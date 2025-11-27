Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Schüsse in Washington: Erste Erkenntnisse zum Tatverdächtigen
Schüsse in Washington: US-Regierung beantragt gerichtliche Verfügung für Verbleib der Nationalgarde
Polizei: Bewaffneter eröffnete Feuer auf Nationalgardisten
Hegseth: Trump entsendet 500 weitere Nationalgardisten nach Washington
Schüsse auf zwei Nationalgardisten in der Nähe des Weißen Hauses
Linus Freymark
Trump bezeichnet Schüsse auf Nationalgardisten als Terrorakt
US-Präsident Donald Trump hat nach Schüssen auf Nationalgardisten in Washington von einem Terrorakt gesprochen. „Dieser abscheuliche Angriff war ein Akt des Bösen, ein Akt des Hasses und ein Akt des Terrors. Es war ein Verbrechen gegen unsere gesamte Nation. Es war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, sagte Trump in einer Ansprache. Der Angriff unterstreiche „die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit“ der Vereinigten Staaten, sagte der Republikaner weiter.
Trump nannte Afghanistan in seiner Ansprache ein „Höllenloch auf Erden“ und stellte die Behauptung auf, Millionen Menschen seien unter Biden aus aller Welt ungeprüft in die USA gekommen. Er kündigte an, alle Personen, die während Bidens Amtszeit aus Afghanistan eingereist seien, erneut überprüfen zu lassen. Zudem werde er „alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Ausländer aus allen Ländern abgeschoben werden, die nicht hierhergehören oder unserem Land keinen Nutzen bringen“.
Linus Freymark
Schüsse in Washington: Erste Erkenntnisse zum Tatverdächtigen
Bei dem Verdächtigen, der ersten Ermittlungen zufolge zwei Nationalgardisten in der Nähe des Weißen Hauses angeschossen haben soll, handelt es sich Medienberichten zufolge um einen 29-Jährigen aus Afghanistan. Das berichten die Washington Post und die New York Times übereinstimmend. Demnach soll der Mann 2021 in die USA gekommen sein. Über das Motiv des mutmaßlichen Schützen gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die Polizei teilte jedoch mit, der Mann habe allein gehandelt. Der Verdächtige wurde ebenfalls verletzt und befindet sich in Polizeigewahrsam.
Linus Freymark
Schüsse in Washington: US-Regierung beantragt gerichtliche Verfügung für Verbleib der Nationalgarde
Nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in Washington, D.C. will die US-Regierung die Nationalgarde in der US-Hauptstadt belassen, obwohl ein Gericht den Einsatz vergangene Woche für rechtswidrig erklärt hatte. Mehrere US-Medien berichten, die Regierung habe unmittelbar nach der Attacke unweit des Weißen Hauses eine einstweilige Verfügung bei einer höheren Instanz beantragt.
Der Einsatz der Nationalgarde in Washington ist umstritten. Die Stadt hatte dagegen geklagt und kürzlich einen Erfolg errungen - allerdings greift die in der vergangenen Woche getroffene Anordnung, die den Einsatz als illegal einstuft, erst am 11. Dezember Bis dahin hat die US-Regierung die Möglichkeit, Berufung gegen die Entscheidung einzulegen. Zuletzt hatte die Trump-Administration bereits in anderen Verfahren verloren. So erklärte ein Gericht im US-Bundesstaat Oregon den Einsatz der Nationalgarde in Portland vor rund drei Wochen für illegal.
Annette Reuther
Polizei: Bewaffneter eröffnete Feuer auf Nationalgardisten
Die Polizei erklärte bei einer kurzen Pressekonferenz, dass ein Bewaffneter das Feuer auf die Nationalgardisten eröffnet habe, als diese gegen 14.15 Uhr (Ortszeit) auf Patrouille waren. Der Verdächtige habe „seinen Arm mit einer Schusswaffe gehoben“ und auf die Nationalgarde geschossen, so Jeffery Carroll, stellvertretender Polizeichef des Metropolitan Police Departments. Anderen Gardisten sei es gelungen, die Person zu überwältigen. Es gebe keine weiteren Verdächtigen.
Den Behörden zufolge soll der mutmaßliche Täter die Soldaten bewusst ins Visier genommen haben. Auch Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser sprach von einem gezielten Angriff auf die Nationalgardisten.
