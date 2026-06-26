Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump eröffnet US-Jubiläumsfeiern mit Selbstlob
US-Richter stoppt Festnahmen durch ICE in Einwanderungsgerichten
Tucker Carlson bricht mit den Republikanern
Meloni wirft Trump wegen Foto Lüge vor
Republikaner kritisieren Milliarden-Fonds für Iran
Trump lobt Nato-Chef vor Gipfel: „großartige Führungsperson“
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat sich bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump bemüht, die Wogen vor dem Nato-Gipfel im Juli zu glätten. Trump wiederum hat sich erneut über die ausbleibende Unterstützung im Iran-Krieg beschwert. Die europäischen Verbündeten hätten die USA im Stich gelassen.
Für den Generalsekretär selbst ist Trump voll des Lobes: Er sei eine „großartige Führungsperson“. „Er ist ein Freund von mir, (...) ein großartiger Generalsekretär, jeder respektiert ihn“, sagte Trump im Oval Office. Rutte habe wirklich gute Arbeit geleistet: „Ich glaube, wenn irgendjemand anderes in dieser Position wäre, würden wir uns heute gar nicht treffen, um ehrlich zu sein, denn wir wurden im Stich gelassen.“
Als der US-Präsident seine Frustration über die unzureichenden Verteidigungsausgaben der Bündnispartner bekräftigte, nahm Rutte explizit Deutschland in Schutz. Er verwies auf die Pläne der Bundesregierung, ihre Verteidigungsausgaben zwischen 2021 und 2029 zu verdoppeln, um den Forderungen nach einer massiven Erhöhung der Rüstungsbudgets nachzukommen. Besondere Kritik übte Trump nicht nur an Deutschland, sondern auch an Großbritannien, Italien und Spanien, während er Polen lobte.
Das Bündnis steht vor dem Gipfel am 7. und 8. Juli in der türkischen Hauptstadt Ankara unter Druck. Die Spannungen hatten sich verschärft, nachdem die europäischen Alliierten Trumps ohne vorherige Konsultation begonnenen Krieg gegen Iran nicht unterstützt hatten.
Für den Generalsekretär selbst ist Trump voll des Lobes: Er sei eine „großartige Führungsperson“. „Er ist ein Freund von mir, (...) ein großartiger Generalsekretär, jeder respektiert ihn“, sagte Trump im Oval Office. Rutte habe wirklich gute Arbeit geleistet: „Ich glaube, wenn irgendjemand anderes in dieser Position wäre, würden wir uns heute gar nicht treffen, um ehrlich zu sein, denn wir wurden im Stich gelassen.“
Als der US-Präsident seine Frustration über die unzureichenden Verteidigungsausgaben der Bündnispartner bekräftigte, nahm Rutte explizit Deutschland in Schutz. Er verwies auf die Pläne der Bundesregierung, ihre Verteidigungsausgaben zwischen 2021 und 2029 zu verdoppeln, um den Forderungen nach einer massiven Erhöhung der Rüstungsbudgets nachzukommen. Besondere Kritik übte Trump nicht nur an Deutschland, sondern auch an Großbritannien, Italien und Spanien, während er Polen lobte.
Das Bündnis steht vor dem Gipfel am 7. und 8. Juli in der türkischen Hauptstadt Ankara unter Druck. Die Spannungen hatten sich verschärft, nachdem die europäischen Alliierten Trumps ohne vorherige Konsultation begonnenen Krieg gegen Iran nicht unterstützt hatten.
Abschiebegefängnis „Alligator Alcatraz“ schließt
Mitten in Sümpfen Floridas, umgeben von Alligatoren und Würgeschlangen, hatte die Trump-Regierung ein Abschiebezentrum errichten lassen. Damit sich keiner der Immigranten traut, zu fliehen. Tausende Abschiebehäftlinge sollten in Zelten wohnen, für Mitarbeiter wurden mobile Zelte errichtet. Jetzt, genau ein Jahr nach der Eröffnung, schließt „Alligator Alcatraz“ wieder. Das gab der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaats im Süden der Vereinigten Staaten, Ron DeSantis, bekannt. Es gebe dort keine Häftlinge mehr. Er verwies darauf, dass die Einrichtung in den Everglades von Anfang an als Notfalllösung gedacht gewesen sei. US-Medien hatten berichtet, dass horrende Betriebskosten ein Grund für das Aus sein könnten.
„Alligator Alcatraz“ war zum Symbol der aggressiven Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump geworden. Gegner des Projekts hatten unter anderem käfigartige Zellen für Häftlinge und mangelnde Hygiene kritisiert. Die Regierung hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Mehrere Gerichte beschäftigten sich mit der Einrichtung. Die von der Regierung gewählte Bezeichnung „Alligator Alcatraz“ spielt auf das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz in der Bucht von San Francisco an. Von 1934 bis 1963 war es die am meisten gefürchtete Haftanstalt der USA. Die Felseninsel „The Rock“ galt als ausbruchsicherer Verbannungsort für die „Schlimmsten der Schlimmsten“.
