicht von Donald Trump läuft alles großartig mit Nordkorea. "Die Nordkorea-Beziehung ist die beste, die die USA je hatten", twitterte der amerikanische Präsident am Mittwochmorgen. Bei den Verhandlungen über Pjöngjangs Verzicht auf Atomwaffen gebe es große Fortschritte. "Ordentliche Chance für Denuklearisierung", urteilte Trump. Und mit Blick auf das für Ende Februar geplante zweite Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Diktator fügte der Präsident hinzu: "Ich freue mich darauf, Kim Jong-un demnächst zu treffen."

Ob bei Nordkorea, IS oder Iran - die Einschätzungen gehen immer auseinander

Nach Ansicht der amerikanischen Geheimdienste ist die Lage allerdings nicht ganz so rosig. Es sei sehr zweifelhaft, dass Nordkorea tatsächlich vorhabe, zu denuklearisieren, also sein gesamtes Atomwaffenarsenal aufzugeben, wie die USA es fordern, sagte US-Geheimdienstdirektor Dan Coats am Dienstag bei einer Anhörung im Senat. Zwar habe Pjöngjang bestimmte provokante Handlungen wie die Tests von Langstreckenraketen und Atomsprengköpfen ausgesetzt. Doch Kim und die nordkoreanische Führung sähen im Besitz von Nuklearwaffen immer noch eine Art Lebensversicherung für ihr Regime, sagte Coats. Das Fazit der amerikanischen Dienste: "Unsere derzeitige Einschätzung ist, dass Nordkorea seine Nuklearwaffen und Produktionskapazitäten wahrscheinlich nicht vollständig aufgeben wird."

Nordkorea ist jedoch nur ein außenpolitisches Thema, bei dem der Präsident und seine Geheimdienste sehr unterschiedliche Meinungen haben. Irans Nuklearprogramm ist ein zweites: Trump hat das Atomabkommen mit Teheran gekündigt, weil Iran angeblich dagegen verstoßen hat. Coats bescheinigte Teheran am Dienstag hingegen, sich immer noch an den Vertrag zu halten, durch den Irans Nuklearprogramm eingefroren wurde: "Wir glauben nicht, dass Iran derzeit Aktivitäten unternimmt, die wir zur Herstellung einer Nuklearwaffe für notwendig hielten", sagte der Geheimdienstdirektor. Trump konterte am Mittwoch merklich erbost: "Hütet euch vor Iran", twitterte er. "Vielleicht sollten die Geheimdienste zurück in die Schule gehen!"

Auch die Bedrohung durch die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien halten die Geheimdienste für größer als der Präsident. Trump hatte den IS vor etwa fünf Wochen für praktisch besiegt erklärt und damit den geplanten Abzug der amerikanischen Bodentruppen aus Syrien gerechtfertigt. Coats warnte hingegen vor zu viel Optimismus. Es gebe noch Tausende IS-Kämpfer in Syrien und im Nachbarland Irak, sagte er. Der IS werde "sehr wahrscheinlich von Syrien und dem Irak aus seine Angriffe auf regionale und westliche Feinde fortsetzen, einschließlich der Vereinigten Staaten", so Coats.

Trumps Ankündigung, die US-Soldaten aus Syrien abzuziehen, hatte in außen- und sicherheitspolitischen Kreisen in Washington und im Ausland Entsetzen hervorgerufen. Trumps Verteidigungsminister James Mattis trat deswegen zurück. Inzwischen scheinen die Skeptiker den Präsidenten davon überzeugt zu haben, die Truppen zumindest nicht allzu schnell heimzuholen. Trump widersprach der negativen Einschätzung von Coats am Mittwoch auf Twitter zwar - er verzichtete allerdings darauf, noch einmal den Rückzug der GIs anzukündigen: "Als ich Präsident wurde, war der IS außer Kontrolle in Syrien. Seither haben wir große Fortschritte gemacht, vor allem in den vergangenen fünf Wochen", schrieb er.