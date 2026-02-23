Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iran: Verhandlungen mit USA wohl Donnerstag in Genf
Grönland lehnt Trumps Angebot zur Entsendung eines Lazarettschiffs ab
Secret Service: Eindringling an Trumps Anwesen in Florida erschossen
USA setzen bestimmte Schnellkontrollen an Flughäfen aus
Trump will Lazarettschiff nach Grönland entsenden
US-Zollbehörde erhebt bestimmte Zölle von Dienstag an nicht mehr
Drei Tage nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen Teile der Zollpolitik von Präsident Donald Trump hat die US-Zollbehörde das Aus entsprechender Abgaben angekündigt. Die Behörde teilte mit, bestimmte Zölle auf der Grundlage von Notstandsbefugnissen würden von Dienstag an (Mitternacht, Ortszeit) nicht mehr erhoben.
Der Supreme Court hatte Trump am Freitag untersagt, Zölle auf Grundlage des sogenannten International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) gegen zahlreiche Handelspartner zu verhängen. Das Notstandsgesetz von 1977 erlaubt dem Präsidenten zwar wirtschaftliche Maßnahmen in nationalen Notlagen wie Sanktionen oder Handelsbeschränkungen. Das Gericht befand jedoch, Trump habe dabei seine Kompetenzen überschritten.
Trump kündigte daraufhin am Samstag einen neuen globalen Importzoll von zunächst zehn, später 15 Prozent an, der sich auf ein Handelsgesetz von 1974 stützt, das unter bestimmten Voraussetzungen zeitlich begrenzte Zölle von bis zu 150 Tagen erlaubt.
Die Zollbehörde erklärte, alle Tarifcodes für die bisherigen IEEPA-Zölle würden deaktiviert. Die Regelung gelte für Waren, die ab dem Stichtag in die USA eingeführt oder aus Zolllagern entnommen werden. Warum die Abgaben trotz des Gerichtsurteils noch mehrere Tage weiter erhoben wurden, ist bisher unklar. Auch zu möglichen Rückerstattungen bereits gezahlter Zölle wurden keine Angaben gemacht.
Andere US-Importzölle bleiben unberührt. Dazu zählen Abgaben aus Gründen der nationalen Sicherheit oder wegen unlauterer Handelspraktiken, betonte die Behörde.
Hört Melania etwa Bad Bunny?
Die Ehefrau des US-Präsidenten bleibt auch in der zweiten Amtszeit von Donald Trump – und trotz einer Doku über sie – ein Mysterium. Aus dem vergangenen Wahlkampf hielt sie sich raus, auf der Inaugurationsfeier versteckte sie sich unter einer riesigen Hutkrempe. Das Kleid, das sie bei der Amtseinführung 2025 trug, spendet sie nun an ein Museum.
Und den Instagram-Post, in dem sie die Spende verkündet, unterlegt Melania Trump ausgerechnet mit dem Lied „DtMF“ von Bad Bunny. Genau, der Bad Bunny! Der puerto-ricanische Sänger, der in der Halftime-Show des Super Bowl ein politisches Statement gegen Trumps restriktive Einwanderungspolitik setzte. Trump hatte den Auftritt als „Schlag ins Gesicht“ für die USA und als eine der schlechtesten Halbzeitshows, die er jemals gesehen habe, bezeichnet.
Mit der Musikauswahl zu ihrem Post sorgte Melania daher für große Irritation in den Kommentaren. „Ich glaube, dein Ehemann mag seine Lieder nicht“, schrieb jemand und bekam dafür tausende Likes. Der Kommentar „Die Dreistigkeit, diesen Song zu verwenden“ bekam mehr als 4000 Likes.
Rote Mützen gegen ICE – Protesttag am 26. Februar
In den USA sind rote Strickmützen zu einem Symbol des Widerstands gegen das gewaltsame Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis geworden. Paul S. Neary, Mitarbeiter des Wollgeschäfts „Needle&Skein“ in einem Vorort von Minneapolis, hatte die Idee, die Zipfelmütze „nisselue“ nachzustricken, die an die norwegische Widerstandsbewegung gegen die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg erinnert. Die Idee ging Mitte Januar viral, sodass in manchen Geschäften das rote Garn ausging. Die New York Times berichtete, bereits Ende Januar hätten einige der Anti-ICE-Demonstranten in Minneapolis die roten Mützen getragen.
