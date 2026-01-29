Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Nach Treffen in Washington: Nobelpreisträgerin kritisiert "kriminelle" Führung in Venezuela
Streit um ICE-Masken: US-Demokraten drohen mit Regierungsstillstand
Rubio: Prozess für Lösung im Grönland-Konflikt beginnt
Trump spricht von „bedauerlichem Vorfall“
Bericht: Zwei Beamte feuerten Schüsse auf Alex Pretti in Minneapolis ab
Katja Guttmann
Mitarbeiter der Grenzschutzbehörde nach tödlichen Schüssen beurlaubt
Zwei Männer der US-Grenzschutzbehörde CBP, die die tödlichen Schüsse auf den Krankenpfleger Alex Pretti in Minnesota abgegeben haben sollen, sind nach US-Medienberichten disziplinarisch belangt worden. Sie werden fürs Erste beurlaubt, berichtet die New York Times unter Berufung auf Informationen der Heimatschutzbehörde. Der Tod des 37 Jahre alten Intensivpflegers löste landesweit Empörung aus. Es war der zweite tödliche Zwischenfall im Bundesstaat Minnesota in diesem Monat.
Die Disziplinarmaßnahme gilt als Folge des vorläufigen Untersuchungsberichts, den die Grenzschutzbehörde CBP per E-Mail an Mitglieder des US-Parlaments geschickt hat. Laut US-Medien ist darin keine Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe. Der Bericht setzt die Trump-Regierung unter Druck. Kritik an Heimatschutzministerin Kristi Noem kommt auch aus den Reihen der Republikaner.
Noem hatte kurz nach dem Vorfall am Samstag von legitimer Selbstverteidigung der Einsatzkräfte gesprochen, weil Pretti mit einer Waffe herumgefuchtelt und die Beamten so in eine bedrohliche Lage gebracht habe. Videos der Szene decken sich jedoch nicht mit dieser Darstellung, die auch in dem Untersuchungsbericht - der sich unter anderem auf die Auswertung von Körperkameras der Beamten stützt - keine Erwähnung mehr findet. Darin wird laut Medien zudem erklärt, dass zunächst ein Grenzschutzbeamter der Border Patrol und dann ein zweiter Beamter auf Pretti geschossen hätte.
Julia Bergmann
US-Gericht verbietet Festnahme anerkannter Flüchtlinge in Minnesota
Ein US-Bundesrichter in Minnesota untersagt Einsatzkräften des Bundes bei ihrem verschärften Vorgehen gegen Migranten vorerst, bereits anerkannte Flüchtlinge festzunehmen. Diejenigen, die bereits in Haft seien, müssten sofort freigelassen werden, erklärte Richter John Tunheim in einer einstweiligen Verfügung.
„Flüchtlinge haben ein Recht, in den Vereinigten Staaten zu sein, ein Recht, zu arbeiten, ein Recht, friedlich zu leben – und insbesondere ein Recht, nicht dem Terror ausgesetzt zu sein, in ihrem Zuhause oder auf dem Weg zu Gottesdiensten oder zum Supermarkt ohne Haftbefehle oder spezifische Gründe festgehalten oder festgenommen zu werden“, erklärte der Richter. Die Betroffenen seien vor ihrer Anerkennung als Flüchtlinge in den USA bereits „sorgfältig und gründlich“ überprüft worden.
Falls Flüchtlinge bereits aus Minnesota abgeschoben worden seien, müssten sie binnen fünf Tagen zurückgebracht werden, verfügte der Richter. Zur Beurteilung des Falls in der Sache wurde eine Anhörung für den 19. Februar angesetzt.
US-Präsident Donald Trumps Regierung will den Status von etwa 5600 anerkannten Flüchtlingen im Bundesstaat Minnesota, die noch keine permanente Aufenthaltsgenehmigung haben, erneut überprüfen. Nach offizieller Lesart geht es dabei darum, Betrugsfälle aufzudecken. Kritiker befürchten hingegen, es gehe der Regierung vor allem darum, möglichst viele Flüchtlinge festzunehmen und abzuschieben. Eine Gruppe, die Flüchtlinge unterstützt, klagte gegen das Vorgehen. Menschen seien ohne Vorankündigung oder Haftbefehl festgenommen worden, so die Kritik. Richter Tunheim erklärte in seiner Verfügung, die zuständige Einwanderungsbehörde USCIS werde nicht davon abgehalten, den Status der betroffenen Flüchtlinge erneut zu überprüfen. Sie müsse dies „aber ohne Festsetzungen oder Festnahmen“ tun.
