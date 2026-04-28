Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump : Disney soll Moderator Kimmel wegen Witwen-Witz feuern
Eine Tasse Tee mit dem König: Trump begrüßt König Charles und Camilla am Weißen Haus
Mutmaßlicher Schütze von Washington wegen Mordversuchs an Trump angeklagt
Mutmaßlicher Schütze verschickte Manifest an Familie
Trump: Manifest des Schützen zeigt antichristliche Haltung – Justizminister zurückhaltend
Ehemaliger FBI-Direktor Comey unter Trump zum zweiten Mal angeklagt
Der ehemalige FBI-Direktor James Comey wurde zum zweiten Mal seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus im vergangenen Jahr angeklagt, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Eingeweihte übereinstimmend berichten. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge steht die Anklage aus North Carolina im Zusammenhang mit einem Foto, das Comey im vergangenen Mai gepostet hatte und auf dem die Zahlen 86 und 47 aus Muscheln geformt waren. Kritiker meinten, dies könnte eine Anspielung auf eine mögliche Ermordung Trumps, den 47. Präsidenten, gewesen sein. Comey löschte den Beitrag damals und erklärte, dies sei nicht seine Absicht gewesen.
Ein Bundesrichter hat eine frühere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anklage gegen Comey wegen angeblicher Lügen vor dem Kongress und Behinderung der Justiz im Zusammenhang mit einer Aussage, die er 2020 gemacht hatte, abgewiesen. Während Trumps erster Amtszeit entließ dieser Comey als Leiter des FBI, das Ermittlungen wegen ausländischer Einmischung in die Wahl 2016 führte. Comey reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu den aktuellen Berichten. Das US-Justizministerium gab zunächst keinen Kommentar ab.
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Ein Bundesrichter hat eine frühere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anklage gegen Comey wegen angeblicher Lügen vor dem Kongress und Behinderung der Justiz im Zusammenhang mit einer Aussage, die er 2020 gemacht hatte, abgewiesen. Während Trumps erster Amtszeit entließ dieser Comey als Leiter des FBI, das Ermittlungen wegen ausländischer Einmischung in die Wahl 2016 führte. Comey reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu den aktuellen Berichten. Das US-Justizministerium gab zunächst keinen Kommentar ab.
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Trumps Beliebtheitswert fällt auf Tiefstand der zweiten Amtszeit
Die Zustimmung für US-Präsident Donald Trump ist auf den niedrigsten Stand seiner aktuellen Amtszeit gefallen. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos äußerten sich 34 Prozent der Befragten zufrieden mit seiner Arbeit, nach 36 Prozent Mitte April. Als Gründe für den Rückgang gelten die Unzufriedenheit der US-Bürger mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie der unpopuläre Krieg gegen Iran. Zum Amtsantritt im Januar 2025 hatte Trumps Zustimmungswert noch bei 47 Prozent gelegen.
Trump: Disney soll Moderator Kimmel wegen Witwen-Witz feuern
Donald und Melania Trump fordern, dass Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel nach einem Scherz über die US-Präsidentenfamilie seinen Sendeplatz verliert. Kimmel hatte in seiner Sendung am Donnerstag die zwei Tage später von einem Angriffsversuch überschattete Gala der Hauptstadtpresse mit den Trumps vorab parodiert. Er tat, als würde er bei dem Event in Washington auftreten. Als Melania eingeblendet wurde, sagte Kimmel: „So wunderschön. Mrs. Trump, Sie haben das Leuchten einer werdenden Witwe.“
Zu den wiederkehrenden Scherzen in Kimmels Sendung gehört die Behauptung, dass Melania Trump den 79 Jahre alten Präsidenten nicht wirklich möge und Distanz zu ihm suche. Er thematisierte auch immer wieder Hinweise auf mögliche Gesundheitsprobleme Trumps. Doch nachdem am Samstag ein Bewaffneter am Gala-Saal gestoppt wurde und Schüsse gefallen waren, unterstellen die Trumps Kimmels Worten einen anderen Kontext.
Trump sprach auf seiner Plattform Truth Social von einem „verabscheuungswürdigen Aufruf zur Gewalt“ und verlangte, dass der Sender ABC und dessen Eigentümer Disney den Moderator Kimmel „sofort feuern“. Melania Trump schrieb auf der Online-Plattform X, „Leuten wie Kimmel“ dürfe nicht mehr erlaubt werden, jeden Abend „Hass zu verbreiten“. Von Disney und ABC gab es bislang keine Reaktion.