Polizei-Vize Jeffery Carroll spricht bei einer Pressekonferenz in Washington. . Mark Schiefelbein/AP
Annette Reuther
Hegseth: Trump entsendet 500 weitere Nationalgardisten nach Washington
Pentagon-Chef Pete Hegseth erklärte, zwei Soldaten seien angeschossen und schwer verletzt worden. Der Täter habe auf eine „feige und heimtückische Art und Weise“ geschossen. US-Präsident Trump habe ihn daher gebeten, 500 zusätzliche Soldaten der Nationalgarde nach Washington zu entsenden, sagte Hegseth. Die Tat werde „unsere Entschlossenheit, Washington, D.C. sicher und schön zu machen, nur noch verstärken“.
Juri Auel
Schüsse auf zwei Nationalgardisten in der Nähe des Weißen Hauses
In der Nähe des Weißen Hauses in Washington sind zwei Nationalgardisten angeschossen worden. Das teilte Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X mit. Es gab am Abend widersprüchliche Aussagen zum Zustand der Angeschossenen. Der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey schrieb zunächst auf x, dass die beiden Mitglieder der Nationalgarde aus seinem Bundesstaat stammten und ihren Verletzungen erlegen seien. Später postete er, dass es widersprechende Angaben dazu gebe.
Die Polizei in Washington teilte mit, dass es etwa einen Block vom Weißen Haus entfernt eine Schießerei gegeben habe. Der mutmaßliche Täter sei in Gewahrsam genommen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er allein gehandelt haben.
Das Weiße Haus sei abgeriegelt worden, teilte eine Sprecherin des US-Präsidialamtes mit. Präsident Donald Trump sei über den Vorfall informiert worden. Trump hält sich derzeit wegen des Feiertages Thanksgiving in Florida auf.
Die Polizei in Washington teilte mit, dass es etwa einen Block vom Weißen Haus entfernt eine Schießerei gegeben habe. Der mutmaßliche Täter sei in Gewahrsam genommen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er allein gehandelt haben.
Nationalgardisten stehen nach den Schüssen beieinander. Drew ANGERER / AFP
Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz. Mark Schiefelbein/AP
Annette Reuther
Trump: Angreifer „wird einen hohen Preis zahlen müssen“
US-Präsident Donald Trump sprach auf seiner Plattform Truth Social von einem „Tier“, das die beiden Nationalgardisten niedergeschossen hätte. Beide seien schwer verletzt. Der Verantwortliche sei ebenfalls schwer verletzt und „wird einen hohen Preis zahlen müssen“. „Gott segne unsere großartige Nationalgarde und alle unsere Militär- und Strafverfolgungsbehörden. Das sind wirklich großartige Menschen.“
Annette Reuther
Umstrittener Einsatz: Was macht die Nationalgarde in Washington?
Seit dem Sommer sind mehr als 2000 Nationalgardisten in Washington unterwegs. Trump hatte sie im August in die Hauptstadt beordert und ihre Mobilisierung mit einer angeblich ausufernden Kriminalität begründet. Kriminalitätsstatistiken stützen diese Darstellung nicht. Die Hauptstadt ging juristisch gegen den Einsatz vor. Eine Bundesrichterin erklärte den Einsatz der Nationalgarde jüngst für nicht rechtens und ordnete an, diesen zu beenden. Sie setzte ihre Entscheidung jedoch für drei Wochen aus, damit die Trump-Regierung in Berufung gehen kann. Die Anordnung bleibt damit bis zum 11. Dezember außer Kraft.
Die Nationalgarden sind militärische Reserveeinheiten und Teil der US-Streitkräfte. Sie unterstehen im Normalfall der Kontrolle der Bundesstaaten und werden etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder anderen Notlagen eingesetzt. In bestimmten Situationen kann jedoch auch der US-Präsident das Kommando übernehmen. Für Washington bestehen Sonderregeln.
Juri Auel
Abschiebungsfall in Umfeld von Trump-Sprecherin Leavitt
Die Migrationsbehörde ICE hat eine Frau aus dem familiären Umfeld von US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt festgenommen. Die Mutter von Leavitts Neffen sei aus der Stadt Revere in Massachusetts nach Louisiana in eine ICE-Abschiebe-Einrichtung gebracht worden, berichteten US-Medien. Die Frau habe mit Leavitts Bruder Michael einen Sohn aus einer vergangenen Beziehung.