Michelle Ostwald
Nach Treffen in Washington: Nobelpreisträgerin kritisiert "kriminelle" Führung in Venezuela
Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado hat nach einem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio die von den USA gestützte neue Führung in Venezuela scharf kritisiert. Die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez, mit der die Regierung in Washington zusammenarbeitet, sei nicht vertrauenswürdig, sagte Machado vor Journalisten in Washington. "Jeder weiß, worum es bei diesem Regime geht. Wir sprechen hier von Kriminellen."
Auf die Frage eines Journalisten, ob sie bereit wäre, mit Rodríguez in einer Übergangsregierung die Macht zu teilen, antwortete Machado: "Wir arbeiten daran, einen echten Übergang zu ermöglichen. Dies ist kein Übergang nach russischem Vorbild, bei dem die Mafia an der Macht bleibt und letztendlich die Bürger darunter leiden." Sie werde sich weiter für echten Wandel einsetzen – und nicht dafür, dass ein Teil des herrschenden Apparats an der Macht bleibe.
Michelle Ostwald
"Streets of Minneapolis": Springsteen schreibt Protestlied
US-Rocklegende Bruce Springsteen (76, "Born in the U.S.A.") widmet den Bürgern von Minneapolis eine Protesthymne, in der er die rabiaten Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE auf Geheiß von Präsident Donald Trump verurteilt. In dem Lied "Streets of Minneapolis" prangert Springsteen unter anderem "König Trumps Privatarmee" an, "die auf unseren Rechten herumtrampelt", und singt über eine brennende Stadt "unter den Stiefeln der Besatzer", die im Winter gegen "Feuer und Eis (Ice)" kämpfe.
Der Sänger schreibt auf seiner Webseite, dass der Song "den Menschen in Minneapolis, unseren unschuldigen Einwanderer-Nachbarn und in Erinnerung an (die beiden von Einsatzkräften erschossenen US-Bürger) Alex Pretti und Renée Good" gewidmet sei. Er habe das Lied am Samstag geschrieben, am Dienstag aufgenommen und am Mittwoch veröffentlicht – "als Antwort auf den Staatsterror", von dem die Stadt im Bundesstaat Minnesota heimgesucht werde. Begleitet von "ICE Out"-Rufen ruft Springsteen in dem Song dazu auf, "für dieses Land und den Fremden in unserer Mitte aufzustehen".
Michelle Ostwald
Streit um ICE-Masken: US-Demokraten drohen mit Regierungsstillstand
Die US-Demokraten fordern, dass Mitarbeiter der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE bei Einsätzen keine Gesichtsmasken mehr tragen dürfen. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, machte dies am Mittwoch zu einer zentralen Bedingung, um einen im Zuge des Haushaltsstreits drohenden Regierungsstillstand ab dem Wochenende abzuwenden. Das von den Demokraten geforderte Masken-Verbot ist Teil eines Pakets von Auflagen für ICE. Dazu gehören auch die Einführung von Körperkameras und die Übernahme der gleichen Regeln zur Gewaltanwendung, wie sie für die örtliche Polizei gelten. Schumer bezeichnete das Vorgehen der Behörde als staatlich gebilligtes Gangstertum, das aufhören müsse.
Ohne eine Einigung über die ICE-Finanzierung bis zur Frist am Samstag müssten weite Teile der Bundesbehörden ihre Arbeit einstellen, da das Budget Teil eines größeren Gesetzespakets ist, das auch das Verteidigungs- und das Verkehrsministerium umfasst.
Eine erste entscheidende Abstimmung im Senat ist für Donnerstag angesetzt. Sollte das Paket blockiert werden, wollen die Demokraten versuchen, die Finanzierung für das Heimatschutzministerium per Änderungsantrag abzutrennen. Dies würde es ermöglichen, die unstrittigen Budgets rasch zu verabschieden und sich anschließend auf einen Kompromiss für die Einwanderungsbehörden zu konzentrieren.
