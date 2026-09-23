Chinas Botschafter: USA dürfen bei Trump-Xi-Gipfel „rote Linien“ nicht überschreiten

Peking hat Washington vor dem geplanten Gipfeltreffen der Präsidenten Chinas und der USA vor dem Überschreiten „roter Linien“ gewarnt. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird in dieser Woche zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump in Washington erwartet. Der chinesische Botschafter in den USA, Xie Feng, erklärte vor Xis Abreise in einem Beitrag für die staatliche Parteizeitung People's Daily, sein Land dulde bei Themen wie Taiwan, Demokratie und Menschenrechte keine Einmischung. Die USA müssten aufhören, Vorwände wie die nationale Sicherheit oder Zwangsarbeit zu erfinden, um China einzuschränken. Wenn beide Staaten kooperierten, profitierten sie; bei einer Konfrontation würden beide leiden.



Ein zentraler Streitpunkt bei dem Treffen dürfte der Status von Taiwan sein. Die USA sind der wichtigste Waffenlieferant der demokratisch regierten Inselrepublik, die China als eigenes Staatsgebiet beansprucht. Trump hatte nach einem Treffen mit Xi im Mai ein Waffenpaket im Wert von rund 14 Milliarden Dollar zurückgehalten und dies als „sehr gute Verhandlungsmasse“ bezeichnet. Die Regierung in Taipeh befürchtet einem hochrangigen taiwanischen Insider zufolge, dass China Trump mit wirtschaftlichen Zugeständnissen oder Hilfe im Nahen Osten locken könnte, um die US-Militärhilfe für Taiwan zu drosseln. Dies würde China mehr Spielraum geben, den Druck auf Taiwan, Japan und die Philippinen zu erhöhen.



Die Regierung in Peking wies die Verantwortung für die Spannungen in der Region jedoch zurück. Das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten teilte mit, Taiwan eskaliere die Konfrontation absichtlich. Das Streben nach Unabhängigkeit zerstöre den Frieden. In einem separaten Kommentar der Parteizeitung hieß es zudem, die fehlerhafte Wahrnehmung der USA und ihr Festhalten an einem strategischen Wettbewerb seien die Hauptgründe für die schwierigen bilateralen Beziehungen. Die US-Regierung müsse ihre Zusagen einhalten und für Verlässlichkeit sorgen.