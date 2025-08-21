Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
EU und USA einigen sich auf Erklärung zum Handelsdeal
Die US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen EU-Staaten sollen rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent gesenkt werden. EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič kündigte in Brüssel an, dass die EU die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllen werde. „Ich denke, das sind willkommene Nachrichten für die Autoindustrie“, sagte er. Zuletzt lag der Zollsatz für aus der EU in die USA eingeführte Autos bei 27,5 Prozent.
Kurz zuvor hatten die EU und die USA eine gemeinsame Erklärung auf Basis der in Schottland getroffenen Handelsvereinbarungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump veröffentlicht. In ihr ist festgehalten, dass die USA ihre Autozölle rückwirkend zum Monatsbeginn senken, sobald die EU ihrerseits den Gesetzgebungsprozess für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte einleitet. So sollen etwa Zölle auf US-Industriegüter vollständig abgeschafft werden und Barrieren für den Import von bestimmten Lebensmitteln fallen.
Die Autobauer in der EU hatten nach dem Treffen von Trump und von der Leyen am 27. Juli bislang vergeblich auf erhoffte Zollsenkungen gewartet, da ihre Fahrzeuge zunächst nicht unter die Regelungen für einen neuen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent fielen. Dies soll der Erklärung zufolge aber nun geändert werden. Festgehalten sind in dem Dokument zudem zahlreiche andere bereits bekannte Vereinbarungen zwischen der EU und den USA.
Handelskommissar Šefčovič bezeichnete die Vereinbarung als fair und zukunftsweisend, um die wirtschaftlichen Beziehungen mit den USA auszubauen. Die Alternative wäre seinen Angaben zufolge ein Handelskrieg mit immens hohen Zöllen gewesen.
Trump-Regierung will Visa-Antragsteller auf „Anti-Amerikanismus" prüfen
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will Antragsteller auf Visa für eine Einwanderung, ein Studium oder Arbeit künftig auf „Anti-Amerikanismus" überprüfen und eine solche Einschätzung als schwerwiegenden Faktor gegen sie werten. Die US-Einwanderungsbehörde USCIS teilte mit, sie habe ihren Beamten neue Leitlinien für ihren Ermessensspielraum an die Hand gegeben. „Die Vorteile Amerikas sollten nicht denjenigen gewährt werden, die das Land verachten und anti-amerikanische Ideologien fördern", hieß es in der Mitteilung der Behörde.
Insider: USA schicken Marineverband in die Karibik
Die USA haben einen Marineverband in die südliche Karibik beordert. Dies berichten zwei mit dem Vorgang vertraute US-Regierungsvertreter. Die Schiffe USS San Antonio, USS Iowa Jima und USS Fort Lauderdale könnten bereits am Sonntag vor der Küste Venezuelas eintreffen. An Bord der Schiffe befänden sich 4500 Soldaten, darunter 2200 Marineinfanteristen. Den Regierungsvertretern zufolge zielt die Aktion darauf ab, Bedrohungen durch speziell ausgewiesene „Narko-Terror-Organisationen" in der Region zu begegnen. Zum genauen Auftrag des Marineverbands wollten sie sich nicht äußern.
US-Präsident Donald Trump hat den Kampf gegen Drogenkartelle zu einem zentralen Ziel seiner Regierung erklärt. Dies ist Teil seiner umfassenderen Strategie, die Einwanderung zu begrenzen und die Südgrenze der USA zu sichern. Die Trump-Regierung hatte im Februar das mexikanische Sinaloa-Kartell und andere Drogenbanden sowie die venezolanische kriminelle Vereinigung Tren de Aragua als globale Terrororganisationen eingestuft.
Texanisches Parlament billigt umstrittene Neuordnung der Wahlkreise
Nach einem wochenlangen Machtkampf haben die Republikaner im texanischen Repräsentantenhaus dafür gestimmt, mehrere Wahlkreise neu zuzuschneiden. Die Abgeordneten verabschiedeten das entsprechende Gesetz. Kein Demokrat stimmte dafür. Bevor die Änderungen in Kraft treten, müssen noch der texanische Senat und Gouverneur Greg Abbott zustimmen. Angesichts der republikanischen Mehrheit im Senat gilt dies jedoch als Formsache.
Der Hintergrund: Was ist Gerrymandering?