Katja Guttmann
Razzia in Georgia: FBI sucht Belege für Trumps widerlegte Thesen zu Wahlbetrug 2020
Die Bundespolizei FBI hat erstmals nach Belegen für die von US-Präsident Donald Trump seit Jahren erhobene und widerlegte Behauptung gesucht, ihm sei 2020 der Wahlsieg gegen den demokratischen Konkurrenten Joe Biden gestohlen worden. Im Bundesstaat Georgia durchsuchten Ermittler Räumlichkeiten der Wahlbehörde in Fulton County nahe Atlanta, teilte das FBI mit. Einem Insider zufolge zielte der Einsatz darauf ab, Computer und Stimmzettel zu beschlagnahmen. Die Bezirksverwaltung bestätigte, dass sich der richterliche Durchsuchungsbeschluss auf Unterlagen im Zusammenhang mit den Wahlen 2020 bezog.
Georgia und insbesondere der demokratisch geprägte Bezirk Fulton County standen im Zentrum von Trumps Versuchen, seine Niederlage gegen Joe Biden im Jahr 2020 zu kippen. Bekannt wurde vor allem sein Telefonat mit der dortigen Wahlleitung, in dem er forderte, genügend Stimmen für ihn zu "finden". Mehrere Überprüfungen und eine händische Neuauszählung bestätigten damals Bidens knappen Sieg. Bis heute sind keine belastbaren Belege für umfangreiche Wahlfälschungen bekannt.
Kritiker sehen in dem aktuellen Vorgehen ein Muster politischer Vergeltung durch die zweite Trump-Regierung. Unter der Ägide von Justizministerin Pam Bondi und dem von Trump ernannten FBI-Direktor Kash Patel gerieten im vergangenen Jahr zahlreiche Gegner des Präsidenten ins Visier der Justiz.
Katja Guttmann
Rubio: Prozess für Lösung im Grönland-Konflikt beginnt
Dänemark, Grönland und die USA leiten nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio heute einen Prozess ein, der zu einer Einigung im Grönland-Konflikt beitragen soll. Vertreter der Länder träfen sich auf technischer Ebene, sagte der Republikaner vor einem Ausschuss des US-Kongresses. Details zu den Teilnehmern oder dem Ort nannte er nicht. Nach Rubios Worten soll der Prozess so gestaltet werden, dass es nicht bei jedem Gespräch zu einem „Medienzirkus“ kommt. Davon erhoffe man sich mehr Flexibilität, um ein positives Ergebnis zu erreichen.
Die Botschaft von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos, dass er im Grönland-Konflikt doch keine gewaltsame Lösung anstrebe, bezeichnete Rubio als „bemerkenswert“ und „wichtig“. Zur Deeskalation hatte vergangene Woche auch beigetragen, dass Trump seine Drohung mit Strafzöllen gegen Dänemark, Deutschland und andere europäische Länder zurücknahm. Er begründete das damit, dass während eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.
Nach dieser Kehrtwende gab es bereits in der vergangenen Woche ein Treffen von Vertretern Dänemarks, Grönlands und der USA in Washington. Dabei sei ein Plan für das weitere Vorgehen der dänisch-grönländisch-amerikanischen Arbeitsgruppe entwickelt worden, sagte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen laut der Nachrichtenagentur Ritzau.
Amelie Schmidt
Iran weist Trumps-Forderung „Keine Atomwaffen“ zurück
Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine weitere US-Kriegsflotte Richtung Iran unterwegs. Am Montag waren bereits der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln und begleitende Kriegsschiffe im Nahen Osten eingetroffen. Auf der Plattform Truth Social droht der Präsident Iran mit einem militärischen Eingreifen wie bei Venezuela. Er fordert: „Hoffentlich wird Iran schnell an den Verhandlungstisch kommen und ein faires und gerechtes Abkommen aushandeln – Keine Atomwaffen –, das für alle Parteien gut ist.“
Irans Atomchef Mohamed Eslami sagte laut iranischer Nachrichtenagentur Isna, Iran habe wie die USA das Recht, eine fortgeschrittene Nukleartechnologie zu nutzen. „Wir lehnen daher die amerikanischen Forderungen nach jeglichen Beschränkungen unseres Atomprogramms ab“. Irans Außenminister Abbas Araghtschi wies Trumps Äußerungen eine diplomatische Lösung finden zu wollen ebenfalls zurück: „Diplomatie und gleichzeitig militärische Drohungen sind weder effektiv noch nützlich (…). Wenn die USA Verhandlungen führen wollen, müssen sie Drohungen und unlogische Forderungen beiseitelegen.“
Trump hat ein militärisches Eingreifen seines Landes in Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten nicht ausgeschlossen.
