US-Bundesstaaten wollen Fusion von Paramount und Warner Bros blockieren

Mehrere ​US-Bundesstaaten bereiten Insidern zufolge eine Klage gegen die 110 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner Bros durch Paramount Skydance vor. Der Schritt werde in den ​kommenden Wochen erwartet, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Auch die Agentur Bloomberg berichtet dies.



⁠Unter den Bundesstaaten seien Kalifornien und New York. Nach Bekanntwerden der Pläne gaben die Aktien von Warner Bros ​um 3,6 ​Prozent nach, die Papiere von Paramount verloren ‌6,7 Prozent. Paramount teilte mit, das ‌Geschäft werde den Wettbewerb stärken. Ein Vorgehen gegen die Übernahme verschaffe etablierten Anbietern wie Netflix einen ungerechtfertigten Vorteil. ​Das Unternehmen werde ​sich gegen jeden Versuch wehren, das ​Vorhaben zu Fall zu bringen, das Verbrauchern, Kulturschaffenden und der gesamten Branche zugutekomme.



Das Büro des kalifornischen Generalstaatsanwalts Rob Bonta erklärte, die ‌Untersuchung dauere an. Eine abschließende Entscheidung zu der Klage gibt es wohl bisher nicht, aber im kalifornischen Hollywood stößt der Zusammenschluss der beiden Unterhaltungsriesen bei Schauspielern und ‌Autoren aus Sorge ‌um ihre Arbeitsplätze auf Kritik.



Mit der Klage würden ​die Bundesstaaten den bislang weitreichendsten Schritt unternehmen, um eine Vorreiterrolle bei der Durchsetzung ​des US-Kartellrechts einzunehmen. Die Regierung von Präsident Donald ‌Trump vertritt eine unternehmensfreundlichere Haltung. Analysten gehen zudem davon aus, dass Paramount bei den Bundesbehörden auch wegen politischer Verbindungen auf weniger Widerstand stoßen dürfte. Der Vater von Paramount-Chef David Ellison, der Milliardär und Oracle-Mitbegründer ⁠Larry Ellison, pflegt gute Beziehungen zu Trump.