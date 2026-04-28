Mutmaßlicher Schütze von Washington wegen Mordversuchs an Trump angeklagt

Nach den Schüssen bei einer Gala in Washington wird dem mutmaßlichen Angreifer ein Mordversuch am US-Präsidenten Donald Trump zur Last gelegt. Das berichteten die Washington Post und CNN übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Washington, in dem der Verdächtige dem Richter vorgeführt wurde.



Laut dem amtierenden Justizminister Todd Blanche kamen zwei weitere Anklagepunkte hinzu: die Verwendung einer Schusswaffe bei einer Gewalttat sowie der Transport einer Schusswaffe über Bundesstaatengrenzen hinweg, um eine Straftat zu begehen. Laut Blanche droht dem Angeklagten allein für den Mordversuch am Präsidenten eine lebenslange Haftstrafe. Weitere Anklagepunkte könnten im Laufe der Ermittlungen hinzukommen.



Blanche bestätigte bei der Pressekonferenz auch die Identität des Verdächtigen. Medienberichten zufolge ist er 31 Jahre alt. Blanche zufolge hatte es der mutmaßliche Schütze auf die Ermordung von Regierungsmitgliedern abgesehen. Mehrere Medien hatten zuvor aus einem Schriftstück zitiert, demzufolge er bei dem Angriff Regierungsvertreter ins Visier nehmen wollte, „priorisiert vom ranghöchsten bis zum rangniedrigsten.“



Wie Bezirksstaatsanwältin Jeanine Pirro mitteilte, war der Verdächtige am 21. April von seinem Zuhause nahe Los Angeles mit dem Zug über Chicago nach Washington gereist. In der Hauptstadt hatte er demnach ein Zimmer in dem Hilton-Hotel reserviert, in dem das Dinner stattfand.



Der Verdächtige war bei dem Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse am Samstagabend (Ortszeit) schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten des Secret Service gestürmt, ehe er von Beamten gestoppt wurde. Ein Sicherheitsbeamter wurde von mindestens einem Schuss getroffen, wegen seiner Schutzweste aber nicht schwerer verletzt.



Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Textes hieß es fälschlicherweise, der Angreifer werde wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Bundesbeamten unter Einsatz einer gefährlichen Waffe angeklagt. Korrekt muss es heißen, dass er laut dem amtierenden Justizminister Blanche dafür angeklagt wird, eine Schusswaffe über Bundesstaatengrenzen hinweg transportiert zu haben, um eine Straftat zu begehen.