Julia Daniel
Venezuelas Präsidentin: Rechne mit Lockerung von US-Sanktionen
Venezuelas amtierende Präsidentin Delcy Rodríguez rechnet nach eigenen Angaben mit einer Lockerung der US-Sanktionen. Freigegebene Gelder sollten zur Verbesserung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Gasförderung und des Stromnetzes verwendet werden, sagte Rodríguez laut der staatlichen Nachrichtenagentur AVN. Zugleich kündigte Rodríguez die Einrichtung eines Mechanismus an, mit dem eine transparente Verwendung der Gelder sichergestellt werden solle.
Die USA hatten das südamerikanische Land erstmals 2005 mit Sanktionen belegt. Die Sanktionen wurden mehrfach verschärft, unter anderem wurden Vermögenswerte der Regierung in den USA eingefroren. Auch infolge der Sanktionen leidet das Land unter einer schweren Wirtschaftskrise. Laut dem unabhängigen venezolanischen Finanzobservatorium lebten 2024 rund 86 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Die venezolanische Regierung unterhält enge wirtschaftliche Beziehungen unter anderem mit Kuba, Russland und Iran.
Julia Daniel
Trump spricht von „bedauerlichem Vorfall“
Nach der Veröffentlichung des ersten offiziellen Berichts der Sicherheitsbehörden zum Fall des in Minneapolis erschossenen Alex Pretti rücken einige Hardliner der Trump-Regierung von ihren anfänglich schweren Vorwürfen gegen den Getöteten ab. In dem vorläufigen Untersuchungsbericht, den die Grenzschutzbehörde CBP per E-Mail an Mitglieder des US-Parlaments schickte, ist laut US-Medien keine Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe. Dies war ein Kernelement der frühen Deutung des Vorfalls als Akt der Notwehr durch die Regierung.
Trump sagte nun, dass Pretti aus seiner Sicht keine Waffe hätte tragen sollen. „Er hatte eine Waffe. Das gefällt mir nicht.“ Zudem habe er zwei vollgeladene Magazine bei sich gehabt. Zugleich sprach Trump, dessen Republikaner sich traditionell für das Recht auf freien Waffenbesitz einsetzen, von einem „bedauerlichen Vorfall“. Nach Polizeiangaben war Pretti zum Tragen einer Schusswaffe berechtigt. Zum Einsatz der Bundesbeamten sagte Trump auch, keiner wisse, wann sie die Waffe Prettis gesehen hätten. Das ist eine bemerkenswerte Aussage, auch mit Blick auf die frühe Festlegung von Regierungsvertretern zum Tatverlauf.
Besonders bemerkenswert ist eine neue Aussage von Trumps Vizestabschef Stephen Miller, der Pretti ursprünglich als „inländischen Terroristen“ bezeichnet und ihm faktisch die Schuld an seinem eigenen Tod gegeben hatte. CNN berichtete nun, dass der rechte Hardliner Miller dem TV-Sender jetzt eine Stellungnahme ganz anderer Tonalität übermittelt habe. Demnach werde derzeit untersucht, warum sich die Beamten vor den Schüssen möglicherweise nicht an die vorgeschriebenen Protokolle für ihren Einsatz gehalten hätten.
Dimitri Taube
US-Abgeordnete Omar bei Auftritt in Minneapolis angegriffen
Die demokratische US-Abgeordnete Ilhan Omar ist bei einem Auftritt in Minneapolis von einem Mann aus dem Publikum angegriffen worden. Omar forderte angesichts des brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte des Bundes in der Stadt gerade den Rücktritt von Heimatschutzministerin Kristi Noem, als der unbekannte Täter plötzlich aufstand, auf sie zu ging und sie mit einer nicht zu erkennenden Substanz anspritzte.
Videos des Vorfalls zeigen, wie der Angreifer eine Flüssigkeit auf Omar spritzt und sie beschimpft. Sicherheitskräfte überwältigen den Mann, bringen ihn zu Boden und führen ihn dann aus dem Raum. In den wenigen Sekunden, bevor ein Personenschützer eingreift, schien der Mann nicht zu versuchen, sich auf die unmittelbar vor ihm am Podium stehende Abgeordnete zu stürzen oder sie weiter tätlich anzugreifen.
Omar setzte ihren Auftritt danach fort. Man dürfe Angreifern nicht das letzte Wort überlassen, sagte die 43-Jährige. Menschen wie der Täter verstünden nicht, dass der Bundesstaat Minnesota und seine Bürgerinnen und Bürger stark und widerstandsfähig seien. „Wir bleiben widerstandsfähig, was auch immer sie vielleicht auf uns schleudern“, sagte Omar unter Jubel und Applaus der Anwesenden. „Ich werde meine Rede zu Ende führen.“
Auf der Plattform X schrieb sie später noch, ihr gehe es gut. Ein „kleiner Unruhestifter“ werde sie nicht einschüchtern und davon abhalten, ihre Arbeit zu machen. Omar dankte den Bürgern ihres Wahlkreises, die zu ihr hielten. Ihr Büro erklärte, der Angreifer habe eine Spritze benutzt, um sie mit einer unbekannten Substanz anzuspritzen. Er sei festgenommen worden.
Omar ist eine prominente Kritikerin des US-Präsidenten. Donald Trump greift die schwarze Abgeordnete immer wieder heftigst an. Mit Blick auf ihre somalischen Wurzeln hat er der US-Bürgerin schon häufiger nahegelegt, sie solle nach Somalia „zurückgehen“. Bisweilen bezeichnete er die linke Abgeordnete auch als „garstig“ oder machte sich über das Kopftuch der Muslimin lustig.
Ilhan Omar wird bei einer Rede attackiert. Foto: Octavio Jones/AFP
Julia Daniel
Mexiko stoppt offenbar Öllieferungen nach Kuba
Mexiko beugt sich offenbar dem Druck von US-Präsident Donald Trump und schränkt die Öllieferungen nach Kuba ein. Präsidentin Claudia Sheinbaum bestätigte am Dienstag indirekt einen Medienbericht, demzufolge die Lieferungen an die kommunistisch regierte Karibikinsel ausgesetzt wurden. Der Frage, ob Öllieferungen zurückgehalten würden, wich sie aus und sagte lediglich: "Es ist eine souveräne Entscheidung, und sie wird in dem Moment getroffen, in dem es notwendig ist." In Washington erklärte Trump, "Kuba wird bald fallen", und verwies darauf, dass die Öllieferungen aus Venezuela bereits eingestellt worden seien.
Ob die Exporte wieder aufgenommen würden, ließ Sheinbaum offen und erklärte lediglich, das werde mitgeteilt werden. Sheinbaum betonte, die Entscheidungen des staatlichen Ölkonzerns Pemex stützten sich auf Verträge oder seien humanitärer Natur. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vergangene Woche gemeldet, dass die mexikanische Regierung einen Stopp der Öllieferungen nach Kuba prüfe. Hintergrund seien Befürchtungen, Mexiko könnte wegen der Unterstützung Kubas ins Visier der USA geraten.
Trump hatte nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte am 3. Januar angekündigt, den Öl- und Geldfluss von Venezuela nach Kuba zu unterbinden. Venezuela, einst wichtigster Versorger der Insel, hat Schifffahrtsdaten zufolge seit etwa einem Monat kein Öl mehr geliefert. Damit kommt Mexiko eine Schlüsselrolle zu: Pemex exportierte in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 rund 19 200 Barrel (je 159 Liter) Rohöl und Ölprodukte pro Tag nach Kuba.
Viktoria Spinrad
Von ICE festgesetzter Fünfjähriger soll nicht abgeschoben werden
Ein Bundesrichter hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die die Trump-Regierung daran hindert, den Fünfjährigen auszuweisen, der letzte Woche von den Einwanderungsbehörden in Minnesota festgenommen worden war. Das berichten mehrere US-Medien. Damit soll dieser weder aus dem Gerichtsbezirk West-Texas verlegt noch aus den USA abgeschoben werden können.
Liam Conejo Ramos war zusammen mit seinem Vater festgenommen worden, nachdem die beiden am 20. Januar von Liams Vorschule nach Hause zurückgekehrt waren. Laut der Schulbehörde soll ICE Liam als „Köder“ benutzt haben, um an andere Familienmitglieder zu kommen. ICE erwiderte, der Vater sei geflohen und habe das Kind alleine gelassen.
