Das US-Verteidigungsministerium hat rund 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte nach Los Angeles beordert. Das teilte das zuständige Regionalkommando mit. Sie sollen die bereits am Wochenende entsandten Soldaten der Nationalgarde im Einsatz gegen die Proteste, die sich gegen US-Präsident Donald Trumps Einwanderungspolitik richten, unterstützen.Es gehe darum, Bundesmitarbeiter und -eigentum zu schützen und mit einer „ausreichenden Anzahl an Kräften“ präsent zu sein. Die Soldaten sind Militärangaben zufolge in Deeskalation, der Kontrolle von Menschenansammlungen sowie den Regeln für die Anwendung von Gewalt geschult.