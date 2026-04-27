Bestürzung nach Schüssen bei Dinner in Washington

Nach den Schüssen während des Gala-Dinners in Washington äußern internationale Spitzenpolitiker ihre Bestürzung. Bundeskanzler Friedrich Merz schrieb auf der Plattform X: „Gewalt hat keinen Platz in einer Demokratie. Wir entscheiden mit Mehrheiten, nicht mit der Waffe.“ Er verurteile den Anschlagsversuch und sei froh, dass Präsident Donald Trump, First Lady Melania Trump und alle Anwesenden in Sicherheit seien.



Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: „Gewalt hat in einer Demokratie keinen Platz. Ich versichere Donald Trump meine uneingeschränkte Unterstützung“, schrieb er auf X und nannte den Angriff inakzeptabel.



Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni sprach Trump und allen Anwesenden ihre Anteilnahme aus. „Kein politischer Hass darf in unseren Demokratien Platz finden. Wir werden nicht zulassen, dass Fanatismus die Orte der freien Debatte und der Information vergiftet“, schrieb sie in einem Post.



Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf X, dass es eine riesige Erleichterung sei, dass Trump, seine Frau, First Lady Melania Trump, und alle Anwesenden in Sicherheit seien. „Jeder Angriff auf demokratische Institutionen oder auf die Pressefreiheit muss aufs Schärfste verurteilt werden.“



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb, dass Gewalt in der Politik niemals Platz habe. Sie danke Polizei und Sicherheitskräften, die durch ihr schnelles Handeln die Sicherheit der Gäste gewährleistet hätten.



Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez teilte mit: „Gewalt ist niemals der richtige Weg. Die Menschheit kommt nur durch Demokratie, Zusammenleben und Frieden voran.“



Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu schrieb, er und seine Frau seien schockiert über das versuchte Attentat auf Trump. Sie seien erleichtert, dass die Trumps wohlauf seien, und wünschten dem bei dem Vorfall angeschossenen Sicherheitsbeamten eine schnelle Genesung.