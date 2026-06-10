Iran-Krieg heizt Inflation in den USA stark an

Die im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Energiepreise befeuern die Inflation in den USA weiter. Die Verbraucherpreise stiegen ​im Mai um 4,2 Prozent zum Vorjahresmonat, wie ⁠das Arbeitsministerium mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten damit gerechnet, nach ​3,8 ​Prozent im April. Im März ‌lag die Teuerungsrate noch ‌bei 3,3 Prozent, im Februar bei nur 2,4 Prozent.



Auch die Kerninflation, ​bei der ​schwankungsanfällige Preise für Energie und ​Lebensmittel ausgeklammert werden, legte im vergangenen Monat zu - auf 2,9 Prozent, nach 2,8 ‌Prozent im April. Diese Teuerungsrate bildet den zugrunde liegenden Inflationstrend ‌gut ab ‌und wird daher von der ​Notenbank Federal Reserve (Fed) besonders stark beachtet.

Die Fed ​beließ den Leitzins zuletzt in der ‌Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Angesichts der Folgen des Iran-Kriegs auf die Wirtschaft und insbesondere auf die Energiepreise gilt eine ⁠baldige Zinssenkung aus wirtschaftlicher Sicht als unwahrscheinlich. US-Präsident Donald Trump hatte jedoch immer wieder darauf gepocht, bevor er mit Kevin Warsh einen Vertrauten zum neuen Chef der Notenbank machte.