Ein Anwaltsteam, das hinter der Frau steht, will dagegen vorgehen. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur hieß es von der Kanzlei über die Frau: „Wir kämpfen dafür, dass sie aus ihrer verfassungswidrigen Inhaftierung entlassen wird.“ Sie habe keine Erklärung erhalten, warum sie festgenommen worden sei. Die Frau werde in ihren Rechten verletzt. Die Sprecherin des Weißen Hauses selbst äußerte sich nicht zu dem Fall. Ein Mitarbeiter der US-Regierung bestätigte gegenüber dem Lokalsender WBUR die familiäre Verbindung.
NBC News zufolge soll die aus Brasilien stammende Frau nicht mit dem Jungen zusammen gewohnt haben – der Elfjährige lebe schon immer fest bei seinem Vater in New Hampshire, zitierte der Sender eine mit dem Fall vertraute Person. Laut einem Spendenaufruf von ihren Angehörigen im Internet sei die Mutter 1998 mit ihren Eltern in die USA eingereist und hielt sich bislang auf Basis des Daca-Programms legal in den USA auf. Dabei handelt es sich um einen Schutzstatus für Menschen, die als Kinder irregulär mit ihren Eltern in die USA einreisten. Den Status kann allerdings entzogen werden, etwa, wenn sich die Person etwas zuschulden kommen lässt. Die Sprecherin des Heimatschutzministeriums, Tricia McLaughlin, sagte WBUR, die Frau sei schon einmal wegen Körperverletzung festgenommen worden.
Das Anwaltsteam teilte dpa mit, sie sei alleinerziehende Mutter, besitze ein Unternehmen, zahle Steuern und habe lediglich auf ihre abschließende Anhörung gewartet, um eine sogenannte Green Card zu bekommen. Dabei erhalten Ausländer die Möglichkeit, dauerhaft in den USA zu leben und zu arbeiten.
Lisa Torjuul
Trump: Werde Südafrika nicht zu G-20-Gipfel in den USA einladen
US-Präsident Donald Trump will die Teilnahme Südafrikas am G-20-Gipfel 2026 in den USA verhindern. Der Republikaner schrieb auf der Plattform Truth Social, auf seine Anweisung hin werde Südafrika keine Einladung erhalten. Die USA werden 2026 den Vorsitz der G20 innehaben.
Der US-Präsident warf Südafrika erneut vor, einen „Genozid“ an weißen Bauern zu begehen. Fachleute und Südafrikas Regierung widersprechen der Darstellung eines angeblichen Völkermords entschieden. Trump kritisierte außerdem, das Land habe sich am Ende des jüngsten G-20-Gipfels vor wenigen Tagen in Johannesburg geweigert, den jährlich wechselnden G-20-Vorsitz symbolisch an einen hochrangigen Vertreter der US-Botschaft zu übergeben.
Im Herbst machte Trump bekannt, dass der G-20-Gipfel in Florida ausgerichtet wird - und zwar in einem seiner eigenen Golfresorts. Trump hob hervor: Die Luxusanlage „Doral“ bei Miami liege ganz in der Nähe eines Flughafens und sei „die beste Location“ für den Gipfel im Dezember 2026. Geld werde das hinter dem Golfresort stehende Unternehmen nicht verdienen.
Juri Auel
Verfahren gegen Trump in Georgia wegen Wahlbeeinflussung eingestellt
Das Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump wegen versuchter Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia ist eingestellt worden. Ein Richter gab einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft statt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Der zuständige Staatsanwalt Peter Skandalakis hatte Stunden zuvor die Abweisung der 39 Anklagepunkte beantragt und eine Strafverfolgung als wenig sinnvoll bezeichnet. "Ich bin mir bewusst, dass diese Entscheidung angesichts der tiefen politischen Spaltungen in unserem Land nicht überall auf Zustimmung stoßen wird", schrieb Skandalakis. Trumps Anwalt Steve Sadow begrüßte in einer ersten Reaktion die Entscheidung. Die Anklage hätte niemals erhoben werden dürfen, sagte er.
In dem Verfahren ging es um die mutmaßlichen Versuche Trumps und seiner Verbündeten, seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden im Jahr 2020 in Georgia zu kippen. Die ursprüngliche Anklage war von der Bezirksstaatsanwältin Fani Willis erhoben worden. Sie wurde jedoch im vergangenen Jahr von dem Fall abgezogen, nachdem ihr eine Beziehung zu einem Kollegen vorgeworfen worden war. Daraufhin übernahm Skandalakis den Fall.