Im Abschiebeknast „Alligator Alcatraz“ lebt Trump seinen Sadismus aus, schrieb Peter Burghardt bei der Eröffnung der Einrichtung:
„Alligator Alcatraz“ war zum Symbol der aggressiven Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump geworden. Gegner des Projekts hatten unter anderem käfigartige Zellen für Häftlinge und mangelnde Hygiene kritisiert. Die Regierung hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Mehrere Gerichte beschäftigten sich mit der Einrichtung. Die von der Regierung gewählte Bezeichnung „Alligator Alcatraz“ spielt auf das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz in der Bucht von San Francisco an. Von 1934 bis 1963 war es die am meisten gefürchtete Haftanstalt der USA. Die Felseninsel „The Rock“ galt als ausbruchsicherer Verbannungsort für die „Schlimmsten der Schlimmsten“.
Im Abschiebeknast „Alligator Alcatraz“ lebt Trump seinen Sadismus aus, schrieb Peter Burghardt bei der Eröffnung der Einrichtung:
Trump eröffnet US-Jubiläumsfeiern mit Selbstlob
Musik von Militär-Bands, in Formation fliegende Kampfjets und eine Rede von Donald Trump: Der US-Präsident hat die Feierlichkeiten rund um das 250. Gründungsjubiläum der Vereinigten Staaten in Washington mit reichlich Selbstlob eröffnet. Auf der National Mall, dem Park zwischen dem Kapitol und dem Lincoln Memorial im Herzen der US-Hauptstadt, widmete sich Trump vor allem einem Thema ausführlich: seiner eigenen Politik.
Dabei schlug der US-Präsident den Bogen vom Iran-Krieg über umstrittene Bauvorhaben wie den neuen Ballsaal am Weißen Haus bis hin zu Maßnahmen, mit denen seine Regierung versucht, die Rechte von Transmenschen zu beschneiden. Kurz bevor sich der Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli zum 250. Mal jähre, sei er froh zu verkünden: „Amerika ist zurück“. Trumps Rede glich über weite Strecken einer Wahlkampfansprache - und endete mit den Worten: „Wir werden Amerika wieder großartig machen. (...) Alles Gute zum Geburtstag, Amerika!"
Zahlreiche Menschen hatten sich auf der Grünanlage versammelt, um ihm zuzuhören. Einige trugen Kappen seiner MAGA-Bewegung (Make America Great Again), viele schwangen US-Flaggen. Vor Trump wandten sich auch einige Kabinettsmitglieder an die Menge - mit einem Lobgesang auf die USA und Trump. Verkehrsminister Sean Duffy sprach vom „großartigsten Präsidenten, den es in diesem Land seit George Washington je gab". Washington war der erste Präsident der USA (1789-1797) - die Hauptstadt trägt seinen Namen.
Dabei schlug der US-Präsident den Bogen vom Iran-Krieg über umstrittene Bauvorhaben wie den neuen Ballsaal am Weißen Haus bis hin zu Maßnahmen, mit denen seine Regierung versucht, die Rechte von Transmenschen zu beschneiden. Kurz bevor sich der Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli zum 250. Mal jähre, sei er froh zu verkünden: „Amerika ist zurück“. Trumps Rede glich über weite Strecken einer Wahlkampfansprache - und endete mit den Worten: „Wir werden Amerika wieder großartig machen. (...) Alles Gute zum Geburtstag, Amerika!"
Zahlreiche Menschen hatten sich auf der Grünanlage versammelt, um ihm zuzuhören. Einige trugen Kappen seiner MAGA-Bewegung (Make America Great Again), viele schwangen US-Flaggen. Vor Trump wandten sich auch einige Kabinettsmitglieder an die Menge - mit einem Lobgesang auf die USA und Trump. Verkehrsminister Sean Duffy sprach vom „großartigsten Präsidenten, den es in diesem Land seit George Washington je gab". Washington war der erste Präsident der USA (1789-1797) - die Hauptstadt trägt seinen Namen.
Trump stellt Türkei "F-35"-Kampfjets in Aussicht
Zwei Wochen vor dem Nato-Gipfel in Ankara hat US-Präsident Donald Trump der Türkei eine Rückkehr in das Rüstungsprojekt der F-35-Kampfjets in Aussicht gestellt. Auf die Frage eines Journalisten, ob Trump in dieser Sache mit guten Nachrichten nach Ankara kommen werde, entgegnete er: „Ich glaube schon." Die Frage bezog sich auch auf einen Antrieb, den die USA für ein anderes türkisches Kampfflugzeug liefern sollen.
Trump, der im Weißen Haus Nato-Generalsekretär Mark Rutte empfing, sagte weiter: „Ich werde wahrscheinlich etwas tun, worüber sie sich sehr freuen werden."
Hintergrund sind Spannungen mit der Türkei während Trumps erster Amtszeit im Zusammenhang mit dem russischen Luftverteidigungssystem S-400. Die Türkei hatte das System 2019 erworben - die USA schlossen Ankara anschließend aus einem Projekt zur Entwicklung des Kampfjets F-35 aus und belegten später das türkische Direktorat der Verteidigungsindustrie mit Sanktionen.
