USA und China beraten vor Gipfeltreffen über KI und Zölle

US-Finanzminister Scott Bessent und der chinesische Vize-Ministerpräsident He Lifeng sind am Sonntag (Ortszeit) in New York zu Gesprächen zusammengekommen. Das Treffen, an dem auch der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer teilnahm, soll ein wichtiges Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in dieser Woche vorbereiten. Mögliche Vereinbarungen über Künstliche Intelligenz (KI), Zölle und kritische Mineralien sollen ausgelotet werden. Bessent sagte vor dem Treffen, er freue sich auf „konzentrierte, umfassende und konstruktive Gespräche“.





Zu den zentralen Themen gehören ein Waffenstillstand im Handelsstreit, der am 10. November ausläuft, sowie die nach US-Angaben unzureichenden Lieferungen chinesischer Seltenerdmagnete und kritischer Mineralien. Zudem sollen mögliche Leitplanken für Künstliche Intelligenz nach Berichten über Sicherheitslücken bei KI-Modellen erörtert werden. Analysten erwarten jedoch keinen Durchbruch, sondern eher kleine Schritte. „Ich denke, das Beste, was beide Seiten realistischerweise erwarten können, ist die Beibehaltung des Status quo“, sagte die China-Handelsanalystin Anna Ashton.





Viele der Themen sind noch offene Punkte des letzten Treffens der beiden Präsidenten im Mai in Peking. Dazu gehören Bemühungen um Zollsenkungen für nicht-strategische Güter sowie chinesische Zusagen, die Käufe von US-Agrarprodukten um 17 Milliarden Dollar pro Jahr zu erhöhen und mehr als 200 Boeing-Flugzeuge zu erwerben. Die Gespräche folgen einem Muster der vergangenen 16 Monate, in denen die Unterhändler Treffen der Präsidenten vorbereiteten. Dazu zählte auch der im November 2025 in Südkorea erreichte Waffenstillstand, der die von Trump verhängten Zölle auf chinesische Waren bei etwa 20 Prozent deckelte.