Sowohl Liam und sein Vater waren von Minnesota nach Texas gebracht worden. Laut der einstweiligen Verfügung befinden sie sich im Dilley Immigration Processing Center - einer Einrichtung speziell für Familien mit Kindern. Die Verfügung vom Dienstag verhindert, dass sie bis zu einer weiteren Anweisung des Gerichts aus dem Gerichtsbezirk West-Texas entfernt oder dorthin verlegt werden.
Der Vater ist Immigrant aus Ecuador. Laut Medienberichten hat die Familie einen aktiven Asylantrag laufen und ist über einen autorisierten Grenzübergang eingereist. Die Verfügung gilt für die Dauer des Asylverfahrens. Laut der New York Times ist Liam einer von vier Schülern aus demselben Schulbezirk, die von ICE festgenommen wurden.
Der Fall hat die Aufmerksamkeit von Kritikern auf sich gezogen, die der Einwanderungs- und Zollbehörde vorwerfen, Kinder als „Köder” zu benutzen. Das Foto von Liam mit seinem Spider-Man-Rucksack und der blauen Pudelmütze war zum internationalen Symbol für Trumps harte Einwanderungspolitik geworden.
Liam Conejo Ramos. AFP
Viktoria Spinrad
Bericht: Zwei Beamte feuerten Schüsse auf Alex Pretti in Minneapolis ab
Laut einem ersten umfassenden offiziellen Bericht der Sicherheitsbehörden zu den tödlichen Schüssen auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis haben bei dem Einsatz zwei Bundesbeamte auf ihn gefeuert. Medien wie die New York Times und der Sender CBS berichteten unter Berufung auf eine E-Mail mit dem vorläufigen Untersuchungsbericht, den die Grenzschutzbehörde CBP an Mitglieder des US-Parlaments gesendet habe, dass zunächst ein Grenzschutzbeamter (Border Patrol) und dann ein Beamter der Grenzschutzbehörde CBP auf den Krankenpfleger geschossen hätten.
Der auf Videos festgehaltene Vorfall am Samstagmorgen (Ortszeit) löste nicht nur in der Stadt im nördlichen US-Bundesstaat Minnesota, sondern im ganzen Land Empörung und Proteste aus. Einen wichtigen Moment lässt der Bericht laut den daraus zitierenden Medien jedoch im Unklaren. Demnach ist darin keine Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe - obwohl die US-Regierung anfangs genau diesen Eindruck erweckt hatte.
Das Heimatschutzministerium hatte nach den Schüssen Fotos einer Waffe veröffentlicht, die Pretti getragen haben soll - und den Fall so geschildert, dass er sich den Beamten mit einer Waffe genähert und eine akute Bedrohung dargestellt habe. Beim Versuch, ihn zu entwaffnen, habe er Widerstand geleistet. Ein Beamter habe aus Angst um sein Leben Verteidigungsschüsse abgegeben, behauptete das Ministerium - obwohl Pretti zu diesem Zeitpunkt, den Videoaufnahmen nach zu urteilen, bereits entwaffnet war.
Viktoria Spinrad
Arizona: Verdächtiger nach Schusswechsel mit Grenzschutz in stabilem Zustand
Der in Arizona von Grenzschützern angeschossene 34-Jährige befindet sich nach einer Operation in stabilem Zustand, wie Sheriff Chris Nanos bei einer Pressekonferenz mitteilte. Der Vorfall zeigt ein anderes Bild als die umstrittenen Einsätze in Minneapolis.
Demnach hatten die Beamten den Mann wegen Verdachts auf Menschenhandel verfolgt. Als sie sein Fahrzeug stoppen wollten, sei er zu Fuß weitergeflohen. Während der Verfolgung soll der 34-Jährige auf den Grenzschützer und einen Hubschrauber der Behörde geschossen haben, wie FBI-Agent Heith Janke erläuterte. Der Beamte erwiderte das Feuer und traf den Verdächtigen.
Laut NBC News war Schlegel bereits wegen Menschenschmuggels vorbestraft und im Dezember aus einer Übergangseinrichtung geflohen, wo er eine 36-monatige Haftstrafe verbüßte. Der Grenzschützer blieb unverletzt. Das FBI Phoenix übernimmt die Ermittlungen.