Trump, der im Weißen Haus Nato-Generalsekretär Mark Rutte empfing, sagte weiter: „Ich werde wahrscheinlich etwas tun, worüber sie sich sehr freuen werden."
Hintergrund sind Spannungen mit der Türkei während Trumps erster Amtszeit im Zusammenhang mit dem russischen Luftverteidigungssystem S-400. Die Türkei hatte das System 2019 erworben - die USA schlossen Ankara anschließend aus einem Projekt zur Entwicklung des Kampfjets F-35 aus und belegten später das türkische Direktorat der Verteidigungsindustrie mit Sanktionen.
Trump kassiert Niederlage vor Gericht zu Wählerregistrierung
US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Versuch, den Einfluss des Bundes auf Wahlvorschriften in den USA auszuweiten, eine weitere Niederlage vor Gericht kassiert. Eine Bundesrichterin in Boston schob einen Riegel zu bestimmten Punkten in einer Anordnung Trumps vor, mit der die Regeln zur Wählerregistrierung für Bundeswahlen verschärft worden wäre. Demnach hätte man einen Nachweis seiner Staatsbürgerschaft vorlegen müssen, um an ein Formular zur Wählerregistrierung zu gelangen.
Zahlreiche demokratisch regierte Bundesstaaten hatten gegen die Anordnung aus dem Frühjahr 2025 geklagt, weil sie den Eingriff durch die Regierung als verfassungswidrig ansehen. Die Richterin in Boston hatte bereits per einstweiliger Verfügung die Regel in der Anordnung blockiert, mit der neuen Entscheidung ist das Verbot dauerhaft. Das Gericht argumentiert, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten einem Präsidenten keine besonderen Befugnisse in Bezug auf Wahlen zugestehe.
Die Trump-Regierung versucht seit Längerem, die Wahlregeln auch mit Blick auf die wichtigen Zwischenwahlen im November zu verschärfen, was immer wieder Gerichte beschäftigt. Trumps Behauptung: Es soll in der Vergangenheit Missbrauch bei Wahlen zulasten der Republikaner durch illegale Stimmabgabe gegeben haben. Statistiken zufolge ist dies allerdings ein verschwindend geringes Problem, das praktisch nicht ins Gewicht fällt. Nachgewiesene Fälle von Wahlbetrug gibt es kaum. Kritiker Trumps sagen, dass die Regierung versuche, die Wahlregeln so auszugestalten, dass die Republikaner bessere Karten hätten, ihre hauchdünne Mehrheit in den Parlamentskammern Repräsentantenhaus und Senat zu verteidigen.
Zahlreiche demokratisch regierte Bundesstaaten hatten gegen die Anordnung aus dem Frühjahr 2025 geklagt, weil sie den Eingriff durch die Regierung als verfassungswidrig ansehen. Die Richterin in Boston hatte bereits per einstweiliger Verfügung die Regel in der Anordnung blockiert, mit der neuen Entscheidung ist das Verbot dauerhaft. Das Gericht argumentiert, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten einem Präsidenten keine besonderen Befugnisse in Bezug auf Wahlen zugestehe.
Die Trump-Regierung versucht seit Längerem, die Wahlregeln auch mit Blick auf die wichtigen Zwischenwahlen im November zu verschärfen, was immer wieder Gerichte beschäftigt. Trumps Behauptung: Es soll in der Vergangenheit Missbrauch bei Wahlen zulasten der Republikaner durch illegale Stimmabgabe gegeben haben. Statistiken zufolge ist dies allerdings ein verschwindend geringes Problem, das praktisch nicht ins Gewicht fällt. Nachgewiesene Fälle von Wahlbetrug gibt es kaum. Kritiker Trumps sagen, dass die Regierung versuche, die Wahlregeln so auszugestalten, dass die Republikaner bessere Karten hätten, ihre hauchdünne Mehrheit in den Parlamentskammern Repräsentantenhaus und Senat zu verteidigen.
Zwist mit eigener Partei: Trump blockiert Wohnraum-Gesetz
US-Präsident Donald Trump verschärft im Streit um ein von ihm gewünschtes Gesetz die Gangart gegen seine Parteifreunde im Kapitol. Ein am Vortag vom Kongress beschlossenes Gesetz werde er erst unterzeichnen, wenn der von ihm seit Langem geforderte „Save America Act“ durch das Parlament gehe, kündigte Trump auf der Plattform Truth Social an. Er sprach in dem Zusammenhang von einem „nationalen Notstand“.
Trump versucht seit Monaten, seine Parteikollegen im Kongress vom „Save America Act“ zu überzeugen. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Bürgerinnen und Bürger bei der Registrierung für die Stimmabgabe ihre Staatsbürgerschaft nachweisen müssen. Bei Bundeswahlen muss zudem ein Lichtbildausweis vorgelegt werden. Zudem will Trump eine Regel darin verankern, die Transmenschen die Teilnahme an sportlichen Wettbewerben erschweren würde.
Das am Dienstag vom Repräsentantenhaus beschlossene und von Trump blockierte Gesetz steht damit nicht im Zusammenhang. Dieses soll es US-Amerikanern erleichtern, sich ein Eigenheim leisten zu können, und erhielt in beiden Kammern überparteiliche Unterstützung. US-Medien beschrieben es als das größte Gesetz zur Finanzierbarkeit von Wohnraum seit Jahrzehnten. Mit der verweigerten Unterschrift erhöht Trump nun den Druck auf seine Parteikollegen.
Trump traf am Mittwoch auch eher konservative Republikaner, wie die New York Times berichtete. Der Mehrheitsführer im Senat, der Republikaner John Thune, hatte zuvor mehrfach gesagt, für Trumps Vorhaben fehlten die nötigen Stimmen. Trump ging nach dem Treffen nicht näher auf die Inhalte ein und deutete lediglich an, dass er einige wenige in seiner Partei nicht möge. Der republikanische Senator Tim Sheehy sprach gegenüber dem Sender Fox News von einem „lebhaften“ Austausch zwischen dem Präsidenten und den Senatoren.
Trump versucht seit Monaten, seine Parteikollegen im Kongress vom „Save America Act“ zu überzeugen. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Bürgerinnen und Bürger bei der Registrierung für die Stimmabgabe ihre Staatsbürgerschaft nachweisen müssen. Bei Bundeswahlen muss zudem ein Lichtbildausweis vorgelegt werden. Zudem will Trump eine Regel darin verankern, die Transmenschen die Teilnahme an sportlichen Wettbewerben erschweren würde.
Das am Dienstag vom Repräsentantenhaus beschlossene und von Trump blockierte Gesetz steht damit nicht im Zusammenhang. Dieses soll es US-Amerikanern erleichtern, sich ein Eigenheim leisten zu können, und erhielt in beiden Kammern überparteiliche Unterstützung. US-Medien beschrieben es als das größte Gesetz zur Finanzierbarkeit von Wohnraum seit Jahrzehnten. Mit der verweigerten Unterschrift erhöht Trump nun den Druck auf seine Parteikollegen.
Trump traf am Mittwoch auch eher konservative Republikaner, wie die New York Times berichtete. Der Mehrheitsführer im Senat, der Republikaner John Thune, hatte zuvor mehrfach gesagt, für Trumps Vorhaben fehlten die nötigen Stimmen. Trump ging nach dem Treffen nicht näher auf die Inhalte ein und deutete lediglich an, dass er einige wenige in seiner Partei nicht möge. Der republikanische Senator Tim Sheehy sprach gegenüber dem Sender Fox News von einem „lebhaften“ Austausch zwischen dem Präsidenten und den Senatoren.
US-Richter stoppt Festnahmen durch ICE in Einwanderungsgerichten
Ein Bundesrichter hat der US-Migrationsbehörde ICE untersagt, Menschen in Einwanderungsgerichten festzunehmen. Mit dem landesweit gültigen Beschluss stoppt der Richter einen besonders umstrittenen Bestandteil der aggressiven Abschiebepolitik von Präsident Donald Trump.
Einwanderungsgerichte befassen sich in den USA unter anderem mit Fällen von Migranten, die die Regierung abschieben möchte. ICE-Beamte begannen im vergangenen Jahr damit, landesweit Migranten in den Fluren solcher Gerichte festzunehmen – also auch vor Ausschöpfung des Rechtswegs. Kritiker sahen dadurch den ordnungsgemäßen Ablauf der Verfahren gefährdet und warnten vor traumatischen Auswirkungen auf Betroffene.
In dem von dem Richter im Bundesstaat Kalifornien unterzeichneten Gerichtsdokument hieß es zur Begründung der Entscheidung, die Einwanderungsbehörde ICE habe zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit einen Kurswechsel eingelegt. In neu erlassenen Richtlinien werde auf die Vorteile von Festnahmen in Gerichtsgebäuden für die Durchsetzung von Migrationsgesetzen eingegangen, nicht aber auf Sorgen vor etwaigen negativen Effekten. Es sei versäumt worden, „begründete Erklärungen“ für die neue Praxis anzuführen.
Einwanderungsgerichte befassen sich in den USA unter anderem mit Fällen von Migranten, die die Regierung abschieben möchte. ICE-Beamte begannen im vergangenen Jahr damit, landesweit Migranten in den Fluren solcher Gerichte festzunehmen – also auch vor Ausschöpfung des Rechtswegs. Kritiker sahen dadurch den ordnungsgemäßen Ablauf der Verfahren gefährdet und warnten vor traumatischen Auswirkungen auf Betroffene.
In dem von dem Richter im Bundesstaat Kalifornien unterzeichneten Gerichtsdokument hieß es zur Begründung der Entscheidung, die Einwanderungsbehörde ICE habe zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit einen Kurswechsel eingelegt. In neu erlassenen Richtlinien werde auf die Vorteile von Festnahmen in Gerichtsgebäuden für die Durchsetzung von Migrationsgesetzen eingegangen, nicht aber auf Sorgen vor etwaigen negativen Effekten. Es sei versäumt worden, „begründete Erklärungen“ für die neue Praxis anzuführen.