Bislang wurde die Anleitung zehntausendfach aus mehr als 50 Ländern auf dem Internetportal ravelry.com aufgerufen, für je 5,95 Dollar. Etwa 700 000 Dollar sind bisher zusammengekommen, schreibt das Wollgeschäft auf Instagram. Mit dem Erlös werden den Angaben zufolge Hilfsorganisationen für Migranten unterstützt. Das Stricken einer Mütze sei nur ein kleiner, individueller Akt: „Aber denkt daran, aus vielen kleinen Handlungen kann ein Momentum entstehen.“
Weil im Zweiten Weltkrieg viele Norweger diese Mützen als Zeichen des Widerstands trugen, wurde das Produzieren, Verteilen und Tragen solcher Mützen unter Androhung von Strafe am 26. Februar 1942 verboten. Das erklärt der Inhaber der norwegischen „Red Hat Factory“, Benjamin Antoni Andersen, in einem Beitrag auf Instagram, der 200 000 Likes erhielt.
Gemeinsam mit „Needle&Skein“ ruft der Norweger zu einem weltweiten Protesttag an diesem Donnerstag, 26. Februar, auf: Egal, welcher politischen, ethnischen oder religiösen Richtung, alle seien aufgerufen, an diesem Tag eine rote Mütze zu tragen und für Werte wie Demokratie, Menschenwürde und Zusammengehörigkeit einzustehen.
Iran: Verhandlungen mit USA wohl Donnerstag in Genf
Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat im Konflikt um das umstrittene Atomprogramm des Landes eine weitere Verhandlungsrunde mit den USA in wenigen Tagen in Aussicht gestellt. „Ich gehe davon aus, dass wir bei unserem erneuten Treffen an diesem Donnerstag in Genf einen tragfähigen Text ausarbeiten und rasch zu einer Einigung kommen können“, sagte Araghtschi dem US-Sender CBS News.
Er zeigte sich zuversichtlich, dass ein besserer Deal als das Wiener Atomabkommen von 2015 möglich sei. Es gebe Elemente, die deutlich über die damalige Vereinbarung hinausgehen könnten. Ein solches Abkommen könne unter anderem die friedliche Natur des iranischen Atomprogramms garantieren und zugleich eine Aufhebung der Sanktionen ermöglichen, so der iranische Chefdiplomat.
Die USA und Israel haben bislang von Iran die vollständige Aufgabe seines Atomprogramms und insbesondere eine Null‑Urananreicherung gefordert. Teheran ist jedoch lediglich bereit, den derzeitigen Anreicherungsgrad von 60 Prozent zu senken, um zu bekräftigen, dass sein Nuklearprogramm friedlichen Zwecken dient und das Land – anders als im Westen befürchtet – nicht an Atomwaffen arbeitet. Im Gegenzug verlangt Iran die Aufhebung der westlichen Sanktionen.
Finden beide Seiten keinen Kompromiss, droht eine militärische Eskalation. Angesichts der anhaltenden Unruhen in Iran könnte ein solcher Konflikt auch innenpolitische Folgen haben. Teile der iranischen Opposition hoffen danach sogar auf einen Machtwechsel.
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagte in einem am Samstag ausgestrahlten Interview im Sender Fox News, US-Präsident Donald Trump sei „neugierig“, warum Iran auch unter dem militärischen Druck, den die USA in der Region mit mehr Präsenz aufgebaut haben, noch nicht „ich will nicht das Wort kapitulieren sagen, aber warum sie nicht kapituliert haben“. Araghtschi ging am Sonntagabend in einem Post auf der Plattform X darauf ein und schrieb: „Neugierig, warum wir nicht kapitulieren? Weil wir IRANER sind.“
Kein "Global Entry", aber "TSA PreCheck": Ein Teil der Schnellkontrollen bleiben doch
Wie die Verkehrssicherheitsbehörde TSA am Sonntag mitteilte, werden die "TSA PreCheck"- Schnellkontrollen an Flughäfen entgegen der Ankündigung des Heimatschutzministeriums bis auf Weiteres bestehen bleiben. Konkret teilte TSA am Sonntag mit: "Derzeit bleibt TSA PreCheck für Reisende ohne Änderungen in Betrieb. Bei Personalengpässen wird die TSA jeden Fall einzeln prüfen und den Betrieb entsprechend anpassen." „TSA PreCheck“ beschleunigt für registrierte Flugpassagiere die Sicherheitsabfertigung.
