US-Arbeitsministerin Chavez-DeRemer tritt zurück

US-Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer hat ihr Amt niedergelegt und wechselt in die Privatwirtschaft. Das teilt Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses Steven Cheung auf Social Media mit. Ihr Nachfolger als kommissarischer Leiter des Arbeitsministeriums wird Vize-Arbeitsminister Keith Sonderling.

Chavez-DeRemer stand zuletzt unter erheblichem Druck: Der Generalinspektor des Arbeitsministeriums ermittelt gegen sie wegen des Vorwurfs einer unangemessenen Beziehung zu einem Mitarbeiter, Reisebetrugs und Alkoholkonsums am Arbeitsplatz. Zudem sollen ranghohe Mitarbeiter Dienstreisen für sie gefälscht haben, damit sie Zeit mit Familie und Freunden verbringen konnte. Das Arbeitsministerium weist die Vorwürfe zurück. Das Weiße Haus hatte Chavez-DeRemer zunächst verteidigt. Sprecherin Karoline Leavitt erklärte etwa, Trump finde, sie mache einen „hervorragenden Job.“

Der Abgang ist der jüngste in einer Reihe von Kabinettsabgängen vor den Zwischenwahlen im November, bei denen Trumps Republikanische Partei um den Erhalt ihrer Mehrheit im Kongress kämpft. Umfragen zeigen, dass die Zustimmung zu Trumps Wirtschaftskurs sinkt und eine Mehrheit der Wähler seinen Umgang mit dem Iran-Krieg ablehnt.