Kimmel verwies in der ersten Sendung nach Trumps Forderung auf die Redefreiheit in den USA, dank der „Donald Trump sagen darf, was auch immer er will – so wie auch Sie und ich“. Zu Melania Trump sagte Kimmel, er teile ihre Meinung, dass Hassrede zurückgewiesen werden müsse – und ein guter Anfang könne sein, „darüber eine Unterhaltung mit ihrem Ehemann zu führen“. Trump fiel in den vergangenen Jahren immer wieder mit harschen verbalen Attacken auf seine politischen Widersacher auf.
Sein Scherz habe „ganz offensichtlich“ auf den Altersunterschied des Paares gezielt, sagte Kimmel. Donald Trump ist 79 Jahre alt und Melania 56. Kimmel bedauerte, was Trump, die First Lady und alle bei der Gala hätten durchleben müssen. Er bezweifelte aber, dass ein Scherz kurz vor dem Event irgendwelchen Einfluss darauf gehabt habe, was passiert sei, sagte Kimmel.
Lesen Sie mehr über das versuchte Attentat beim Korrespondenten-Dinner in Washington:
Zu den wiederkehrenden Scherzen in Kimmels Sendung gehört die Behauptung, dass Melania Trump den 79 Jahre alten Präsidenten nicht wirklich möge und Distanz zu ihm suche. Er thematisierte auch immer wieder Hinweise auf mögliche Gesundheitsprobleme Trumps. Doch nachdem am Samstag ein Bewaffneter am Gala-Saal gestoppt wurde und Schüsse gefallen waren, unterstellen die Trumps Kimmels Worten einen anderen Kontext.
Trump sprach auf seiner Plattform Truth Social von einem „verabscheuungswürdigen Aufruf zur Gewalt“ und verlangte, dass der Sender ABC und dessen Eigentümer Disney den Moderator Kimmel „sofort feuern“. Melania Trump schrieb auf der Online-Plattform X, „Leuten wie Kimmel“ dürfe nicht mehr erlaubt werden, jeden Abend „Hass zu verbreiten“. Von Disney und ABC gab es bislang keine Reaktion.
Kimmel verwies in der ersten Sendung nach Trumps Forderung auf die Redefreiheit in den USA, dank der „Donald Trump sagen darf, was auch immer er will – so wie auch Sie und ich“. Zu Melania Trump sagte Kimmel, er teile ihre Meinung, dass Hassrede zurückgewiesen werden müsse – und ein guter Anfang könne sein, „darüber eine Unterhaltung mit ihrem Ehemann zu führen“. Trump fiel in den vergangenen Jahren immer wieder mit harschen verbalen Attacken auf seine politischen Widersacher auf.
Sein Scherz habe „ganz offensichtlich“ auf den Altersunterschied des Paares gezielt, sagte Kimmel. Donald Trump ist 79 Jahre alt und Melania 56. Kimmel bedauerte, was Trump, die First Lady und alle bei der Gala hätten durchleben müssen. Er bezweifelte aber, dass ein Scherz kurz vor dem Event irgendwelchen Einfluss darauf gehabt habe, was passiert sei, sagte Kimmel.
Lesen Sie mehr über das versuchte Attentat beim Korrespondenten-Dinner in Washington:
Eine Tasse Tee mit dem König: Trump begrüßt König Charles und Camilla am Weißen Haus
US-Präsident Trump empfing König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) gemeinsam mit Präsidentengattin Melania bei sonnigem Wetter am Südeingang des Weißen Hauses. Charles und Camilla waren wenige Stunden zuvor in den USA angekommen.
Die Reise des Königspaars steht auch im Licht der zuletzt angespannten britisch-amerikanischen Beziehungen nach Differenzen rund um den Iran-Krieg. Charles will an diesem Dienstag vor dem US-Kongress sprechen.
Nach den Schüssen beim Korrespondenten-Dinner in Washington wurden die Pläne des Staatsbesuchs in letzter Minute überprüft, die Reise konnte jedoch wie geplant stattfinden. Trump versicherte dem Monarchen, dass er auf dem Gelände des Weißen Hauses „sehr sicher“ sein werde.
Im Laufe der Woche reist das Königspaar weiter nach New York. Dort wollen die Royals unter anderem Rettungskräfte und Angehörige von Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 treffen. Letzte Station der USA-Reise ist Virginia, wo Charles und Camilla mit Vertretern der amerikanischen Ureinwohner zusammentreffen wollen.
