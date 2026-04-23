Texas darf Zehn Gebote im Klassenzimmer vorschreiben

Ein Berufungsgericht in New Orleans hat das texanische Gesetz, das Schulen zum Aushängen der Zehn Gebote in Klassenzimmern verpflichtet, für rechtmäßig erklärt. In erster Instanz war das Gesetz noch als Verstoß gegen die Religionsfreiheit gestoppt worden. Das Gericht argumentiert nun, das Gesetz schreibe keine religiösen Handlungen vor – Schüler müssten die Gebote weder lernen noch befolgen. Gouverneur Greg Abbott bezeichnete das Urteil als „riesigen Erfolg“: „Die Grundlagen des westlichen Rechts und der westlichen Moral gehören in unsere Klassenzimmer.“





Die unterlegenen Kläger – 15 texanische Familien – kündigten an, das Urteil vor dem Obersten Gerichtshof anfechten zu wollen. Der erste Verfassungszusatz schütze die Trennung von Kirche und Staat, erklärte die Klägerseite: „Das Urteil tritt diese Rechte mit Füßen.“ Das texanische Gesetz ist Teil eines breiteren konservativen Vorstoßes: Auch Louisiana, Arkansas und Alabama haben ähnliche Gesetze verabschiedet, weitere Bundesstaaten erwägen entsprechende Maßnahmen. In Texas erhalten Schulen zudem finanzielle Anreize von bis zu 60 Dollar pro Schüler und Jahr, wenn sie biblisch geprägte Lehrpläne einführen.