Jeder der 435 Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus vertritt einen eigenen Wahlkreis. Die Kreise sollen laut Gesetzgebung annähernd gleich viele Einwohner haben. Grundlage dafür ist eigentlich der alle zehn Jahre stattfindende Zensus. Das gezielte parteipolitische Zuschneiden dieser Wahlkreise wird in den USA Gerrymandering genannt. Dabei werden die Grenzen so gelegt, dass eine Partei möglichst viele eigene Stimmen bündelt und gleichzeitig die Stimmen der Gegenseite auf mehrere Wahlkreise verteilt. So kann eine Partei mehr Sitze im Kongress erringen, selbst wenn sie insgesamt nicht mehr Stimmen erhält. Oft entstehen auf diese Weise Wahlkreise mit ungewöhnlich verschlungenen Zuschnitten, die Gemeinden künstlich zerteilen.
Trump fordert Fed-Gouverneurin Cook zum Rücktritt auf
US-Präsident Donald Trump hat Fed-Gouverneurin Lisa Cook zum Rücktritt aufgefordert. Trump verwies dabei auf Vorwürfe des Leiters der US-Aufsichtsbehörde für den Hypothekenmarkt (FHFA), Bill Pulte. Dieser hatte dem Justizministerium eine Untersuchung wegen mutmaßlichen Hypothekenbetrugs nahegelegt. "Cook muss zurücktreten, jetzt!", schrieb Trump in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform. Der Republikaner will die Zusammensetzung der unabhängigen US-Notenbank umgestalten und fordert von ihr schon seit längerem niedrigere Zinsen. Das US-Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme ab, Sprecher der Fed und von Cook waren dafür zunächst nicht zu erreichen.
FHFA-Direktor Pulte hatte zuvor die Vorwürfe in einem Beitrag auf der Plattform X erhoben. Cook habe eine Eigentumswohnung in Atlanta als ihren Hauptwohnsitz angegeben, nachdem sie einen Kredit für ihr Haus in Michigan aufgenommen und dieses ebenfalls als Hauptwohnsitz deklariert habe. Pulte veröffentlichte zudem einen Teil seines Schreibens an US-Justizministerin Pam Bondi. In diesem heißt es, die FHFA habe Cooks Hypothekenunterlagen erhalten. Pulte verwies auf zwei Kredite vom Juni und Juli 2021. "Sie muss kündigen, denn was sie getan hat, ist ein Kündigungsgrund", schrieb er in einem separaten Beitrag.
Die Demokraten im Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses kritisierten Trumps Angriff auf Cook scharf und kündigten Widerstand an. "Donald Trump erfindet dreiste Lügen, um die erste schwarze Frau im Direktorium der US-Notenbank Federal Reserve aus dem Amt zu drängen und sie durch einen weiteren unqualifizierten Loyalisten zu ersetzen, der ihm zu Willen sein wird", hieß es in einem Beitrag der Ausschussmitglieder auf der Plattform X. "Dies ist ein weiterer Angriff auf die Unabhängigkeit der Fed. Wir dürfen das nicht zulassen."
US-Richter verbietet im Epstein-Fall Veröffentlichung einzelner Akten
Ein US-Richter hat im Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein die von US-Präsident Donald Trump angeregte Veröffentlichung bestimmter Akten untersagt. Der New Yorker Bezirksrichter Richard Berman erklärte, die US-Regierung verfüge über ein Vielfaches an Informationen zu dem Fall. Es sei naheliegender, diese zugänglich zu machen, als bei Gericht die Entsiegelung einzelner Zeugenaussagen zu beantragen. Die Regierung habe Dokumente im Umfang von 100 000 Seiten. Dagegen seien die etwa 70 Seiten zu Zeugenaussagen, um die es gehe, nur ein "auf Hörensagen beruhendes Bruchstück zu Jeffrey Epsteins mutmaßlichem Verhalten". Eine Stellungnahme des US-Justizministeriums war zunächst nicht zu bekommen.
Trump kaufte seit Amtsantritt Anleihen für über 100 Millionen Dollar
US-Präsident Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar Regierungsdokumenten zufolge Anleihen von Unternehmen, Bundesstaaten und Kommunen im Wert von über 100 Millionen Dollar gekauft. Das geht aus Unterlagen der US-Behörde für Regierungsethik hervor. Demnach tätigte der Präsident seit dem 21. Januar, einen Tag nach seiner zweiten Amtseinführung, mehr als 600 Finanzgeschäfte. So erwarb Trump unter anderem Unternehmensanleihen der Banken Citigroup und Morgan Stanley sowie der Facebook-Mutter Meta und der Telekom-Tochter T-Mobile. Vom US-Präsidialamt gab es zunächst keine Stellungnahme.
Medienbericht: Musk gründet erstmal keine neue Partei
Elon Musk hat seine Pläne für die Gründung einer neuen politischen Partei einem Zeitungsbericht zufolge offenbar erstmal auf Eis gelegt. Der Milliardär wolle sich auf seine Unternehmen konzentrieren, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Musk hatte die Gründung der „America Party“ im Juli nach einem öffentlichen Streit mit US-Präsident Donald Trump über ein Steuer- und Ausgabengesetz angekündigt. Mittlerweile hat Musk aber gegenüber Vertrauten eingeräumt, dass die Gründung einer Partei seine Beziehung zu Vizepräsident J. D. Vance beschädigen würde. Tesla und das Weiße Haus reagierten bisher nicht auf eine Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme.
Trump lässt Grenzzaun zu Mexiko schwarz streichen
Der hohe Grenzzaun zu Mexiko soll auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump schwarz gestrichen werden – damit er zu heiß zum Rüberklettern wird. Die Maßnahme sei an der gesamten Südgrenze der USA geplant, sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Das gehe "speziell auf einen Wunsch des Präsidenten zurück, der versteht, dass in den hohen Temperaturen hier alles, was schwarz gestrichen ist, sich stärker aufheizt", verkündete Noem.
Trotz drohenden Verbots: Weißes Haus startet Tiktok-Account
Tiktok dürfte in den USA per Gesetz eigentlich gar nicht mehr online sein – dennoch hat Donald Trumps Regierungszentrale jetzt einen eigenen Account bei der Kurzvideo-App. Der erste Clip auf der neuen Seite des Weißen Hauses besteht aus Zusammenschnitten öffentlicher Auftritte des US-Präsidenten. Im Hintergrund ruft er: "Ich bin eure Stimme."
Bessent: USA haben sehr gute Gespräche mit China geführt
US-Finanzminister Scott Bessent zufolge haben die Vereinigten Staaten und China Fortschritte bei ihren Gesprächen über Zölle gemacht. "Wir haben sehr gute Gespräche mit China geführt, und ich denke, wir werden sie noch vor November wiedersehen", sagte Bessent in einem Interview des US-Senders Fox News. China sei im Moment die größte Einnahmequelle bei den Zöllen, so Bessent weiter. Die USA und China versuchen, während einer 90-tägigen Pause bei der Einführung von Zöllen ein Handelsabkommen zu erreichen.
US-Justizministerium will Kongress Epstein-Akten übergeben
Die US-Regierung plant, Dokumente aus den Ermittlungen gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein an den Kongress zu übergeben. Justizministerin Pam Bondi habe den Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses informiert, ab Freitag Unterlagen zur Verfügung zu stellen, heißt es in einer Stellungnahme des republikanischen Ausschussvorsitzenden James Comer.
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
In den USA sind wieder zahlreiche Menschen aus Protest gegen die Politik von Präsident Donald Trump auf die Straßen gegangen. Unter dem Motto "Fight the Trump Takeover" hatten Organisatoren in rund 300 Städten zu Protesten aufgerufen. Ein Schwerpunkt war die Stadt Austin im Bundesstaat Texas, wo nach Berichten lokaler Medien rund 5000 Menschen demonstrierten - vor allem gegen den von Trumps Republikanern geplanten Neuzuschnitt von Wahlkreisen.
Noch mehr Nationalgardisten sollen in Washington „Sauberkeit und Sicherheit“ wiederherstellen
Der US-Bundesstaat West Virginia will Hunderte Nationalgardisten in die Hauptstadt entsenden und den von Präsident Trump angeordneten Einsatz in Washington unterstützen. Auf Bitten der US-Regierung werde er 300 bis 400 Nationalgardisten entsenden, teilte West Virginias republikanischer Gouverneur Patrick Morrisey mit. Wie die New York Times meldet, sollen zudem die – ebenfalls republikanisch regierten – Bundesstaaten Ohio und South Carolina insgesamt 350 Soldaten schicken. Damit könnte das am Montag angekündigte Truppenkontingent von 800 Nationalgardisten zusätzlich aufgestockt werden.
Polizeichefin von Washington D.C. bleibt doch im Amt
Nach einer Gerichtsanhörung am Freitag kann die Polizeichefin der US-Hauptstadt Washinton D.C., Pamela Smith, doch auf ihrem Posten bleiben. Justizministerin Pam Bondi hatte am Donnerstag den Leiter der US-Drogenfahndung DEA, Terry Cole, als "Notfall-Polizeichef" für die Stadt eingesetzt. Dagegen hatte der Generalstaatsanwalt von Washingotn, Brian Schwalb, geklagt.