Am Samstag hatte das Heimatschutzministerium (DHS) einen Bericht der Washington Post bestätigt, wonach Schnellabfertigungen von diesem Sonntag an ausgesetzt werden sollten. Hintergrund ist eine Haushaltssperre für das Heimatschutzministerium, die durch Unstimmigkeiten zwischen Republikanern und Demokraten nach den tödlichen Schüssen auf Renée Good und Alex Pretti bei der zukünftigen Ausstattung der Heimatschutzbehörde zusammenkamen.
Ganz ohne Konsequenzen bleibt die Haushaltssperre allerdings nicht. Das Heimatschutzministerium bestätigte der Washington Post, dass Global Entry – das Schnellprogramm für Grenzkontrollen bei internationalen Einreisen – weiterhin ausgesetzt bleibt. Und wie die TSA schreibt, würden Begleitdienste - beispielsweise für Kongressabgeordnete - ausgesetzt, "damit sich die Beamten auf ihre Aufgabe konzentrieren können, den amerikanischen Luftraum zu sichern."
Grönland lehnt Trumps Angebot zur Entsendung eines Lazarettschiffs ab
Grönland hat das Angebot von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, ein Lazarettschiff zu entsenden. Ministerpräsident Jens-Frederik Nielsen lehnte den Vorschlag ab und verwies auf die funktionierende Gesundheitsversorgung der Insel. "Die Idee von Präsident Trump, ein amerikanisches Lazarettschiff hierher nach Grönland zu schicken, ist zur Kenntnis genommen worden", schrieb Nielsen auf Facebook. "Aber wir haben ein öffentliches Gesundheitssystem, in dem die Behandlung für die Bürger kostenlos ist."
Trump hatte in den sozialen Medien angekündigt, er arbeite mit dem Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zusammen, um ein Schiff zu entsenden. Dies solle "die vielen kranken Menschen versorgen, die dort vernachlässigt werden". Nielsen erklärte weiter, Grönland bleibe offen für Dialog und Zusammenarbeit, auch mit den USA. "Aber reden Sie mit uns, anstatt mehr oder weniger willkürliche Kommentare in sozialen Netzwerken abzugeben", fügte er hinzu.
Secret Service: Eindringling an Trumps Anwesen in Florida erschossen
Der Secret Service, der für den Schutz des US-Präsidenten zuständig ist, hat nach eigener Darstellung am Sonntag einen Mann erschossen, der offenbar unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens von US-Präsident Donald Trump in Florida einzudringen versuchte. Trump hielt sich zu dieser Zeit in Washington, D.C., auf. Der Vorfall habe sich gegen 01.30 Uhr Ortszeit (07.30 Uhr MEZ) am Nordtor des Clubs Mar-a-Lago in Palm Beach ereignet. Der Mann soll eine Schrotflinte und einen Benzinkanister bei sich gehabt haben, schreibt der Secret Service auf der Plattform X. Der Mann sei Anfang 20 gewesen.
Anthony Guglielmi on Twitter / X
An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026
x.com
Dänische Regierungschefin Frederiksen reagiert auf neueste Trump-Ankündigung
Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ein Lazarettschiff nach Grönland zu schicken, hat die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mit einem Seitenhieb gegen die USA reagiert, ohne Trump oder sein Land direkt zu erwähnen. Sie sei froh, „in einem Land zu leben, in dem alle Menschen freien und gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsversorgung haben“ und in dem nicht „Versicherungen und Vermögen darüber entscheiden, ob man eine angemessene Behandlung bekommt“, schrieb Frederiksen auf Instagram. In Grönland lebe man denselben Ansatz.
USA setzen bestimmte Schnellkontrollen an Flughäfen aus
Bei der Ankunft in den USA müssen sich viele Reisende schon sehr bald auf längere Wartezeiten einstellen. Die Programme für die Schnellkontrollen „Global Entry“ und „TSA PreCheck“ werden von Sonntag an vorübergehend gestoppt. Das Heimatschutzministerium (DHS) bestätigte einen Bericht der Washington Post, demzufolge die Programme von Sonntag an (6 Uhr US-Ostküstenzeit, 12 Uhr MEZ) ausgesetzt werden sollen. „Global Entry“ erleichtert Zoll- und Einreisekontrollen für vorab überprüfte Reisende aus dem Ausland. „TSA PreCheck“ beschleunigt für registrierte Flugpassagiere die Sicherheitsabfertigung. Der US-Fluggesellschaften-Verband Airlines for America (A4A) kritisierte das Vorgehen des Ministeriums.
Hintergrund der Maßnahme ist eine Haushaltssperre im DHS. Die teilweise Stilllegung des Ministeriums seit vergangener Woche geht darauf zurück, dass im Kongress keine Einigung auf eine Reform der Einwanderungsgesetze und die damit verbundene Finanzierung des Ministeriums erzielt werden konnte.
„Wir treffen harte, aber notwendige Personal- und Ressourcenentscheidungen“, erklärte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Sonderrechte und Privilegien bei den Kontrollen an Flughäfen und Landesgrenzen würden ausgesetzt. Priorität für die Verkehrssicherheitsbehörde TSA an den Flughäfen und den Grenzschutz habe nun, die Allgemeinheit der Reisenden abzufertigen.
Der Chef des Airline-Verbands, Chris Sununu, kritisierte, die Nachricht sei extrem kurzfristig gekommen und habe den Menschen wenig Zeit für entsprechende Planungen gelassen. „Airlines for America ist zutiefst besorgt, dass (...) Reisende inmitten eines weiteren Regierungsstillstands einmal mehr als politischer Spielball missbraucht werden.“ Er forderte den Kongress auf, eine Einigung zu erzielen. Eine vergleichbare Haushaltssperre im vergangenen Herbst habe in der Reisebranche und verwandten Sektoren zu Verlusten von 6,1 Milliarden Dollar geführt, sagte er. Zu den Mitgliedern von A4A gehören unter anderem American Airlines, Delta und United.
Hintergrund der Maßnahme ist eine Haushaltssperre im DHS. Die teilweise Stilllegung des Ministeriums seit vergangener Woche geht darauf zurück, dass im Kongress keine Einigung auf eine Reform der Einwanderungsgesetze und die damit verbundene Finanzierung des Ministeriums erzielt werden konnte.
„Wir treffen harte, aber notwendige Personal- und Ressourcenentscheidungen“, erklärte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Sonderrechte und Privilegien bei den Kontrollen an Flughäfen und Landesgrenzen würden ausgesetzt. Priorität für die Verkehrssicherheitsbehörde TSA an den Flughäfen und den Grenzschutz habe nun, die Allgemeinheit der Reisenden abzufertigen.
Der Chef des Airline-Verbands, Chris Sununu, kritisierte, die Nachricht sei extrem kurzfristig gekommen und habe den Menschen wenig Zeit für entsprechende Planungen gelassen. „Airlines for America ist zutiefst besorgt, dass (...) Reisende inmitten eines weiteren Regierungsstillstands einmal mehr als politischer Spielball missbraucht werden.“ Er forderte den Kongress auf, eine Einigung zu erzielen. Eine vergleichbare Haushaltssperre im vergangenen Herbst habe in der Reisebranche und verwandten Sektoren zu Verlusten von 6,1 Milliarden Dollar geführt, sagte er. Zu den Mitgliedern von A4A gehören unter anderem American Airlines, Delta und United.
Trump will Lazarettschiff nach Grönland entsenden
Die USA wollen nach Angaben Donald Trumps ein Lazarettschiff nach Grönland schicken und riskieren damit neue Spannungen im Verhältnis zum Nato-Partner Dänemark. Das Schiff solle bei der Versorgung von Kranken helfen, die auf der Arktisinsel keine Hilfe bekämen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social: "Es ist auf dem Weg!!!"
Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen sagte dem Fernsehsender DR, dass Dänemark nicht über Trumps Pläne informiert worden sei. Er versicherte dabei auch, dass Grönland die nötige medizinische Versorgung von Dänemark erhalte. In Grönland mit seinen 57 000 Einwohnern gibt es mehrere öffentliche Gesundheitseinrichtungen sowie ein Krankenhaus in der Hauptstadt Nuuk für kompliziertere Fälle. In Einzelfällen werden Patienten für aufwendigere Eingriffe aus Grönland nach Dänemark ausgeflogen.
Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit immer wieder sein Interesse an einem Kauf Grönlands bekundet. Zudem hatte er gedroht, die zum Königreich Dänemark gehörende und strategisch bedeutende Insel notfalls auch mit Gewalt zu annektieren, was zu erheblichen Spannungen zwischen den beiden Ländern geführt hatte. Erst vergangene Woche hat der dänische König Frederik die Insel besucht, um den Zusammenhalt mit dem autonomen Gebiet zu bekräftigen.
Die US-Marine verfügt über zwei große Lazarettschiffe. In der Vergangenheit wurden die schwimmenden Krankenhäuser etwa nach Naturkatastrophen wie massiven Erdbeben oder verheerenden Hurrikans für Hilfseinsätze in betroffene Gebiete verlegt.
Am Samstagnachmittag musste in grönländischen Hoheitsgewässern ein Besatzungsmitglied eines US-U-Boots wegen eines medizinischen Notfalls versorgt werden, wie das dänische Arktiskommando auf Facebook mitteilte. Ein dänischer Militärhubschrauber holte die Person von Bord, sie wurde in ein Krankenhaus in Nuuk gebracht. Ob ein Zusammenhang zwischen Trumps Ankündigung und dem Vorfall besteht, ist bisher unklar.
Trump: Werde angekündigten Global-Zoll von zehn auf 15 Prozent anheben
US-Präsident Donald Trump will den von ihm verkündeten weltweiten zehn Prozent Zollsatz auf Importe in die USA auf 15 Prozent erhöhen. Das kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an. Die Ankündigung kommt nur einen Tag nach einer verheerenden Niederlage Trumps vor dem Obersten Gerichtshof der USA. Der Supreme Court hatte ihm untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle gegen den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Die aggressive Zollpolitik ist ein Kernelement von Trumps zweiter Amtszeit. Trump kündigte an, andere Wege zu nutzen, um seine Zölle weiterhin durchzusetzen.
Nach seiner Niederlage am Freitag hatte Trump noch am selben Tagen eine Anordnung unterschrieben, um weltweit einen zusätzlichen Zoll von zehn Prozent auf Importe in die USA zu verhängen. Dieser solle von kommenden Dienstag (0.01 Uhr Ortszeit/6.01 Uhr MEZ) an gelten, wie das Weiße Haus mitteilte. Nun legte Trump nach und kündigte eine Anhebung auf 15 Prozent an - „auf das vollständig zulässige und rechtlich geprüfte Niveau“, wie Trump schrieb. Wie genau die Veränderung angepasst wird und wann sie greift, blieb unklar - obwohl Trump von „sofort“ schrieb.
The White House on Twitter / X
"...The Trump Administration will determine and issue the new and legally permissible Tariffs, which will continue our extraordinarily successful process of Making America Great Again - GREATER THAN EVER BEFORE!!!" - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/cN3ss6Jl0N— The White House (@WhiteHouse) February 21, 2026
x.com
In seinem Post nennt Trump die Entscheidung des Supreme Court gegen die von ihm verhängten Zölle "lächerlich, schlecht geschrieben und außergewöhnlich anti-amerikanisch". Seine Regierung arbeite daran, neue und legalen Standards entsprechende Zölle zu verhängen.