Die Reise des Königspaars steht auch im Licht der zuletzt angespannten britisch-amerikanischen Beziehungen nach Differenzen rund um den Iran-Krieg. Charles will an diesem Dienstag vor dem US-Kongress sprechen.
Nach den Schüssen beim Korrespondenten-Dinner in Washington wurden die Pläne des Staatsbesuchs in letzter Minute überprüft, die Reise konnte jedoch wie geplant stattfinden. Trump versicherte dem Monarchen, dass er auf dem Gelände des Weißen Hauses „sehr sicher“ sein werde.
Im Laufe der Woche reist das Königspaar weiter nach New York. Dort wollen die Royals unter anderem Rettungskräfte und Angehörige von Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 treffen. Letzte Station der USA-Reise ist Virginia, wo Charles und Camilla mit Vertretern der amerikanischen Ureinwohner zusammentreffen wollen.
Trump und First Lady Melania begrüßen die britischen Royals Charles und Camilla im Weißen Haus. REUTERS
Mutmaßlicher Schütze von Washington wegen Mordversuchs an Trump angeklagt
Nach den Schüssen bei einer Gala in Washington wird dem mutmaßlichen Angreifer ein Mordversuch am US-Präsidenten Donald Trump zur Last gelegt. Das berichteten die Washington Post und CNN übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Washington, in dem der Verdächtige dem Richter vorgeführt wurde.
Laut dem amtierenden Justizminister Todd Blanche kamen zwei weitere Anklagepunkte hinzu: die Verwendung einer Schusswaffe bei einer Gewalttat sowie der Transport einer Schusswaffe über Bundesstaatengrenzen hinweg, um eine Straftat zu begehen. Laut Blanche droht dem Angeklagten allein für den Mordversuch am Präsidenten eine lebenslange Haftstrafe. Weitere Anklagepunkte könnten im Laufe der Ermittlungen hinzukommen.
Blanche bestätigte bei der Pressekonferenz auch die Identität des Verdächtigen. Medienberichten zufolge ist er 31 Jahre alt. Blanche zufolge hatte es der mutmaßliche Schütze auf die Ermordung von Regierungsmitgliedern abgesehen. Mehrere Medien hatten zuvor aus einem Schriftstück zitiert, demzufolge er bei dem Angriff Regierungsvertreter ins Visier nehmen wollte, „priorisiert vom ranghöchsten bis zum rangniedrigsten.“
Wie Bezirksstaatsanwältin Jeanine Pirro mitteilte, war der Verdächtige am 21. April von seinem Zuhause nahe Los Angeles mit dem Zug über Chicago nach Washington gereist. In der Hauptstadt hatte er demnach ein Zimmer in dem Hilton-Hotel reserviert, in dem das Dinner stattfand.
Der Verdächtige war bei dem Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse am Samstagabend (Ortszeit) schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten des Secret Service gestürmt, ehe er von Beamten gestoppt wurde. Ein Sicherheitsbeamter wurde von mindestens einem Schuss getroffen, wegen seiner Schutzweste aber nicht schwerer verletzt.
Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Textes hieß es fälschlicherweise, der Angreifer werde wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Bundesbeamten unter Einsatz einer gefährlichen Waffe angeklagt. Korrekt muss es heißen, dass er laut dem amtierenden Justizminister Blanche dafür angeklagt wird, eine Schusswaffe über Bundesstaatengrenzen hinweg transportiert zu haben, um eine Straftat zu begehen.
Laut dem amtierenden Justizminister Todd Blanche kamen zwei weitere Anklagepunkte hinzu: die Verwendung einer Schusswaffe bei einer Gewalttat sowie der Transport einer Schusswaffe über Bundesstaatengrenzen hinweg, um eine Straftat zu begehen. Laut Blanche droht dem Angeklagten allein für den Mordversuch am Präsidenten eine lebenslange Haftstrafe. Weitere Anklagepunkte könnten im Laufe der Ermittlungen hinzukommen.
Blanche bestätigte bei der Pressekonferenz auch die Identität des Verdächtigen. Medienberichten zufolge ist er 31 Jahre alt. Blanche zufolge hatte es der mutmaßliche Schütze auf die Ermordung von Regierungsmitgliedern abgesehen. Mehrere Medien hatten zuvor aus einem Schriftstück zitiert, demzufolge er bei dem Angriff Regierungsvertreter ins Visier nehmen wollte, „priorisiert vom ranghöchsten bis zum rangniedrigsten.“
Wie Bezirksstaatsanwältin Jeanine Pirro mitteilte, war der Verdächtige am 21. April von seinem Zuhause nahe Los Angeles mit dem Zug über Chicago nach Washington gereist. In der Hauptstadt hatte er demnach ein Zimmer in dem Hilton-Hotel reserviert, in dem das Dinner stattfand.
