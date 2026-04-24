Der Fall reiht sich in eine Serie verdächtig gut getimter Wetten rund um US-Militäraktionen. Das Weiße Haus hatte bereits im vergangenen Monat eine interne Rundmail verschickt, die Mitarbeiter vor der Nutzung vertraulicher Informationen für Wetten auf Finanzmärkten oder Vorhersageplattformen warnte. Die Handelsaufsicht CFTC zog ebenfalls gegen den Soldaten vor Gericht.





Trump kündigte am Donnerstag an, den Fall zu untersuchen, und äußerte grundsätzliche Skepsis gegenüber Wettplattformen: „Die ganze Welt ist leider ein bisschen zum Casino geworden. Ich war nie ein großer Fan davon."



Mein Kollege Jürgen Schmieder erklärt hier, wie absurd das Geschäft mit den Prognosemärkten geworden ist: