Demokraten im Repräsentantenhaus so stark wie zuletzt 1992

Die Demokraten haben bei den US-Parlamentswahlen mindestens 258 der 435 Sitze im Repräsentantenhaus gewonnen und damit ihr bestes Ergebnis seit 1992 erzielt. Die historische Marke wurde am Sonntag erreicht, nachdem der Demokrat Chuck Hubbard im US-Bundesstaat North Carolina die langjährige republikanische Abgeordnete Virginia Foxx besiegt hatte. Nach einer Nachzählung lag Hubbard mit lediglich 330 Stimmen vorn.



Damit haben die Demokraten im Repräsentantenhaus bislang 44 Sitze hinzugewonnen, vier mehr als bei den Wahlen in Donald Trumps erster Amtszeit 2018. Die Republikaner kommen bislang auf 173 Sitze. Nach der Wahl vom 3. November ist das Rennen um vier Mandate im Repräsentantenhaus noch offen.



„Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben sich soeben die größte Mehrheit gesichert, die eine Partei im Kongress in diesem Jahrhundert innehatte“, erklärte Fraktionschef Hakeem Jeffries, der voraussichtlich Vorsitzender der Kongresskammer wird.



Die Demokraten werden ab Januar sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat kontrollieren. Damit können sie dem republikanischen Präsidenten Trump in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit erheblichen Widerstand bieten. Die deutliche Mehrheit im Repräsentantenhaus verschafft ihnen zudem mehr Spielraum bei parteiinternen Meinungsverschiedenheiten.



Zuletzt hatten die Demokraten Kongressdaten zufolge im Jahr 1992 genau 258 Sitze gewonnen. Im Jahr 2008 kamen sie auf 257 Mandate. Die Republikaner hielten ihre stärkste Mehrheit der jüngeren Vergangenheit von 2015 bis 2017 mit 247 Sitzen. Größere Mehrheiten gab es in früheren Zeiten: In den 1930er Jahren hielten die Demokraten zeitweise 313 oder mehr Sitze. In den 1960er und 1970er Jahren kamen sie vorübergehend auf mehr als 290 Sitze. Die Republikaner erreichten ihre größten Mehrheiten in den 1920er Jahren mit bis zu 302 Mandaten.