Antworten auf die wichtigsten Fragen im Zoll-Streit gibt USA-Korrespondentin Ann-Kathrin Nezik:
Nach Zoll-Urteil: Welle an Rückforderungen erwartet – EU-Politiker sieht Chancen für Rückzahlung
Nach dem US-Urteil zu Zöllen könnten zahlreiche Unternehmen bereits gezahlte Abgaben in Milliardenhöhe zurückfordern. Wirtschaftsexperten befürchten Chaos, sollte es zu zig Tausenden Rückforderungen kommen. Nach Berechnungen der University of Pennsylvania geht es für den US-Staatshaushalt um etwa 175 Milliarden US-Dollar.
Wie der Spiegel schreibt, hat der Supreme-Court-Richter Brett Kavanaugh, der gegen die Entscheidung gestimmt hat, bereits vor großen Schwierigkeiten gewarnt. Die Vereinigten Staaten könnten gezwungen sein, Milliarden Dollar an Importeure zurückzuzahlen, mahnte Kavanaugh in seiner abweichenden Meinung. „Die Rückerstattung dürfte chaotisch werden.“
„Zu viel gezahlte Zölle müssen zurückgezahlt werden“Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament
Auch der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, sieht Chancen auf eine Rückzahlung unrechtmäßig erhobener US-Zölle. „Zu viel gezahlte Zölle müssen zurückgezahlt werden“, sagte er dem Deutschlandfunk. Zuständig wäre wohl das Handelsgericht in New York, also der Court of International Trade. Vermutlich werde es Hunderttausende Anträge geben. Lange schätzt, dass allein von deutschen Unternehmen oder von ihren amerikanischen Importeuren über 100 Milliarden Euro zu viel gezahlt wurden.
Lange argumentierte, der Oberste Gerichtshof der USA hätte in seiner Entscheidung auch sagen können, das eingenommene Geld müsse etwa aus nationalen Interessen nicht zurückgezahlt werden. Dies habe der Supreme Court aber nicht gemacht. Also könne man die zu viel gezahlten Zölle einfordern.
Der SPD-Politiker bekräftigte, dem mit den USA bereits ausgearbeiteten Zoll-Deal fehle nun die Grundlage. Das Europäische Parlament arbeitet zurzeit an der Umsetzung des EU-US-Zollabkommens. „Die Basis für den Deal ist nicht mehr gegeben“, sagte Lange. Er hat eine Sondersitzung des Verhandlungsteams und des Rechtsdienstes des EU-Parlaments für Montag einberufen.
Lange argumentierte, der Oberste Gerichtshof der USA hätte in seiner Entscheidung auch sagen können, das eingenommene Geld müsse etwa aus nationalen Interessen nicht zurückgezahlt werden. Dies habe der Supreme Court aber nicht gemacht. Also könne man die zu viel gezahlten Zölle einfordern.
Der SPD-Politiker bekräftigte, dem mit den USA bereits ausgearbeiteten Zoll-Deal fehle nun die Grundlage. Das Europäische Parlament arbeitet zurzeit an der Umsetzung des EU-US-Zollabkommens. „Die Basis für den Deal ist nicht mehr gegeben“, sagte Lange. Er hat eine Sondersitzung des Verhandlungsteams und des Rechtsdienstes des EU-Parlaments für Montag einberufen.
Europäische Unternehmen fürchten nach Zoll-Urteil mehr Unsicherheit
Nach dem Zollurteil des Obersten Gerichtshofs der USA ist die anfängliche Erleichterung bei europäischen Unternehmen rasch verflogen. Der Supreme Court hatte am Freitag einen Großteil der von US-Präsident Donald Trump verhängten Abgaben für unrechtmäßig erklärt. Zuletzt begrüßte auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Entscheidung. Es sei gut, dass es in Demokratien Gegengewichte zur Macht und rechtsstaatliche Kontrolle gebe, sagte er. Frankreich werde die Auswirkungen von Trumps neuen globalen Zöllen in Höhe von zehn Prozent prüfen, seine Produkte aber weiterhin exportieren. Von Planungssicherheit kann im internationalen Handel dennoch keine Rede sein. „Neue Zölle auf anderer Rechtsgrundlage sind jederzeit möglich“, erklärte Wolfgang Große Entrup, Hauptgeschäftsführer vom Verband der Chemischen Industrie (VCI). „Für unsere Unternehmen beginnt jetzt keine Phase der Stabilität, sondern eine neue Runde der Unsicherheit.“ Der VCI vertritt Konzerne wie BASF, Bayer und Evonik.
Auch der Generalsekretär Paolo Castelletti des italienischen Weinverbands UIV befürchtet einen „Bumerang-Effekt, der zu weiterer Unsicherheit und einem Aufschub von Bestellungen führt“. Laut Massimiliano Giansanti, Präsident des italienischen Bauernverbandes Confagricoltura, verkompliziere sich die Lage für die Exporteure in dem Moment, in dem sie begonnen hätten, sich an die US-Zölle anzupassen.
Der französische Kosmetikverband FEBEA, zu dessen Mitgliedern L’Oréal zählt, erklärte, man beobachte die Reaktion der US-Regierung genau. „Wir sind die Wendungen bei diesem Thema gewohnt“, sagte Generalsekretär Emmanuel Guichard. Und Eoin Ó Catháin, Direktor des irischen Whiskey-Verbands, zeigte sich ernüchtert: „Dies ist kein Allheilmittel, um die Zölle loszuwerden.“
ICE erschoss US-Bürger in Texas – Behörde verschwieg Vorfall fast ein Jahr lang
Die New York Times enthüllt einen brisanten Fall: Demnach wurde der 23-jährige US-Bürger Ruben Ray Martinez bereits am 15. März 2025 von einer Einsatzkraft der Einwanderungsbehörden in South Padre Island, Texas, erschossen – fast ein Jahr, bevor die tödlichen Schüsse in Minneapolis nationale Proteste auslösten. Die Beteiligung der Einwanderungsbehörde ICE wurde damals verschwiegen; lokale Medien berichteten nur von einem "Polizeieinsatz". Erst diese Woche wurden interne ICE-Dokumente öffentlich, die den Vorfall bestätigen.
Der Fall zeigt Parallelen zum Tod von Renée Good. Laut den Dokumenten, die die New York Times einsah, schoss ein Agent mehrfach durch das Fahrerfenster, nachdem Martinez erst nicht stehengeblieben war, dann langsamer fuhr und dann wieder beschleunigte. Dabei soll eine Einsatzkraft auf dem Autodach gelandet sein. Die Homeland Security rechtfertigt den Schusswaffengebrauch als Selbstverteidigung. Die Familie bestreitet jedoch die Darstellung der Behörden und fordert Aufklärung. Martinez' Mutter beschreibt ihren Sohn als unbescholtenen Amazon-Mitarbeiter ohne Vorstrafen, der seinen 23. Geburtstag mit einem Freund feierte.
Newsweek hatte zunächst über den Fall berichtet. Videos von Augenzeugen sind bisher nicht aufgetaucht. Der Schusswaffengebrauch gegen Martinez wird von den Texas Rangers untersucht, einer staatlichen Behörde, die Schusswaffeneinsätze von Polizisten überprüft und die Grenzsicherheit für das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit überwacht. Eine Sprecherin des Ministeriums teilte am Freitag mit, die Ermittlungen dauerten an.
Drei Tote bei Angriff auf angebliches Drogenschiff
Das US-Militär hat am Freitag nach eigenen Angaben im östlichen Pazifik ein Schiff angegriffen und dabei drei Männer getötet. Das Schiff sei an Drogenschmuggel beteiligt gewesen, teilte das Militär auf der Plattform X mit.
Der Vorfall ist der jüngste in einer Reihe ähnlicher Fälle, mit denen die Regierung von US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten wiederholt ihre Erfolge im Kampf gegen mutmaßliche Schmugglerboote in der Region hervorgehoben hatte. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben bisher nicht unabhängig überprüfen.
U.S. Southern Command on Twitter / X
On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm— U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026
x.com