Ermittlungen gegen Gouverneur Walz gestoppt
Ein Bundesrichter hat Ermittlungen der Regierung gegen Minnesotas Gouverneur Tim Walz und andere demokratische Amtsträger wegen angeblicher Behinderung der Einwanderungsbehörden gestoppt. Richter Patrick Schiltz erklärte in einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Beschluss die Vorladungen für rechtlich ungültig. Der „vorherrschende Zweck“ sei gewesen, Verantwortliche in Minnesota zur Unterstützung der Bundesregierung bei der Durchsetzung des Einwanderungsrechts zu zwingen und sie zu „schikanieren“ sowie Vergeltung an ihnen zu üben, weil sie dies nicht getan hätten.
Das US-Justizministerium hatte im Januar Vorladungen an Walz, Generalstaatsanwalt Keith Ellison, den Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, sowie weitere Behörden und Kommunen verschickt. Die Behörde erklärte damals, sie ermittle wegen möglicher Behinderung der Durchsetzung des Einwanderungsrechts.
Walz gilt als prominenter Trump-Gegner. Sein Bundesstaat wurde Anfang des Jahres zum Schauplatz von Protesten gegen Trumps harte Migrationspolitik und umstrittene Razzien gegen Migranten. Nach Gerichtsangaben waren dabei zeitweise mehr als 3000 Bundesbeamte im Einsatz. Walz, Ellison und andere demokratische Politiker hatten das Vorgehen scharf kritisiert.
Ellison sprach nach Veröffentlichung des Beschlusses von einem seltenen und deutlichen Schritt des Gerichts. Walz bezeichnete die Entscheidung als Sieg für Rechtsstaat und Demokratie.
Das US-Justizministerium hatte im Januar Vorladungen an Walz, Generalstaatsanwalt Keith Ellison, den Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, sowie weitere Behörden und Kommunen verschickt. Die Behörde erklärte damals, sie ermittle wegen möglicher Behinderung der Durchsetzung des Einwanderungsrechts.
Walz gilt als prominenter Trump-Gegner. Sein Bundesstaat wurde Anfang des Jahres zum Schauplatz von Protesten gegen Trumps harte Migrationspolitik und umstrittene Razzien gegen Migranten. Nach Gerichtsangaben waren dabei zeitweise mehr als 3000 Bundesbeamte im Einsatz. Walz, Ellison und andere demokratische Politiker hatten das Vorgehen scharf kritisiert.
Ellison sprach nach Veröffentlichung des Beschlusses von einem seltenen und deutlichen Schritt des Gerichts. Walz bezeichnete die Entscheidung als Sieg für Rechtsstaat und Demokratie.
Tucker Carlson bricht mit den Republikanern
Mit US-Präsident Donald Trump hatte der rechtspopulistische Moderator Tucker Carlson bereits öffentlich gebrochen. Nun will er auch die Republikaner – die Partei, die er laut eigener Aussage sein ganzes Leben gewählt hat – nicht mehr unterstützen. „Ich bin raus. Und wenn ich raus bin, sind, glaube ich, auch viele andere Menschen raus“, sagte Carlson im kanadischen Podcast „Can't be Censored“ auf die im Herbst anstehenden Midterms in den USA angesprochen. Er habe die Republikaner immer verteidigt, aber ihre aktuelle Politik sei unentschuldbar. Die Demokraten will er allerdings auch nicht wählen.
Als Begründung gibt er wie schon bei früheren Aussagen den Iran-Krieg an. Er bezeichnet die Republikaner als „nicht mehr loyal“ zu den USA, sie würden die Interessen Israels über die des eigenen Landes stellen. Carlson machte erneut deutlich, dass er an „America First“, einem Grundsatz der Maga-Bewegung festhält, der Interventionen in anderen Ländern ablehnt.
Der ehemalige CNN-Kommentator und Fox-News-Moderator galt lange Zeit als ein wichtiger Unterstützer Trumps. Mit „The Tucker Carlson Show“ veröffentlicht er seinen eigenen Podcast, in dem er auch Verschwörungsanhängern und Rechtsradikalen eine Bühne bietet.
Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Textes stand, dass Tucker Carlson beim Sender CNN als Moderator tätig war. Richtig ist aber, dass er dort nur als Kommentator auftrat. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
Als Begründung gibt er wie schon bei früheren Aussagen den Iran-Krieg an. Er bezeichnet die Republikaner als „nicht mehr loyal“ zu den USA, sie würden die Interessen Israels über die des eigenen Landes stellen. Carlson machte erneut deutlich, dass er an „America First“, einem Grundsatz der Maga-Bewegung festhält, der Interventionen in anderen Ländern ablehnt.
Der ehemalige CNN-Kommentator und Fox-News-Moderator galt lange Zeit als ein wichtiger Unterstützer Trumps. Mit „The Tucker Carlson Show“ veröffentlicht er seinen eigenen Podcast, in dem er auch Verschwörungsanhängern und Rechtsradikalen eine Bühne bietet.
Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieses Textes stand, dass Tucker Carlson beim Sender CNN als Moderator tätig war. Richtig ist aber, dass er dort nur als Kommentator auftrat. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
Trump behauptet, Starmer werde als britischer Premier zurücktreten
US-Präsident Donald Trump hat in einem Post auf seiner Plattform Truth Social angedeutet, dass der britische Premierminister zurücktreten werde. "Keir Starmer wird als Premierminister des Vereinigten Königreichs zurücktreten", schreibt Trump.
Starmer habe bei den "sehr wichtigen" Themen Einwanderung und Energie "kläglich versagt", so der US-Präsident. Ihm gefällt demnach unter anderem nicht, wie der Labour-Chef die Ölförderung in der Nordsee gestalte. Trump schließt den Beitrag mit den Worten: "Ich wünsche ihm alles Gute!"
Starmer habe bei den "sehr wichtigen" Themen Einwanderung und Energie "kläglich versagt", so der US-Präsident. Ihm gefällt demnach unter anderem nicht, wie der Labour-Chef die Ölförderung in der Nordsee gestalte. Trump schließt den Beitrag mit den Worten: "Ich wünsche ihm alles Gute!"
Keir Starmer steht in England seit Wochen in der Kritik, insbesondere nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei den Kommunalwahlen Anfang Mai dieses Jahres. Auch parteiintern war die Kritik groß, es gab einige, die seinen Rücktritt forderten. Vor Kurzem ist sein größter innerparteilicher Rivale Andy Burnham ins Parlament eingezogen. Der Druck auf Starmer wächst – und diesem könnte er sich Berichten zufolge schon sehr bald beugen.
Der Guardian schreibt, dass Starmer schon am Montag seinen Rücktritt bekanntgeben werde, „nachdem der Druck der Labour-Abgeordneten enorm war, Andy Burnham den Weg zum Labour-Parteichef freizumachen“. Die nächste reguläre Parlamentswahl ist erst in drei Jahren, in Großbritannien kommt es aber häufig vor, dass die machthabende Partei ihren Premierminister austauscht.
Der Guardian schreibt, dass Starmer schon am Montag seinen Rücktritt bekanntgeben werde, „nachdem der Druck der Labour-Abgeordneten enorm war, Andy Burnham den Weg zum Labour-Parteichef freizumachen“. Die nächste reguläre Parlamentswahl ist erst in drei Jahren, in Großbritannien kommt es aber häufig vor, dass die machthabende Partei ihren Premierminister austauscht.
Trump präsentiert neue „Air Force One“ aus Katar
US-Präsident Donald Trump hat auf dem Militärstützpunkt Joint Base Andrews sein neues Regierungsflugzeug vorgestellt. Die von Katar geschenkte Boeing 747 soll als Übergangslösung dienen, bis die bestellten Maschinen voraussichtlich 2028 ausgeliefert werden.
Trump bezeichnet die Maschine als „das luxuriöseste Flugzeug der Welt“. Sie sei „doppelt so groß“ wie das alte Modell, fliege „weiter“ und „schneller“ sowieso. Die Lackierung in Rot, Weiß, Dunkelblau und Gold hat er nach eigenen Angaben selbst ausgewählt.
Die Annahme des Jets aus Katar hatte enorme Kritik ausgelöst. Demokratische Senatoren warnen vor Sicherheitsrisiken und sprechen von „blanker Korruption“. Die etwa 400 Millionen Dollar teure Maschine „schenkt“ Katar offiziell dem US-Verteidigungsministerium. So sei es eben keine Bestechung an Trump, sondern ein „ganz einfaches Geschäft“, erklärte Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dem Sender CNN.
Trump bezeichnet die Maschine als „das luxuriöseste Flugzeug der Welt“. Sie sei „doppelt so groß“ wie das alte Modell, fliege „weiter“ und „schneller“ sowieso. Die Lackierung in Rot, Weiß, Dunkelblau und Gold hat er nach eigenen Angaben selbst ausgewählt.
Die Annahme des Jets aus Katar hatte enorme Kritik ausgelöst. Demokratische Senatoren warnen vor Sicherheitsrisiken und sprechen von „blanker Korruption“. Die etwa 400 Millionen Dollar teure Maschine „schenkt“ Katar offiziell dem US-Verteidigungsministerium. So sei es eben keine Bestechung an Trump, sondern ein „ganz einfaches Geschäft“, erklärte Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dem Sender CNN.
US-Präsident Donald Trump in Maryland. Foto: Reuters
Meloni wirft Trump wegen Foto Lüge vor
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, Unwahrheiten über sie zu verbreiten. Meloni reagierte damit auf Äußerungen Trumps, wonach sie ihn beim G-7-Gipfel in Frankreich um ein gemeinsames Foto angefleht habe. „Die Behauptungen von Donald Trump sind völlig frei erfunden“, sagte Meloni. Sie zeigte sich fassungslos über die Aussagen. Als Reaktion auf den Vorfall sagte der italienische Außenminister Antonio Tajani eine für kommende Woche geplante Reise in die USA ab.
„Die Behauptungen von Donald Trump sind völlig frei erfunden.“Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni
Trump hatte dem italienischen Fernsehsender La7 in einem kurzen Interview gesagt, Meloni habe ihn unbedingt um ein Foto gebeten. „Sie hat mich angefleht, ein Foto mit ihr zu machen. Sie wollte unbedingt ein Bild mit mir“, sagte Trump dem Bericht zufolge. „Ich hätte keines gemacht, aber sie tat mir leid.“ Der Sender veröffentlichte lediglich eine italienisch synchronisierte Fassung und nicht den englischen Originalton.
Meloni wies die Darstellung scharf zurück. „Ich kann nur sagen, dass es enttäuschend ist, dass er gegenüber den Feinden des Westens und der USA nicht dieselbe Entschlossenheit zeigt – deren Anführer behandelt er stattdessen mit weitaus größerer Nachsicht“, erklärte sie. Sie fügte hinzu: „An eine Sache sollte er sich erinnern: Weder ich noch Italien treten jemals als Bittsteller auf.“
Meloni wies die Darstellung scharf zurück. „Ich kann nur sagen, dass es enttäuschend ist, dass er gegenüber den Feinden des Westens und der USA nicht dieselbe Entschlossenheit zeigt – deren Anführer behandelt er stattdessen mit weitaus größerer Nachsicht“, erklärte sie. Sie fügte hinzu: „An eine Sache sollte er sich erinnern: Weder ich noch Italien treten jemals als Bittsteller auf.“
Da schien die Stimmung noch besser zu sein: Donald Trump und Giorgia Meloni beim G-7-Gipfel in Evian-les-Bains. Italian Prime Ministry/Reuters
Außenminister Tajani schrieb auf der Online-Plattform X: „Die schweren und beleidigenden Worte von Präsident Trump gegenüber Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verletzen ganz Italien“. Zudem äußerte sich der Staatssekretär im Büro der Ministerpräsidentin, Giovanbattista Fazzolari, ungewöhnlich scharf. „Es ist unklar, ob er vorsätzlich oder aus Unvermögen die historischen Beziehungen zwischen den USA und Europa zerstört.“
Der jüngste Schlagabtausch markiert eine deutliche Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Italien, nachdem sich das Verhältnis der beiden rechtsgerichteten Politiker beim G-7-Gipfel in Frankreich zuletzt scheinbar wieder entspannt hatte. Meloni galt einst als enge Verbündete Trumps und war das einzige europäische Regierungsmitglied, das 2025 an seiner Amtseinführung teilnahm. Die Stimmung kühlte sich jedoch in diesem Jahr wegen des Iran-Konflikts ab. Meloni hatte Trump dafür kritisiert, dass dieser Papst Leo angegriffen hatte. Trump warf ihr daraufhin mangelnden Mut vor.
Der jüngste Schlagabtausch markiert eine deutliche Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und Italien, nachdem sich das Verhältnis der beiden rechtsgerichteten Politiker beim G-7-Gipfel in Frankreich zuletzt scheinbar wieder entspannt hatte. Meloni galt einst als enge Verbündete Trumps und war das einzige europäische Regierungsmitglied, das 2025 an seiner Amtseinführung teilnahm. Die Stimmung kühlte sich jedoch in diesem Jahr wegen des Iran-Konflikts ab. Meloni hatte Trump dafür kritisiert, dass dieser Papst Leo angegriffen hatte. Trump warf ihr daraufhin mangelnden Mut vor.
Republikaner kritisieren Milliarden-Fonds für Iran
Nach der Einigung zwischen den USA und Iran auf ein Rahmenabkommen wächst die Kritik an einzelnen Vereinbarungen – auch aus den Reihen der Republikaner von US-Präsident Donald Trump. Gerügt wird unter anderem ein 300 Milliarden Dollar großer Wiederaufbaufonds zugunsten der Islamischen Republik, den die USA zusammen mit regionalen Partnern auf die Beine stellen wollen.
Der republikanische Senator Roger Wicker teilte mit, die 300 Milliarden Dollar ließen die Zahlungen im Rahmen des Abkommens von Präsident Barack Obama aus dem Jahr 2015 wie einen „Klacks“ erscheinen. Er fürchte, die USA könnten ihre im Iran-Krieg erzielten Erfolge damit wieder aus der Hand geben. Wicker gehört als Vorsitzender des für die Streitkräfte zuständigen Ausschusses zu den einflussreichsten Parlamentariern. Für offene Kritik an Präsident Trump oder am Krieg gegen Iran, den die USA gemeinsam mit Israel begonnen haben, ist er nicht bekannt.
Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie teilte mit, 300 Milliarden Dollar seien fünfmal so viel, wie der Kongress jährlich für Straßen und Brücken in den USA ausgebe. Auch die republikanischen Senatoren Thom Tillis und Ted Cruz äußerten Kritik. Ihr Parteifreund im Senat, Bill Cassidy, teilte mit, vor dem Krieg sei die Straße von Hormus offen gewesen und Sanktionen hätten Iran in die Knie gezwungen. Nun seien 13 Amerikaner tot, Sanktionen würden gelockert und Amerikaner hätten Milliarden an den Zapfsäulen bezahlt. „Das ist der schlimmste außenpolitische Lapsus seit Jahrzehnten.“
Mehr Informationen zu den Kriegen und Konflikten im Nahen Osten finden Sie hier im Liveblog:
Der republikanische Senator Roger Wicker teilte mit, die 300 Milliarden Dollar ließen die Zahlungen im Rahmen des Abkommens von Präsident Barack Obama aus dem Jahr 2015 wie einen „Klacks“ erscheinen. Er fürchte, die USA könnten ihre im Iran-Krieg erzielten Erfolge damit wieder aus der Hand geben. Wicker gehört als Vorsitzender des für die Streitkräfte zuständigen Ausschusses zu den einflussreichsten Parlamentariern. Für offene Kritik an Präsident Trump oder am Krieg gegen Iran, den die USA gemeinsam mit Israel begonnen haben, ist er nicht bekannt.
Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie teilte mit, 300 Milliarden Dollar seien fünfmal so viel, wie der Kongress jährlich für Straßen und Brücken in den USA ausgebe. Auch die republikanischen Senatoren Thom Tillis und Ted Cruz äußerten Kritik. Ihr Parteifreund im Senat, Bill Cassidy, teilte mit, vor dem Krieg sei die Straße von Hormus offen gewesen und Sanktionen hätten Iran in die Knie gezwungen. Nun seien 13 Amerikaner tot, Sanktionen würden gelockert und Amerikaner hätten Milliarden an den Zapfsäulen bezahlt. „Das ist der schlimmste außenpolitische Lapsus seit Jahrzehnten.“
Mehr Informationen zu den Kriegen und Konflikten im Nahen Osten finden Sie hier im Liveblog:
News zu Iran: Vance reist vorerst nicht zu Verhandlungen in die Schweiz
Eigentlich war vorgesehen, dass sich Delegationen aus Iran und den USA an diesem Freitag treffen, um über ein dauerhaftes Ende des Krieges zu verhandeln. Dem US-Vizepräsidenten zufolge finden die Verhandlungen statt, einen Zeitpunkt nennt er aber nicht.
www.sueddeutsche.de
US-Untersuchung wegen deutscher Arzneipreise – Zölle drohen
Die US-Regierung hat eine Untersuchung wegen mutmaßlich unfairer Arzneimittelpreise in Deutschland aufgenommen. Dabei gehe es um die Frage, ob US-amerikanische Patienten einen unverhältnismäßig großen Anteil der Kosten für Forschung und Entwicklung schultern, teilte das Büro des Handelsbeauftragten Jamieson Greer mit. Er beruft sich auf ein Handelsgesetz, das je nach Ausgang Zölle rechtfertigen könnte.
Greer wies darauf hin, dass den Ermittlungen monatelange Gespräche mit der Bundesregierung vorausgegangen seien – offenbar ohne Erfolg. Erst im April sei ein Abkommen mit Großbritannien erzielt worden, teilte Greer mit. „Deutschland sollte diesem Beispiel folgen und konstruktive Verhandlungen führen, um das Ungleichgewicht zu beseitigen.“
Die Maßnahme ist Teil eines breiteren Vorstoßes der Regierung von Präsident Donald Trump, die vergleichsweise hohen Medikamentenpreise im Land zu drücken. Gegen etliche Länder wurden deshalb bereits Zölle erhoben.
Greer wies darauf hin, dass den Ermittlungen monatelange Gespräche mit der Bundesregierung vorausgegangen seien – offenbar ohne Erfolg. Erst im April sei ein Abkommen mit Großbritannien erzielt worden, teilte Greer mit. „Deutschland sollte diesem Beispiel folgen und konstruktive Verhandlungen führen, um das Ungleichgewicht zu beseitigen.“
Die Maßnahme ist Teil eines breiteren Vorstoßes der Regierung von Präsident Donald Trump, die vergleichsweise hohen Medikamentenpreise im Land zu drücken. Gegen etliche Länder wurden deshalb bereits Zölle erhoben.
Erneut US-Angriff auf mutmaßliche Drogenschmuggler: Drei Tote gemeldet
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut einen tödlichen Angriff auf mutmaßliche Drogenschmuggler im Pazifik veranlasst. Drei Menschen seien bei dem Angriff auf das Boot getötet worden, teilte das zuständige US-Regionalkommando Southcom mit. Geheimdienstinformationen hätten den Verdacht versuchten Drogenschmuggels bestätigt. Das Boot sei von einer terroristischen Organisation betrieben worden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.
Erst vor zwei Tagen hatte Southcom einen Angriff auf ein weiteres Boot im Ost-Pazifik gemeldet, bei dem ein Mensch getötet wurde. Auf Anweisung der Regierung von US-Präsident Donald Trump greift das US-Militär immer wieder Boote in der Karibik und im Pazifik an – mit der Begründung, damit internationalen Drogenschmuggel zu unterbinden. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind.
Erst vor zwei Tagen hatte Southcom einen Angriff auf ein weiteres Boot im Ost-Pazifik gemeldet, bei dem ein Mensch getötet wurde. Auf Anweisung der Regierung von US-Präsident Donald Trump greift das US-Militär immer wieder Boote in der Karibik und im Pazifik an – mit der Begründung, damit internationalen Drogenschmuggel zu unterbinden. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind.