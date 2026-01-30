Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: Mehr Kriegsschiffe in Richtung Iran unterwegs
US-Justizministerium veröffentlicht neue Tranche von Dateien im Fall Epstein
Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden
Trump bezeichnet erschossenen Alex Pretti als Unruhestifter
Trump stellt Gespräche mit Iran in Aussicht - und droht gleichzeitig
US-Justiz ermittelt gegen Bundesagenten nach tödlichen Schüssen in Minneapolis
Das US-Justizministerium hat nach den tödlichen Schüssen von Bundespolizisten auf den US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis Ermittlungen eingeleitet. Vize-Justizminister Todd Blanche bestätigte auf einer Pressekonferenz, dass die Bürgerrechtsabteilung des Ministeriums gemeinsam mit der Bundespolizei FBI untersuche, ob Polizisten dabei gegen Bürgerrechte verstoßen haben. Verfassungsmäßige Rechte schützen in den USA vor unverhältnismäßiger Gewalt.
Der 32-jährige Pretti war am vergangenen Samstag bei einem Einsatz von Bundesagenten des Heimatschutzministeriums in Minneapolis tödlich getroffen worden. Medien berichteten nach dem Vorfall, dass Videoaufnahmen den anfänglichen Darstellungen aus dem Heimatschutzministerium widersprechen, wonach Pretti die Polizisten mit einer Waffe bedroht habe. Der Tod des Mannes und das Vorgehen der Bundesbehörden im Rahmen der Durchsetzung der Einwanderungspolitik hatten in Minnesota und landesweit Empörung und Proteste ausgelöst.
Man schaue sich „alles an, was Aufschluss darüber geben kann, was an diesem Tag sowie in den Tagen und Wochen davor geschehen ist“, sagte Blanche bei der Pressekonferenz. Dazu gehörten Videoaufnahmen, Zeugenaussagen und weitere Beweismittel. Das FBI ermittle, das Heimatschutzministerium arbeite parallel an einer eigenen Untersuchung.
Die Entscheidung löste eine Debatte aus, warum der Fall Pretti als möglicher Bürgerrechtsverstoß geprüft wird, nicht aber der Tod von Renée Good, die Anfang Januar ebenfalls in Minneapolis von Bundespolizisten erschossen worden war. Blanche betonte, die Bürgerrechtsabteilung untersuche nicht jeden Schusswaffeneinsatz von Sicherheitskräften. Dafür müsse es besondere Umstände oder bislang ungeklärte Tatsachen geben, die eine solche Prüfung rechtfertigten.
Der 32-jährige Pretti war am vergangenen Samstag bei einem Einsatz von Bundesagenten des Heimatschutzministeriums in Minneapolis tödlich getroffen worden. Medien berichteten nach dem Vorfall, dass Videoaufnahmen den anfänglichen Darstellungen aus dem Heimatschutzministerium widersprechen, wonach Pretti die Polizisten mit einer Waffe bedroht habe. Der Tod des Mannes und das Vorgehen der Bundesbehörden im Rahmen der Durchsetzung der Einwanderungspolitik hatten in Minnesota und landesweit Empörung und Proteste ausgelöst.
Man schaue sich „alles an, was Aufschluss darüber geben kann, was an diesem Tag sowie in den Tagen und Wochen davor geschehen ist“, sagte Blanche bei der Pressekonferenz. Dazu gehörten Videoaufnahmen, Zeugenaussagen und weitere Beweismittel. Das FBI ermittle, das Heimatschutzministerium arbeite parallel an einer eigenen Untersuchung.
Die Entscheidung löste eine Debatte aus, warum der Fall Pretti als möglicher Bürgerrechtsverstoß geprüft wird, nicht aber der Tod von Renée Good, die Anfang Januar ebenfalls in Minneapolis von Bundespolizisten erschossen worden war. Blanche betonte, die Bürgerrechtsabteilung untersuche nicht jeden Schusswaffeneinsatz von Sicherheitskräften. Dafür müsse es besondere Umstände oder bislang ungeklärte Tatsachen geben, die eine solche Prüfung rechtfertigten.
Trumps Kandidat für Fed-Chefposten stößt auf Widerstand in eigenen Reihen
Die Nominierung von Kevin Warsh als neuer Chef der US-Notenbank Fed durch Präsident Donald Trump stößt auf unerwarteten Widerstand im Lager der Republikaner. Senator Thom Tillis kündigte an, die Bestätigung im Kongress zu blockieren. Er werde gegen jeden Kandidaten für die Fed-Spitze stimmen, solange die Untersuchung des Justizministeriums gegen den amtierenden Notenbankchef Jerome Powell nicht „vollständig und transparent geklärt“ sei, schrieb der Republikaner auf der Plattform X. Trump reagierte verärgert und bezeichnete Tillis als „Blockierer“. Wenn der Senator nicht zustimme, müsse man eben warten, bis sein Nachfolger im Amt sei, sagte der Präsident im Weißen Haus.
