US-Finanzminister: Klimawandel und soziale Fragen keine Themen für IWF und Weltbank

US-Finanzminister Scott Bessent fordert den Internationalen Währungsfonds als auch die Weltbank auf, sich wieder auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren. Als Beispiele nannte er am Mittwoch die Stabilität der Weltwirtschaft für den IWF und die Entwicklungshilfe für die Weltbank. Sie erfüllten damit wichtige Aufgaben im Finanzsystem. Beide Finanzorganisationen mit Sitz in Washington hätten sich mit zusätzlichen Projekten zu weit aus dem Fenster gelehnt.



Bessent äußerte sich am Rande der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in der US-Hauptstadt. „Die Trump-Administration ist bereit, mit ihnen zusammenzuarbeiten – solange sie ihren Aufgaben treu bleiben können.“ Die schleichende Ausweitung der Aufgaben habe die Institutionen aber vom Kurs abgebracht. Deswegen seien Reformen nötig.



Der IWF müsse sich auf sein zentrales Mandat konzentrieren und sich bei der Kreditvergabe an strenge Standards halten, so Bessent. „Jetzt widmet er unverhältnismäßig viel Zeit und Ressourcen der Arbeit in den Bereichen Klimawandel, Gleichstellung und sozialen Fragen. Diese Themen gehören nicht zu den Aufgaben des IWF.“ Außerdem müsse der IWF auch „Nein“ sagen können. Er sei nicht verpflichtet, Kredite an Länder zu vergeben, die keine Reformen durchführten.