Der Verdächtige war bei dem Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse am Samstagabend (Ortszeit) schwer bewaffnet durch einen Sicherheitsposten des Secret Service gestürmt, ehe er von Beamten gestoppt wurde. Ein Sicherheitsbeamter wurde von mindestens einem Schuss getroffen, wegen seiner Schutzweste aber nicht schwerer verletzt.
Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Textes hieß es fälschlicherweise, der Angreifer werde wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Bundesbeamten unter Einsatz einer gefährlichen Waffe angeklagt. Korrekt muss es heißen, dass er laut dem amtierenden Justizminister Blanche dafür angeklagt wird, eine Schusswaffe über Bundesstaatengrenzen hinweg transportiert zu haben, um eine Straftat zu begehen.
Trump: Umstrittene US-Behörde ICE soll NICE werden
US-Präsident Donald Trump unterstützt laut seiner Regierungssprecherin Karoline Leavitt die Idee, die umstrittene Einwanderungsbehörde ICE in NICE umzubenennen. Das schrieb sie auf der Plattform X. Zuvor hatte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social einen Beitrag geteilt, in dem die konservative Influencerin Alyssa Marie vorschlug, dem Namen der Behörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) („Eis“) den Zusatz „National“ hinzuzufügen. Damit würde die Abkürzung NICE („nett, schön“) entstehen. „Tolle Idee!!! Macht es. Präsident DJT“ schrieb Trump.
Unklar war zunächst, wie realistisch eine Änderung des Behördennamens ist. Diese untersteht dem Heimatschutzministerium. Der US-Zeitung The Hill zufolge erfordert die Umbenennung einer Bundesbehörde in der Regel einen Beschluss des Kongresses in Form eines Gesetzes. Nur auf diesem Weg könne die gesetzliche Grundlage, auf der die Behörde gegründet wurde, und damit ihr Name geändert werden.
Beamte von ICE waren in den vergangenen Monaten wegen tödlicher Schüsse auf zwei US-Amerikaner und dem rigorosen Vorgehen gegen Migranten in die Negativschlagzeilen gerutscht. Vor allem in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota eskalierte die Situation. Der für die Einsätze zuständige Hardliner Gregory Bovino musste daraufhin gehen. Sein Nachfolger, der Grenzschutz-Kommandeur Tom Homan, setzte den Razzien in Minnesota ein Ende und sorgte so für eine Entspannung der Lage.
Unklar war zunächst, wie realistisch eine Änderung des Behördennamens ist. Diese untersteht dem Heimatschutzministerium. Der US-Zeitung The Hill zufolge erfordert die Umbenennung einer Bundesbehörde in der Regel einen Beschluss des Kongresses in Form eines Gesetzes. Nur auf diesem Weg könne die gesetzliche Grundlage, auf der die Behörde gegründet wurde, und damit ihr Name geändert werden.
Beamte von ICE waren in den vergangenen Monaten wegen tödlicher Schüsse auf zwei US-Amerikaner und dem rigorosen Vorgehen gegen Migranten in die Negativschlagzeilen gerutscht. Vor allem in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota eskalierte die Situation. Der für die Einsätze zuständige Hardliner Gregory Bovino musste daraufhin gehen. Sein Nachfolger, der Grenzschutz-Kommandeur Tom Homan, setzte den Razzien in Minnesota ein Ende und sorgte so für eine Entspannung der Lage.
Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde ICE Anfang Februar in Minneapolis. Ryan Murphy/AP/dpa
US-Militär tötet wieder mutmaßliche Drogenschmuggler auf See
Das US-Militär hat erneut ein mutmaßliches Drogenschmuggler-Boot im östlichen Pazifik angegriffen. Dabei wurden drei Männer getötet. Sie seien nach Erkenntnissen der Geheimdienste auf einer bekannten Drogenhandelsroute unterwegs gewesen und hätten sich am Schmuggeln von Drogen beteiligt, erklärte das für die Region zuständige US-Regionalkommando Southcom in einer Mitteilung auf der Plattform X. Die Angaben des US-Militärs ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.
Auf Anordnung von Präsident Donald Trump greift das US-Militär seit Herbst vergangenen Jahres Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, mit denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollen. Dabei kommen immer wieder Menschen ums Leben. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind. Die Vereinigten Staaten haben ein großes Drogenproblem, für das sie ausländische Schmuggler verantwortlich machen.
Auf Anordnung von Präsident Donald Trump greift das US-Militär seit Herbst vergangenen Jahres Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, mit denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollen. Dabei kommen immer wieder Menschen ums Leben. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind. Die Vereinigten Staaten haben ein großes Drogenproblem, für das sie ausländische Schmuggler verantwortlich machen.
Obama: Kein Platz für Gewalt in Demokratie – Lob für Secret Service
Nach den Schüssen bei einem Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump hat der frühere US-Präsident Barack Obama betont, dass es in einer Demokratie keinen Platz für Gewalt gebe. Der Vorfall sei auch eine ernüchternde Erinnerung an „den alltäglichen Mut und die Opferbereitschaft" der Beamten des Secret Services, schrieb Obama auf der Plattform X. Er sei den Personenschützern dankbar. Der Secret Service ist in den USA unter anderem für den Schutz des Präsidenten und von Ex-Präsidenten zuständig. Der Demokrat Obama hatte den republikanischen Amtsinhaber Trump zuletzt mehrfach scharf kritisiert.
Mutmaßlicher Schütze verschickte Manifest an Familie
Der mutmaßliche Schütze beim Presse-Dinner in Washington, D.C., hat kurz vor seiner Tat ein Manifest an seine Familie verschickt. Darin habe er die Sicherheitsvorkehrungen am Tatort verhöhnt und Regierungsmitglieder als Ziele aufgelistet, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Polizeikreisen. Die New York Post veröffentlichte das Schreiben.
Darin bezeichnet sich der Mann selbst als „Friendly Federal Assassin“ (freundlicher Bundes-Attentäter). Dem Manifest zufolge ist er mit mehreren Waffen in das Hotel gelangt, ohne dass jemand in ihm eine Bedrohung gesehen habe.
In dem Dokument, das derzeit noch von den Ermittlern genauer überprüft wird, schrieb der Mann: „Ich bin nicht länger bereit, zuzulassen, dass ein Pädophiler, Vergewaltiger und Verräter meine Hände mit seinen Verbrechen befleckt.“ Er erklärte, dass Top-Regierungsbeamte auf der Abschussliste standen, weitere Opfer habe er unbedingt vermeiden wollen. Weiterhin bedankte er sich für die Liebe, die er 31 Jahre lang aus seinem Umfeld bekommen habe, und entschuldigte sich, das Vertrauen von Freunden und Familie missbraucht zu haben.
Seine Familie hatte den Behörden zufolge im Vorfeld Bedenken geäußert. Aus Kreisen des Präsidialamts verlautete, seine Schwester habe von radikalen Äußerungen, der Teilnahme an einem Anti-Trump-Protest und Plänen, „etwas“ zu unternehmen, berichtet.
Präsident Donald Trump sagte dem Sender Fox News, der Verdächtige trage viel Hass in seinem Herzen und hasse Christen. Er sei „ein kranker Typ“. In dem Schreiben hieß es dem Insider zufolge, die andere Wange hinzuhalten, wenn jemand anderes unterdrückt werde, sei kein christliches Verhalten, sondern Mitschuld an den Verbrechen des Unterdrückers.
Darin bezeichnet sich der Mann selbst als „Friendly Federal Assassin“ (freundlicher Bundes-Attentäter). Dem Manifest zufolge ist er mit mehreren Waffen in das Hotel gelangt, ohne dass jemand in ihm eine Bedrohung gesehen habe.
In dem Dokument, das derzeit noch von den Ermittlern genauer überprüft wird, schrieb der Mann: „Ich bin nicht länger bereit, zuzulassen, dass ein Pädophiler, Vergewaltiger und Verräter meine Hände mit seinen Verbrechen befleckt.“ Er erklärte, dass Top-Regierungsbeamte auf der Abschussliste standen, weitere Opfer habe er unbedingt vermeiden wollen. Weiterhin bedankte er sich für die Liebe, die er 31 Jahre lang aus seinem Umfeld bekommen habe, und entschuldigte sich, das Vertrauen von Freunden und Familie missbraucht zu haben.
Seine Familie hatte den Behörden zufolge im Vorfeld Bedenken geäußert. Aus Kreisen des Präsidialamts verlautete, seine Schwester habe von radikalen Äußerungen, der Teilnahme an einem Anti-Trump-Protest und Plänen, „etwas“ zu unternehmen, berichtet.
