Demokraten: Zugang zu US-Entwicklungshilfebehörde verweigert

Mehreren demokratischen Kongressmitgliedern wurde nach eigenen Angaben der Zugang zum Gebäude der US-Entwicklungshilfebehörde USAID in Washington verweigert. „Wir wollten aus erster Hand erfahren, was hier passiert“, erklärte Senator Chris Van Hollen gegenüber Reportern. Der Zutritt sei ihnen jedoch aufgrund einer Anweisung verwehrt worden, die von Elon Musk und dessen „Department of Government Efficiency“-Gremium (Doge) gekommen sei.



Hintergrund ist eine E-Mail, in der USAID-Mitarbeitern in der Nacht zum Montag mitgeteilt worden war, dass sie nach dem Wochenende nicht an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, sondern im Homeoffice arbeiten sollten. Die Kongressmitglieder kündigten vor dem USAID-Gebäude an, dem Einfluss des Tech-Milliardärs entschlossen entgegenzutreten. Van Hollen bezeichnete die Vorgänge als „illegale Machtausübung“ und verwies darauf, dass Musk im Wahlkampf erhebliche Summen an Präsident Donald Trump gespendet habe.



Der Abgeordnete Don Beyer ergänzte, dass sie an das US-Außenministerium verwiesen worden seien – „als ob USAID bereits in das Außenministerium eingegliedert worden wäre“. Zuvor hatte das Ministerium unter Marco Rubio mitgeteilt, dass dieser zum kommissarischen Leiter von USAID ernannt worden sei. Medienberichten zufolge gibt es Pläne, USAID in das Außenministerium einzugliedern. Beyer wies nachdrücklich darauf hin, dass für eine derartige Umstrukturierung ein vom Kongress verabschiedetes Gesetz erforderlich sei. Trump selbst antwortete auf die Frage, ob der Kongress in diesen Prozess einbezogen werden müsse, vor Reportern im Weißen Haus: „Das glaube ich nicht.“



Der Republikaner hat Musk damit beauftragt, Vorschläge zur Reduzierung der Staatsausgaben zu erarbeiten. Am Wochenende hatte dieser einen verbalen Feldzug gegen die USAID gestartet. Auf seiner Plattform X bezeichnete er die Entwicklungshilfebehörde als ein „Schlangennest von linksradikalen Marxisten, die Amerika hassen“. Offiziell verfügt Musk über kein politisches Mandat. Wäre dies der Fall, müsste er sich strengen Ethikvorschriften unterwerfen, die mit seinen umfangreichen wirtschaftlichen Interessen als Chef von Tesla, SpaceX und X wohl nur schwer vereinbar wären. Dennoch wächst die Sorge, dass der Tech-Milliardär diese Grenze längst überschritten hat.