Tillis sitzt im Bankenausschuss des Senats, der für die Bestätigung von Fed-Personalien zuständig ist. Da die Republikaner dort nur eine knappe Mehrheit von 13 zu elf Stimmen haben, kann ein einziger Abweichler das Verfahren stoppen, bevor es das Plenum des Senats erreicht. Hintergrund des Streits ist eine Untersuchung gegen Powell wegen angeblicher Kostenüberschreitungen bei Renovierungsarbeiten, die Powell als Vorwand für politischen Druck auf die Zinspolitik bezeichnet.
Tillis nannte die Ermittlungen „dubios“. Zur Kritik Trumps an seinem Vorgehen sagte er, dies beweise, wie die Gewaltenteilung funktioniere: Ein einzelner Senator könne verhindern, dass der „mächtigste Mann des Planeten“ die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit der Fed untergrabe, sagte Tillis vor Reportern.
Neben dem internen Streit droht Warsh auch Gegenwind von den Demokraten. Senatorin Elizabeth Warren erklärte, die Nominierung sei der jüngste Versuch Trumps, die Kontrolle über die Fed zu übernehmen. Warsh habe offenbar den „Loyalitätstest“ bestanden.
Tillis sitzt im Bankenausschuss des Senats, der für die Bestätigung von Fed-Personalien zuständig ist. Da die Republikaner dort nur eine knappe Mehrheit von 13 zu elf Stimmen haben, kann ein einziger Abweichler das Verfahren stoppen, bevor es das Plenum des Senats erreicht. Hintergrund des Streits ist eine Untersuchung gegen Powell wegen angeblicher Kostenüberschreitungen bei Renovierungsarbeiten, die Powell als Vorwand für politischen Druck auf die Zinspolitik bezeichnet.
Tillis nannte die Ermittlungen „dubios“. Zur Kritik Trumps an seinem Vorgehen sagte er, dies beweise, wie die Gewaltenteilung funktioniere: Ein einzelner Senator könne verhindern, dass der „mächtigste Mann des Planeten“ die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit der Fed untergrabe, sagte Tillis vor Reportern.
Neben dem internen Streit droht Warsh auch Gegenwind von den Demokraten. Senatorin Elizabeth Warren erklärte, die Nominierung sei der jüngste Versuch Trumps, die Kontrolle über die Fed zu übernehmen. Warsh habe offenbar den „Loyalitätstest“ bestanden.
Der Ex-Investmentbanker Kevin Warsh hat sich vom Insider zum Kritiker der Fed gewandelt. Aber erfüllt er auch Trumps Wunsch nach niedrigen Zinsen?
Trump: Mehr Kriegsschiffe in Richtung Iran unterwegs
US-Präsident Donald Trump verstärkt mit neuen Drohungen den Druck auf Iran. Aktuell seien weitere Kriegsschiffe in Richtung des Landes unterwegs – „und hoffentlich werden wir einen Deal machen“, sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus. „Wenn es keinen Deal gibt – mal sehen, was dann passiert“, fügte er hinzu.
Trump behauptete erneut, dass er mit seiner Gewaltdrohung an die iranische Regierung die geplante Hinrichtung von 837 Menschen verhindert habe. Er habe die Machthaber in Teheran gewarnt, dass sie dann „einen Preis dafür bezahlen würden, wie ihn noch nie jemand bezahlt hat“, sagte er. Der US-Präsident wollte sich nicht dazu äußern, ob er Iran Fristen gesetzt habe, sagte dazu aber: „Sie wissen auf jeden Fall Bescheid.“ Er bekräftigte, dass Iran einen Deal eingehen wolle.
Trump hatte der Regierung in Teheran im Zusammenhang mit der gewaltsamen Niederschlagung der jüngsten Proteste mit militärischen Angriffen gedroht. Nach der Absage der laut ihm geplanten Hinrichtungen kam es nicht dazu. Trump betont, dass er kein Atomwaffenprogramm in Iran tolerieren werde. Im Juni vergangenen Jahres hatten US-Flugzeuge Anlagen in Iran bombardiert, in denen nach westlichen Erkenntnissen an Atomwaffen gearbeitet wird.
Trump behauptete erneut, dass er mit seiner Gewaltdrohung an die iranische Regierung die geplante Hinrichtung von 837 Menschen verhindert habe. Er habe die Machthaber in Teheran gewarnt, dass sie dann „einen Preis dafür bezahlen würden, wie ihn noch nie jemand bezahlt hat“, sagte er. Der US-Präsident wollte sich nicht dazu äußern, ob er Iran Fristen gesetzt habe, sagte dazu aber: „Sie wissen auf jeden Fall Bescheid.“ Er bekräftigte, dass Iran einen Deal eingehen wolle.
Trump hatte der Regierung in Teheran im Zusammenhang mit der gewaltsamen Niederschlagung der jüngsten Proteste mit militärischen Angriffen gedroht. Nach der Absage der laut ihm geplanten Hinrichtungen kam es nicht dazu. Trump betont, dass er kein Atomwaffenprogramm in Iran tolerieren werde. Im Juni vergangenen Jahres hatten US-Flugzeuge Anlagen in Iran bombardiert, in denen nach westlichen Erkenntnissen an Atomwaffen gearbeitet wird.
US-Justizministerium veröffentlicht neue Tranche von Dateien im Fall Epstein
Das US-Justizministerium hat die Veröffentlichung von weiteren Dateien im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein bekannt gegeben. Demnach soll es sich um mehr als drei Millionen Seiten neues Material handeln.
Laut einer Mitteilung des Ministeriums sollen in der nun veröffentlichten Tranche mehr als 2000 Videos und 180 000 Bilder enthalten sein. Ob sich neue Erkenntnisse in dem Fall ergeben, war unmittelbar nach der Veröffentlichung auf der Homepage des Ministeriums noch unklar. Inzwischen sind dort elf Datensätze abrufbar.
Der in einflussreichen Kreisen gut vernetzte Epstein hatte über viele Jahre einen Missbrauchsring betrieben und selbst systematisch Minderjährige missbraucht. Nach seiner Festnahme starb er 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Offiziell gilt sein Tod als Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die US-amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – und auch US-Präsident Donald Trump verbrachte damals Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen. Trump wurde bisher nicht wegen eines Rechtsverstoßes im Zusammenhang mit Epstein angeklagt.
Laut einer Mitteilung des Ministeriums sollen in der nun veröffentlichten Tranche mehr als 2000 Videos und 180 000 Bilder enthalten sein. Ob sich neue Erkenntnisse in dem Fall ergeben, war unmittelbar nach der Veröffentlichung auf der Homepage des Ministeriums noch unklar. Inzwischen sind dort elf Datensätze abrufbar.
Der in einflussreichen Kreisen gut vernetzte Epstein hatte über viele Jahre einen Missbrauchsring betrieben und selbst systematisch Minderjährige missbraucht. Nach seiner Festnahme starb er 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Offiziell gilt sein Tod als Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die US-amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – und auch US-Präsident Donald Trump verbrachte damals Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen. Trump wurde bisher nicht wegen eines Rechtsverstoßes im Zusammenhang mit Epstein angeklagt.
Im Dezember unterschrieb Trump aufgrund des großen Drucks widerstrebend ein Gesetz des US-Kongresses, mit dem das Justizministerium verpflichtet wurde, Ermittlungsakten im Fall Epstein offenzulegen. Obwohl die Frist dafür verstrichen ist, wurde zunächst nur ein Teil der Daten freigegeben. Trump wollte die Akten nicht veröffentlicht sehen – warum, ist unklar. Im Wahlkampf hatte er das noch gefordert.
Ehemaliger CNN-Moderator in Verbindung mit Protesten in Minnesota festgenommen
Der Journalist Don Lemon soll seinem Anwalt zufolge festgenommen worden sein, nachdem er in Minnesota Proteste in einer Kirche begleitet hatte. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf seinen Anwalt, er sei am Donnerstagabend in Los Angeles von Bundespolizisten verhaftet worden.
Die Festnahme soll auf ein Video Lemons von einer Protestaktion zurückgehen, bei der Demonstranten einen Gottesdienst störten. Sie drangen in die Kirche ein, weil der Pastor für die Einwanderungsbehörde ICE arbeiten sollte. Lemon hatte die Aktion laut seinem Anwalt als Journalist begleitet. „Don ist seit 30 Jahren Journalist, und seine verfassungsmäßig geschützte Arbeit in Minneapolis unterschied sich nicht von seiner bisherigen Tätigkeit“, wird sein Anwalt Abbe Lowell in verschiedenen US-amerikanischen Medien zitiert. Er bezeichnete Lemons Verhaftung als „beispiellosen Angriff auf den ersten Verfassungszusatz“.
CNN gegenüber haben Mitarbeiter des Justizministeriums die Anklage Lemons bestätigt. Er habe kein Recht gehabt, sich auf dem Privatgrundstück der Kirche aufzuhalten, zitiert CNN die Beamten, und habe mit seiner Störung des Gottesdienstes möglicherweise das Recht der Gläubigen auf freie Religionsausübung beeinträchtigt. Generalstaatsanwältin Pam Bondi bezeichnete die Szene in einem Interview mit Fox News als „entsetzlich“. Don Lemon moderierte 17 Jahre bei CNN und wurde 2023 entlassen.
Die Festnahme soll auf ein Video Lemons von einer Protestaktion zurückgehen, bei der Demonstranten einen Gottesdienst störten. Sie drangen in die Kirche ein, weil der Pastor für die Einwanderungsbehörde ICE arbeiten sollte. Lemon hatte die Aktion laut seinem Anwalt als Journalist begleitet. „Don ist seit 30 Jahren Journalist, und seine verfassungsmäßig geschützte Arbeit in Minneapolis unterschied sich nicht von seiner bisherigen Tätigkeit“, wird sein Anwalt Abbe Lowell in verschiedenen US-amerikanischen Medien zitiert. Er bezeichnete Lemons Verhaftung als „beispiellosen Angriff auf den ersten Verfassungszusatz“.
CNN gegenüber haben Mitarbeiter des Justizministeriums die Anklage Lemons bestätigt. Er habe kein Recht gehabt, sich auf dem Privatgrundstück der Kirche aufzuhalten, zitiert CNN die Beamten, und habe mit seiner Störung des Gottesdienstes möglicherweise das Recht der Gläubigen auf freie Religionsausübung beeinträchtigt. Generalstaatsanwältin Pam Bondi bezeichnete die Szene in einem Interview mit Fox News als „entsetzlich“. Don Lemon moderierte 17 Jahre bei CNN und wurde 2023 entlassen.
Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden
Der frühere Notenbankdirektor Kevin Warsh soll Nachfolger von US-Zentralbankchef Jerome Powell werden. Das teilte US-Präsident Donald Trump auf Truth Social mit. Der US-Senat muss Trumps Kandidaten noch als künftigen Leiter der Federal Reserve bestätigen.
Für den derzeit an der US-Eliteuniversität Stanford tätigen Warsh wäre es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, denn er saß bereits von 2006 bis 2011 im Board der US-Notenbank. In diese Zeit fielen die globale Finanzkrise und die dadurch ausgelösten Erschütterungen, die die Arbeitslosenzahlen hochtrieben. Anders als damals geht es der US-Wirtschaft heute vergleichsweise gut. Doch die auch wegen der Folgen der Zollpolitik Trumps weiter hartnäckig erhöhte Inflation und ein merklich abgekühlter Arbeitsmarkt stellen die Fed vor neue Herausforderungen, während sie von Trump immer wieder zu Zinssenkungen gedrängt wird.
Der 55-jährige Ökonom Warsh hat sich in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten gestellt. Dieser liefert sich eine Art Privatfehde mit dem von ihm als unfähig kritisierten Notenbankchef Powell, der die unabhängige Fed noch bis Mai führt. Powell ist ins Visier der US-Justiz geraten und hat die Ermittlungen als Vorwand bezeichnet, ihn zinspolitisch unter Druck zu setzen.
Für den derzeit an der US-Eliteuniversität Stanford tätigen Warsh wäre es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, denn er saß bereits von 2006 bis 2011 im Board der US-Notenbank. In diese Zeit fielen die globale Finanzkrise und die dadurch ausgelösten Erschütterungen, die die Arbeitslosenzahlen hochtrieben. Anders als damals geht es der US-Wirtschaft heute vergleichsweise gut. Doch die auch wegen der Folgen der Zollpolitik Trumps weiter hartnäckig erhöhte Inflation und ein merklich abgekühlter Arbeitsmarkt stellen die Fed vor neue Herausforderungen, während sie von Trump immer wieder zu Zinssenkungen gedrängt wird.
Der 55-jährige Ökonom Warsh hat sich in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten gestellt. Dieser liefert sich eine Art Privatfehde mit dem von ihm als unfähig kritisierten Notenbankchef Powell, der die unabhängige Fed noch bis Mai führt. Powell ist ins Visier der US-Justiz geraten und hat die Ermittlungen als Vorwand bezeichnet, ihn zinspolitisch unter Druck zu setzen.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
I am pleased to announce that I am nominating Kevin Warsh to be the CHAIRMAN OF THE BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM. Kevin currently serves as the Shepard Family Distinguished Visiting Fellow in Economics at the Hoover Institution, and Lecturer at the Stanford Graduate School of Business. He is a Partner of Stanley Druckenmiller at Duquesne Family Office LLC. Kevin received his A.B. from Stanford University, and J.D. from Harvard Law School. He has conducted extensive research in the field of Economics and Finance. Kevin issued an Independent Report to the Bank of England proposing reforms in the conduct of Monetary Policy in the United Kingdom. Parliament adopted the Report's recommendations. Kevin Warsh became the youngest Fed Governor, ever, at 35, and served as a Member of the Board of Governors of the Federal Reserve System from 2006 until 2011, as the Federal Reserve's Representative to the Group of Twenty (G-20), and as the Board's Emissary to the Emerging and Advanced Economies in Asia. In addition, he was Administrative Governor, managing and overseeing the Board's operations, personnel, and financial performance. Prior to his appointment to the Board, from 2002 until 2006, Kevin served as Special Assistant to the President for Economic Policy, and Executive Secretary of the White House National Economic Council. Previously, Kevin was a member of the Mergers & Acquisitions Department at Morgan Stanley & Co., in New York, serving as Vice President and Executive Director. I have known Kevin for a long period of time, and have no doubt that he will go down as one of the GREAT Fed Chairmen, maybe the best. On top of everything else, he is “central casting,” and he will never let you down. Congratulations Kevin! PRESIDENT DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Amelie Schmidt
Trump bezeichnet erschossenen Alex Pretti als Unruhestifter
US-Präsident Donald Trump hat den in Minneapolis von Grenzschutz-Mitarbeiter erschossenen US-Bürger Alex Pretti nach dem Auftauchen eines neuen Videos als Aufwiegler bezeichnet. Auf seiner Onlineplattform Truth Social nannte er den getöteten Krankenpfleger einen „Unruhestifter, und möglicherweise Aufständischen“. Trump verwies auf ein Video, das Pretti Tage vor seinem Tod bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit ICE-Mitarbeitern zeigen soll. Die Aufnahmen stammen aus dem Portal „The News Movement“. Pretti solle demnach den „sehr ruhigen und beherrschten ICE-Beamten“ angeschrien, ihm ins Gesicht gespuckt und dann heftig „gegen ein neues und sehr teures Regierungsfahrzeug“ getreten haben, schreibt Trump. Dabei soll auch das Rücklicht des Wagens zerbrochen sein. Prettis öffentliches Ansehen sei nun „stark gesunken“, behauptet der Präsident.
Pretti war am vergangenen Samstag bei einem Einsatz von Grenzschutz-Mitarbeitern in Minneapolis erschossen worden. Der Vorfall löste in der Stadt und landesweit Empörung sowie Proteste aus. Der Anwalt der Familie sagte dem Sender CNN, nichts, was Tage zuvor geschehen sei, hätte die Tötung Prettis am 24. Januar rechtfertigen können.
Pretti war am vergangenen Samstag bei einem Einsatz von Grenzschutz-Mitarbeitern in Minneapolis erschossen worden. Der Vorfall löste in der Stadt und landesweit Empörung sowie Proteste aus. Der Anwalt der Familie sagte dem Sender CNN, nichts, was Tage zuvor geschehen sei, hätte die Tötung Prettis am 24. Januar rechtfertigen können.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Agitator and, perhaps, insurrectionist, Alex Pretti’s stock has gone way down with the just released video of him screaming and spitting in the face of a very calm and under control ICE Officer, and then crazily kicking in a new and very expensive government vehicle, so hard and violent, in fact, that the taillight broke off in pieces. It was quite a display of abuse and anger, for all to see, crazed and out of control. The ICE Officer was calm and cool, not an easy thing to be under those circumstances! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.
truthsocial.com
Trump stellt Gespräche mit Iran in Aussicht - und droht gleichzeitig
Donald Trump hat direkte Verhandlungen mit Iran in Aussicht gestellt, während er gleichzeitig weitere Kriegsschiffe in die Region entsendet. „Das habe ich vor, ja", sagte Trump auf die Frage nach möglichen Gesprächen mit Teheran. Gleichzeitig drohte er: „Wir haben eine Menge sehr großer, sehr schlagkräftiger Schiffe, die gerade in Richtung Iran unterwegs sind, und es wäre großartig, wenn wir sie nicht einsetzen müssten."
Pentagon-Chef Pete Hegseth erklärte, das Militär warte auf Trumps Befehle: „Wir sind bereit, alles umzusetzen, was der Präsident vom Kriegsministerium fordert." Trump äußerte sich jedoch nicht zu Details eines möglichen Dialogs oder wer die Verhandlungen führen würde.
In der Zwischenzeit hat Trump eine massive militärische Drohkulisse vor Irans Küste aufgebaut. Bereits am Montag war der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln mit Begleitschiffen im Nahen Osten eingetroffen. Die US-Militärpräsenz in der Region umfasst mehrere Zerstörer, Kampfflugzeuge und weitere Kriegsschiffe. Außenminister Marco Rubio hatte zuvor mit einem Präventivschlag gedroht und erklärt, alle US-Stützpunkte in der Region lägen „innerhalb der Reichweite Tausender iranischer Drohnen sowie ballistischer Kurzstreckenraketen“.
Pentagon-Chef Pete Hegseth erklärte, das Militär warte auf Trumps Befehle: „Wir sind bereit, alles umzusetzen, was der Präsident vom Kriegsministerium fordert." Trump äußerte sich jedoch nicht zu Details eines möglichen Dialogs oder wer die Verhandlungen führen würde.
In der Zwischenzeit hat Trump eine massive militärische Drohkulisse vor Irans Küste aufgebaut. Bereits am Montag war der Flugzeugträger USS Abraham Lincoln mit Begleitschiffen im Nahen Osten eingetroffen. Die US-Militärpräsenz in der Region umfasst mehrere Zerstörer, Kampfflugzeuge und weitere Kriegsschiffe. Außenminister Marco Rubio hatte zuvor mit einem Präventivschlag gedroht und erklärt, alle US-Stützpunkte in der Region lägen „innerhalb der Reichweite Tausender iranischer Drohnen sowie ballistischer Kurzstreckenraketen“.
Wegen Steuerveröffentlichungen: Trump verklagt eigene Behörden auf zehn Milliarden Dollar
US-Präsident Donald Trump hat zusammen mit seinen Söhnen Donald Jr. und Eric sowie der Trump Organization eine Klage über mindestens 10 Milliarden Dollar gegen die US-Steuerbehörde IRS und das Finanzministerium eingereicht. Die Klage wurde vor einem Bundesgericht in Miami eingereicht und wirft den Behörden vor, ihre Pflicht zur Geheimhaltung von Trumps Steuererklärungen verletzt zu haben.
Hintergrund ist die Weitergabe von Trumps Steuerdaten durch den ehemaligen Mitarbeiter Charles Littlejohn in den Jahren 2019 und 2020. Littlejohn hatte die Unterlagen an die New York Times weitergegeben. Die veröffentlichte 2020 einen explosiven Bericht, wonach Trump in zehn der vergangenen 15 Jahre keine Bundeseinkommensteuer gezahlt hatte und 2016 sowie 2017 jeweils nur 750 Dollar. Littlejohn bekannte sich 2023 schuldig und wurde 2024 zu fünf Jahren Haft verurteilt.
Hintergrund ist die Weitergabe von Trumps Steuerdaten durch den ehemaligen Mitarbeiter Charles Littlejohn in den Jahren 2019 und 2020. Littlejohn hatte die Unterlagen an die New York Times weitergegeben. Die veröffentlichte 2020 einen explosiven Bericht, wonach Trump in zehn der vergangenen 15 Jahre keine Bundeseinkommensteuer gezahlt hatte und 2016 sowie 2017 jeweils nur 750 Dollar. Littlejohn bekannte sich 2023 schuldig und wurde 2024 zu fünf Jahren Haft verurteilt.
Trump droht Kanada mit neuem Strafzoll auf Flugzeug-Importe
US-Präsident Donald Trump weitet seinen Handelskrieg aus: Nach Mexiko und China gerät nun auch Nato-Partner Kanada ins Visier. Trump droht dem Nachbarland Kanada mit einem neuen Strafzoll in Höhe von 50 Prozent für den Import von Flugzeugen. Zudem erklärte Trump auf seiner Plattform Truth Social, sämtlichen Maschinen des kanadischen Flugzeugbauers Bombardier und allen anderen dort hergestellten Jets werde die US-Genehmigung entzogen.
Als Grund für den Entzug und den möglichen Strafzoll nannte Trump den Umgang der kanadischen Behörden mit Gulfstream, einem US-Hersteller von Geschäftsflugzeugen. Kanada habe mehreren Modellen des Bombardier-Konkurrenten keine Betriebsgenehmigungen erteilt und damit im Prinzip deren Verkauf in dem Nachbarland verboten, klagte Trump. Sollte dies nicht „sofort korrigiert“ werden, werde er eine zusätzliche Importgebühr von 50 Prozent verhängen, drohte der Präsident.
Als Grund für den Entzug und den möglichen Strafzoll nannte Trump den Umgang der kanadischen Behörden mit Gulfstream, einem US-Hersteller von Geschäftsflugzeugen. Kanada habe mehreren Modellen des Bombardier-Konkurrenten keine Betriebsgenehmigungen erteilt und damit im Prinzip deren Verkauf in dem Nachbarland verboten, klagte Trump. Sollte dies nicht „sofort korrigiert“ werden, werde er eine zusätzliche Importgebühr von 50 Prozent verhängen, drohte der Präsident.
UN-Chef zu Minneapolis: Einsatzkräfte müssen sich zurückhalten
Angesichts des teils brutalen Vorgehens Tausender Bundesbeamter im US-Bundesstaat Minnesota hat UN-Generalsekretär António Guterres die Einsatzkräfte zur Zurückhaltung aufgefordert. „Das Recht, zu demonstrieren, sehen wir als essenzielles Recht an“, sagte Guterres vor Journalisten in New York. „Und hier, wie in anderen Teilen der Welt, ist es essenziell, dass die Polizei und andere Einsatzkräfte unverzichtbare Zurückhaltung ausüben, um zu verhindern, dass Demonstranten für ihre Aktivitäten mit dem Leben bezahlen“, betonte er.
Strafzölle gegen Öllieferanten: Trump isoliert Kuba weiter
US-Präsident Donald Trump verschärft seinen Kurs gegen Kuba. Er droht allen Ländern mit Strafzöllen, die Öl an den kommunistisch regierten Inselstaat liefern. Trump unterzeichnete eine Executive Order, die eine „nationale Notlage“ wegen Kubas erklärt und den Handels- und Außenministern die Befugnis gibt, Zölle gegen Öllieferanten zu verhängen. Konkrete Zollsätze oder betroffene Länder wurden zunächst nicht genannt.
Der Schritt richtet sich vor allem gegen Mexiko, das nach dem Ausfall Venezuelas mit 20 000 Barrel täglich zu Kubas wichtigstem Öllieferanten aufgestiegen war. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte erst am Dienstag erklärt, die staatliche Ölgesellschaft Pemex habe ihre Lieferungen an Kuba „vorübergehend pausiert“ - allerdings sei dies eine „souveräne Entscheidung" ohne US-Druck.
Trump begründet das Vorgehen damit, dass Kuba „feindselige Länder, transnationale Terrorgruppen und bösartige Akteure" unterstütze. Außenminister Marco Rubio, dessen Eltern aus Kuba emigrierten, sagte bei einer Anhörung, die USA würden „gerne einen Regierungswechsel in Kuba sehen“. Bereits nach der US-Militärintervention in Venezuela hatte Trump erklärt: „Kein Öl oder Geld mehr für Kuba - null!“
Die Maßnahme ist Teil von Trumps aggressiver Lateinamerika-Politik nach dem Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Anfang Januar. Der kubanische Präsident hatte diesen Monat erklärt, Washington habe keine moralische Autorität, Kuba ein Abkommen aufzuzwingen. Europäische Diplomaten befürchten eine humanitäre Krise auf der bereits von US-Sanktionen geschwächten Insel.
Der Schritt richtet sich vor allem gegen Mexiko, das nach dem Ausfall Venezuelas mit 20 000 Barrel täglich zu Kubas wichtigstem Öllieferanten aufgestiegen war. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte erst am Dienstag erklärt, die staatliche Ölgesellschaft Pemex habe ihre Lieferungen an Kuba „vorübergehend pausiert“ - allerdings sei dies eine „souveräne Entscheidung" ohne US-Druck.
Trump begründet das Vorgehen damit, dass Kuba „feindselige Länder, transnationale Terrorgruppen und bösartige Akteure" unterstütze. Außenminister Marco Rubio, dessen Eltern aus Kuba emigrierten, sagte bei einer Anhörung, die USA würden „gerne einen Regierungswechsel in Kuba sehen“. Bereits nach der US-Militärintervention in Venezuela hatte Trump erklärt: „Kein Öl oder Geld mehr für Kuba - null!“
Die Maßnahme ist Teil von Trumps aggressiver Lateinamerika-Politik nach dem Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Anfang Januar. Der kubanische Präsident hatte diesen Monat erklärt, Washington habe keine moralische Autorität, Kuba ein Abkommen aufzuzwingen. Europäische Diplomaten befürchten eine humanitäre Krise auf der bereits von US-Sanktionen geschwächten Insel.
Shutdown abgewendet: Trump bestätigt Einigung im US-Haushaltsstreit
Im US-Haushaltsstreit ist eine vorläufige Einigung erzielt worden, um einen ab Samstag drohenden teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte („Shutdown“) abzuwenden. US-Präsident Donald Trump bestätigte die Vereinbarung am Donnerstag (Ortszeit). „Republikaner und Demokraten im Kongress sind zusammengekommen, um den weitaus größten Teil der Regierung bis September zu finanzieren“, schrieb Trump auf der von ihm gegründeten Plattform Truth Social. Er forderte beide Parteien auf, dafür zu stimmen.
Die Einigung sieht vor, das Budget für das Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) abzutrennen und für dieses eine zweiwöchige Überbrückungsfinanzierung zu gewähren. Darin eingeschlossen ist auch die Küstenwache - „diese werden wir ausbauen und neu gestalten wie niemals zuvor“. Dies soll Zeit für Verhandlungen über die Einwanderungspolitik schaffen. Hintergrund ist ein Streit über das Vorgehen der Einwanderungsbehörden, die dem DHS unterstellt sind.
Die Demokraten hatten damit gedroht, das gesamte Gesetzespaket zu blockieren, um Trump zu Zugeständnissen bei seiner strikten Einwanderungspolitik zu zwingen. Auslöser der jüngsten Eskalation war die Erschießung eines US-Bürgers durch Einwanderungsbeamte am vergangenen Wochenende in Minneapolis. Die Demokraten fordern unter anderem ein Ende von verdachtsunabhängigen Kontrollen, ein Verbot von Gesichtsmasken für die Beamten und den Einsatz von Körperkameras. Änderungen müssen auch vom republikanisch kontrollierten Repräsentantenhaus gebilligt werden.
Die Einigung sieht vor, das Budget für das Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) abzutrennen und für dieses eine zweiwöchige Überbrückungsfinanzierung zu gewähren. Darin eingeschlossen ist auch die Küstenwache - „diese werden wir ausbauen und neu gestalten wie niemals zuvor“. Dies soll Zeit für Verhandlungen über die Einwanderungspolitik schaffen. Hintergrund ist ein Streit über das Vorgehen der Einwanderungsbehörden, die dem DHS unterstellt sind.
Die Demokraten hatten damit gedroht, das gesamte Gesetzespaket zu blockieren, um Trump zu Zugeständnissen bei seiner strikten Einwanderungspolitik zu zwingen. Auslöser der jüngsten Eskalation war die Erschießung eines US-Bürgers durch Einwanderungsbeamte am vergangenen Wochenende in Minneapolis. Die Demokraten fordern unter anderem ein Ende von verdachtsunabhängigen Kontrollen, ein Verbot von Gesichtsmasken für die Beamten und den Einsatz von Körperkameras. Änderungen müssen auch vom republikanisch kontrollierten Repräsentantenhaus gebilligt werden.
UN-Chef: Welt-Probleme nicht gelöst, wenn ein Land das Sagen hat
UN-Generalsekretär António Guterres hat das geopolitische Verhalten Chinas und der Vereinigten Staaten unter US-Präsident Donald Trump kritisiert. „Die globalen Probleme werden nicht gelöst, wenn eine Macht das Sagen hat. Sie werden auch nicht gelöst, wenn zwei Mächte die Welt in rivalisierende Einflusssphären aufteilen“, sagte der Ende des Jahres aus dem Amt scheidende Guterres bei seiner letzten traditionellen Jahresauftaktpressekonferenz in New York.
Er bestätigte auf Nachfrage, dass er mit der einen Macht die USA und mit den zwei Mächten die USA und China meine. Anstelle dessen müsse die Welt auf „Multipolarität“ setzen - „mit Netzwerken, inklusivem Design und in der Lage (sein), Balance durch Partnerschaften zu erzeugen, Partnerschaften durch Handel, Technologie und internationaler Kooperation“, sagte Guterres.
Er bestätigte auf Nachfrage, dass er mit der einen Macht die USA und mit den zwei Mächten die USA und China meine. Anstelle dessen müsse die Welt auf „Multipolarität“ setzen - „mit Netzwerken, inklusivem Design und in der Lage (sein), Balance durch Partnerschaften zu erzeugen, Partnerschaften durch Handel, Technologie und internationaler Kooperation“, sagte Guterres.
USA lockern nach Maduro-Sturz Sanktionen gegen Ölindustrie Venezuelas
Die USA haben die Sanktionen gegen die venezolanische Ölindustrie gelockert, um die Produktion nach dem Sturz von Präsident Nicolás Maduro wieder anzukurbeln. Das US-Finanzministerium erteilte eine allgemeine Genehmigung für Geschäfte mit der Regierung in Caracas und dem staatlichen Ölkonzern PDVSA. Die Erlaubnis umfasst Transaktionen, die für den Verkauf, Transport und die Raffinierung von venezolanischem Öl notwendig sind.
Damit rücken die USA von ihrem ursprünglichen Plan ab, lediglich Einzelfallgenehmigungen zu erteilen. Die hohe Anzahl individueller Anträge hatte Angaben zufolge zuletzt die Pläne verzögert, die Exporte auszuweiten und Investitionen in das Land zu bringen. Konzerne wie Chevron, Repsol, Eni und Reliance Industries hatten sich in den vergangenen Wochen um Lizenzen bemüht, um die Förderung oder die Ausfuhren aus dem Opec-Land auszuweiten. Sie sind Partner oder Kunden von PDVSA.
Seit dem Sturz Maduros am 3. Januar verfolgt die Regierung von US-Präsident Donald Trump einen ehrgeizigen Wiederaufbauplan für den dortigen Ölsektor im Volumen von 100 Milliarden Dollar. Washington beabsichtigt nach eigenen Angaben, die Ölverkäufe „auf unbestimmte Zeit“ zu verwalten. Bereits im Januar hatten sich die USA und Venezuela auf ein erstes Abkommen über zwei Milliarden Dollar zur Ausfuhr von Rohöl geeinigt.
Damit rücken die USA von ihrem ursprünglichen Plan ab, lediglich Einzelfallgenehmigungen zu erteilen. Die hohe Anzahl individueller Anträge hatte Angaben zufolge zuletzt die Pläne verzögert, die Exporte auszuweiten und Investitionen in das Land zu bringen. Konzerne wie Chevron, Repsol, Eni und Reliance Industries hatten sich in den vergangenen Wochen um Lizenzen bemüht, um die Förderung oder die Ausfuhren aus dem Opec-Land auszuweiten. Sie sind Partner oder Kunden von PDVSA.
Seit dem Sturz Maduros am 3. Januar verfolgt die Regierung von US-Präsident Donald Trump einen ehrgeizigen Wiederaufbauplan für den dortigen Ölsektor im Volumen von 100 Milliarden Dollar. Washington beabsichtigt nach eigenen Angaben, die Ölverkäufe „auf unbestimmte Zeit“ zu verwalten. Bereits im Januar hatten sich die USA und Venezuela auf ein erstes Abkommen über zwei Milliarden Dollar zur Ausfuhr von Rohöl geeinigt.