Präsident Donald Trump sagte dem Sender Fox News, der Verdächtige trage viel Hass in seinem Herzen und hasse Christen. Er sei „ein kranker Typ“. In dem Schreiben hieß es dem Insider zufolge, die andere Wange hinzuhalten, wenn jemand anderes unterdrückt werde, sei kein christliches Verhalten, sondern Mitschuld an den Verbrechen des Unterdrückers.
US-Staatsbesuch von König Charles findet wie geplant statt
Trotz der Schüsse beim Korrespondenten-Dinner in Washington soll der Staatsbesuch des britischen Königspaars in den USA wie geplant stattfinden. Das teilte der Buckingham-Palast laut der britischen Nachrichtenagentur PA mit.
Zunächst hatte der Palast eine Überprüfung angekündigt. „Wie zu erwarten, wird es über den Tag verteilt eine Reihe von Gesprächen geben, um mit US-Kollegen und unseren entsprechenden Teams darüber zu sprechen, in welchem Maße die Ereignisse vom Samstag die Pläne für den Besuch beeinflussen“, sagte ein Palastsprecher demnach.
Der König werde vollständig über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten und sei „sehr erleichtert zu hören, dass der Präsident, die First Lady und alle Gäste unverletzt geblieben sind“, hieß es weiter.
Bei seinem Besuch in Washington will König Charles III. auch im Kongress sprechen:
Zunächst hatte der Palast eine Überprüfung angekündigt. „Wie zu erwarten, wird es über den Tag verteilt eine Reihe von Gesprächen geben, um mit US-Kollegen und unseren entsprechenden Teams darüber zu sprechen, in welchem Maße die Ereignisse vom Samstag die Pläne für den Besuch beeinflussen“, sagte ein Palastsprecher demnach.
Der König werde vollständig über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten und sei „sehr erleichtert zu hören, dass der Präsident, die First Lady und alle Gäste unverletzt geblieben sind“, hieß es weiter.
Bei seinem Besuch in Washington will König Charles III. auch im Kongress sprechen:
Trump: Manifest des Schützen zeigt antichristliche Haltung – Justizminister zurückhaltend
Der Schütze bei einem Gala-Dinner in Washington hat US-Präsident Donald Trump zufolge antichristliche Ansichten. „Wenn man sein Manifest liest, merkt man, dass er Christen hasst. Das steht fest, er hasst Christen“, sagte Trump dem Sender Fox News. Nähere Angaben zu dem Schriftstück machte der Präsident nicht. Trump bezeichnete den Angreifer als „verrückten Typen.“ Familienmitglieder hätten zu den antichristlichen Ansichten sogar Angaben bei den Sicherheitsbehörden gemacht.
Der amtierende US-Justizminister Todd Blanche äußerte sich zurückhaltender über das angebliche „Manifest“ des Schützen. „Wir wissen, dass es einige Aufzeichnungen gab“, sagte er in einem Fernsehinterview. In Verbindung mit den bisher durchgeführten Zeugenbefragungen seien die Ermittler zu der Annahme gekommen, der Mann habe es auf Regierungsbeamte abgesehen. Diese Einschätzung sei jedoch noch „sehr vorläufig“, gab Blanche zu bedenken. Das Verständnis über die möglichen Motive des Mannes könne sich ändern, sobald mehr bekannt würde.
Der amtierende US-Justizminister Todd Blanche äußerte sich zurückhaltender über das angebliche „Manifest“ des Schützen. „Wir wissen, dass es einige Aufzeichnungen gab“, sagte er in einem Fernsehinterview. In Verbindung mit den bisher durchgeführten Zeugenbefragungen seien die Ermittler zu der Annahme gekommen, der Mann habe es auf Regierungsbeamte abgesehen. Diese Einschätzung sei jedoch noch „sehr vorläufig“, gab Blanche zu bedenken. Das Verständnis über die möglichen Motive des Mannes könne sich ändern, sobald mehr bekannt würde.
Zweifel an Sicherheitskonzept für Gala-Dinner in Washington
Die Schüsse beim Gala-Dinner der US-Hauptstadt-Korrespondenten wirft Fragen zum Sicherheitskonzept auf. Mehrere Teilnehmende kritisierten, die Vorkehrungen seien nicht streng genug gewesen. Wie in den Aufnahmen einer Sicherheitskamera zu sehen ist, stürmte ein Mann kurz nach Beginn der Veranstaltung durch die Sicherheitsschleuse des Secret Service. Mehrere Beamte zückten ihre Waffen und richteten sie auf den mutmaßlichen Angreifer. US-Präsident Donald Trump postete den kurzen Clip selbst auf seiner Plattform Truth Social.
Doch dass der schwer bewaffnete Mann, der laut Behördenangaben ins Hotel eingecheckt hatte, überhaupt so weit kommen konnte, ließ Zweifel am Sicherheitskonzept aufkommen. Teilnehmer des Gala-Dinners gaben an, die Vorlage einer Einladung habe ausgereicht, um in das Gebäude gelassen zu werden. Ein Ausweis sei nicht verlangt worden. Die MAGA-Aktivistin Kari Lake bestätigte das in einem Post auf X. Sie könne nicht fassen, „wie lax die Sicherheitsvorkehrungen“ beim Korrespondenten-Dinner waren, schrieb sie.
Der New York Times zufolge war der Eingang des Washington Hilton selbst nicht mit Metalldetektoren gesichert. Die Schleuse zur Sicherheitszone sei erst näher am Ballsaal eingerichtet worden.
Trump wertete den Vorfall auch als weitere Bestätigung für den umstrittenen Bau eines Ballsaals am Weißen Haus. „Mit dem derzeit am Weißen Haus im Bau befindlichen, militärisch streng geheimen Ballsaal wäre dieses Ereignis niemals passiert“, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. „Er kann gar nicht schnell genug fertiggestellt werden!“ Allerdings ist das Gala-Dinner der Hauptstadtpresse keine Veranstaltung des Präsidenten oder des Weißen Hauses, sondern eine Medienveranstaltung und findet daher traditionell an einem anderen Ort statt.
Doch dass der schwer bewaffnete Mann, der laut Behördenangaben ins Hotel eingecheckt hatte, überhaupt so weit kommen konnte, ließ Zweifel am Sicherheitskonzept aufkommen. Teilnehmer des Gala-Dinners gaben an, die Vorlage einer Einladung habe ausgereicht, um in das Gebäude gelassen zu werden. Ein Ausweis sei nicht verlangt worden. Die MAGA-Aktivistin Kari Lake bestätigte das in einem Post auf X. Sie könne nicht fassen, „wie lax die Sicherheitsvorkehrungen“ beim Korrespondenten-Dinner waren, schrieb sie.
Der New York Times zufolge war der Eingang des Washington Hilton selbst nicht mit Metalldetektoren gesichert. Die Schleuse zur Sicherheitszone sei erst näher am Ballsaal eingerichtet worden.
Trump wertete den Vorfall auch als weitere Bestätigung für den umstrittenen Bau eines Ballsaals am Weißen Haus. „Mit dem derzeit am Weißen Haus im Bau befindlichen, militärisch streng geheimen Ballsaal wäre dieses Ereignis niemals passiert“, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. „Er kann gar nicht schnell genug fertiggestellt werden!“ Allerdings ist das Gala-Dinner der Hauptstadtpresse keine Veranstaltung des Präsidenten oder des Weißen Hauses, sondern eine Medienveranstaltung und findet daher traditionell an einem anderen Ort statt.
US-Justizminister: Schütze hatte US-Regierung im Visier – vermutlich auch Trump
Der Schütze bei der Presse-Gala mit US-Präsident Donald Trump hatte es laut Justizministerium auf Regierungsvertreter abgesehen. Der amtierende US-Justizminister Todd Blanche erklärte, er gehe davon aus, dass der Schütze gezielt „Leute, die in der Regierung arbeiten“, darunter vermutlich auch Trump, ins Visier genommen habe, sagte er dem Fernsehsender NBC. Derzeit kooperiere der Verdächtige jedoch nicht aktiv mit den Behörden.
Wahrscheinlich sei der 31-jährige Mann mit dem Zug von Los Angeles über Chicago nach Washington gereist, sagte Blanche. Er werde am Montag vor einem Bundesgericht formell angeklagt: wegen Körperverletzung und des Versuchs, einen Bundesbeamten durch Abfeuern einer Schusswaffe zu töten. Es war zunächst unklar, ob Trump das Ziel des Angreifers war. Trump sagte allerdings vor Reportern, er nehme es an.
Wahrscheinlich sei der 31-jährige Mann mit dem Zug von Los Angeles über Chicago nach Washington gereist, sagte Blanche. Er werde am Montag vor einem Bundesgericht formell angeklagt: wegen Körperverletzung und des Versuchs, einen Bundesbeamten durch Abfeuern einer Schusswaffe zu töten. Es war zunächst unklar, ob Trump das Ziel des Angreifers war. Trump sagte allerdings vor Reportern, er nehme es an.
Bestürzung nach Schüssen bei Dinner in Washington
Nach den Schüssen während des Gala-Dinners in Washington äußern internationale Spitzenpolitiker ihre Bestürzung. Bundeskanzler Friedrich Merz schrieb auf der Plattform X: „Gewalt hat keinen Platz in einer Demokratie. Wir entscheiden mit Mehrheiten, nicht mit der Waffe.“ Er verurteile den Anschlagsversuch und sei froh, dass Präsident Donald Trump, First Lady Melania Trump und alle Anwesenden in Sicherheit seien.
Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: „Gewalt hat in einer Demokratie keinen Platz. Ich versichere Donald Trump meine uneingeschränkte Unterstützung“, schrieb er auf X und nannte den Angriff inakzeptabel.
Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni sprach Trump und allen Anwesenden ihre Anteilnahme aus. „Kein politischer Hass darf in unseren Demokratien Platz finden. Wir werden nicht zulassen, dass Fanatismus die Orte der freien Debatte und der Information vergiftet“, schrieb sie in einem Post.
Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf X, dass es eine riesige Erleichterung sei, dass Trump, seine Frau, First Lady Melania Trump, und alle Anwesenden in Sicherheit seien. „Jeder Angriff auf demokratische Institutionen oder auf die Pressefreiheit muss aufs Schärfste verurteilt werden.“
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb, dass Gewalt in der Politik niemals Platz habe. Sie danke Polizei und Sicherheitskräften, die durch ihr schnelles Handeln die Sicherheit der Gäste gewährleistet hätten.
Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez teilte mit: „Gewalt ist niemals der richtige Weg. Die Menschheit kommt nur durch Demokratie, Zusammenleben und Frieden voran.“
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu schrieb, er und seine Frau seien schockiert über das versuchte Attentat auf Trump. Sie seien erleichtert, dass die Trumps wohlauf seien, und wünschten dem bei dem Vorfall angeschossenen Sicherheitsbeamten eine schnelle Genesung.
Ähnlich äußerte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron: „Gewalt hat in einer Demokratie keinen Platz. Ich versichere Donald Trump meine uneingeschränkte Unterstützung“, schrieb er auf X und nannte den Angriff inakzeptabel.
Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni sprach Trump und allen Anwesenden ihre Anteilnahme aus. „Kein politischer Hass darf in unseren Demokratien Platz finden. Wir werden nicht zulassen, dass Fanatismus die Orte der freien Debatte und der Information vergiftet“, schrieb sie in einem Post.
Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb auf X, dass es eine riesige Erleichterung sei, dass Trump, seine Frau, First Lady Melania Trump, und alle Anwesenden in Sicherheit seien. „Jeder Angriff auf demokratische Institutionen oder auf die Pressefreiheit muss aufs Schärfste verurteilt werden.“
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb, dass Gewalt in der Politik niemals Platz habe. Sie danke Polizei und Sicherheitskräften, die durch ihr schnelles Handeln die Sicherheit der Gäste gewährleistet hätten.
Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez teilte mit: „Gewalt ist niemals der richtige Weg. Die Menschheit kommt nur durch Demokratie, Zusammenleben und Frieden voran.“
Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu schrieb, er und seine Frau seien schockiert über das versuchte Attentat auf Trump. Sie seien erleichtert, dass die Trumps wohlauf seien, und wünschten dem bei dem Vorfall angeschossenen Sicherheitsbeamten eine schnelle Genesung.
Secret Service: Angreifer beim ersten Kontakt gestoppt
Der mutmaßliche Angreifer bei dem Gala-Dinner mit US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben des Secret Service „beim ersten Kontakt“ gestoppt worden. Er sei "ein Feigling" gewesen, der versucht habe, eine „nationale Tragödie“ herbeizuführen, sagte Matthew Quinn, der stellvertretende Direktor des Secret Service, in einer Stellungnahme auf der Plattform X. Der mutmaßliche Angreifer habe die Sicherheitsvorkehrungen des Secret Service unterschätzt, schrieb Quinn. Mehrere Anwesenden hatten diese zuvor kritisiert und warfen die Frage auf, wie der Mann überhaupt so weit kommen konnte.