Das Verfahren in Georgia war eines von vier Strafverfahren gegen Trump. Da es vor einem Gericht eines Bundesstaates stattfand statt vor einem Bundesgericht, hätte sich der heutige Präsident im Falle eines Schuldspruchs nicht selbst begnadigen können. Lediglich in einem Fall in New York wegen einer Schweigegeldzahlung an einen Pornostar kam es zu einem Prozess, in dem er schuldig gesprochen wurde. Trump hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.
Linus Freymark
US-Senator warnt Trump vor Atomwaffentests
Der einflussreiche demokratische US-Senator Edward Markey hat Präsident Donald Trump am Dienstag eindringlich davor gewarnt, nach 33 Jahren wieder Atomwaffentests aufzunehmen. Ein solcher Schritt könne ein gefährliches Wettrüsten mit den Atommächten Russland und China auslösen, schrieb Markey in einem Brief an Trump. Der Präsident hatte Ende Oktober über soziale Medien angekündigt, die Vorbereitungen für Atomwaffentests unverzüglich wieder aufzunehmen. Die USA haben seit 1992 keine explosiven Atomtests mehr vorgenommen.
Das Weiße Haus bekräftigte am Dienstag Trumps Anweisung. Der Präsident begründe den Schritt mit den Testprogrammen anderer Länder. Markey, ein führender Experte für Rüstungskontrolle im Kongress, hielt dagegen und sagte, dass schon ein einziger kleiner US-Test Russland und China grünes Licht für eigene, weitaus nützlichere Tests zur Entwicklung neuer Waffen geben würde.
Linus Freymark
100 Dollar extra für Touristen: US-Regierung erhöht Preise für Nationalparks
Der Grand Canyon, der Yellowstone oder der Yosemite Nationalpark - ausländische Touristen müssen im kommenden Jahr in den USA deutlich mehr für einen Besuch der großen Parks zahlen. Das gaben das Innenministerium und die Nationalparkverwaltung bekannt. Ab Januar fällt demnach bei einem Besuch der elf beliebtesten Nationalparks pro Person eine Extragebühr von 100 US-Dollar (aktuell 86 Euro) zusätzlich zum normalen Eintritt an.
Wie eine Sprecherin des Innenministeriums erklärte, gilt die Zusatzgebühr nicht für Kinder, sie greift erst ab 16 Jahren. Der normale Eintritt für einen Nationalpark beträgt demnach im Schnitt etwa 35 Dollar pro Auto. Alternativ dazu können ausländische Besucher auch einen Jahrespass für 250 Dollar erwerben. Der gelte für alle Passagiere im Auto, erklärte sie. Wer aber in einem Bus reise oder zu Fuß ankomme, müsse auf jeden Fall die 100 Dollar zahlen.
Damit werde ein Dekret von US-Präsident Donald Trump vom vergangenen Juli umgesetzt, hieß es. Er hatte die Ankündigung damals mit seinem Slogan "America first" verbunden, wonach die Vereinigten Staaten und die Amerikaner immer an erster Stelle stehen sollten.
Für US-Staatsbürger und Menschen mit permanenter Aufenthaltsgenehmigung in den USA wird der Jahrespass für die Nationalparks ab Januar nur 80 US-Dollar kosten. Innenminister Doug Burgum erklärte, mit den neuen Regeln werde der günstige Zugang für US-Steuerzahler gesichert und internationale Besucher trügen damit auf faire Weise dazu bei, die Parks zu erhalten und für die nächsten Generationen zu verbessern.
Betroffen sind demnach viele Nationalparks, die zu den beliebtesten bei Touristen zählen: Acadia National Park, Bryce Canyon National Park, Everglades National Park, Glacier National Park, Grand Canyon National Park, Grand Teton National Park, Rocky Mountain National Park, Sequoia & Kings Canyon National Parks, Yellowstone National Park, Yosemite National Park und Zion National Park.
Juri Auel
Witwe von Charlie Kirk unterstützt mögliche Präsidentschaftskandidatur von J. D. Vance
Erika Kirk, die Witwe des erschossenen rechten US-Aktivisten Charlie Kirk, hat eine Unterstützung ihrer konservativen Jugendorganisation Turning Point für eine Präsidentschaftskandidatur von J. D. Vance bekundet. In einem der letzten Gespräche, die sie mit ihrem Mann geführt habe, habe dieser betont, wie sehr er den derzeitigen Vizepräsidenten Vance bei einer möglichen Kandidatur im Jahr 2028 unterstützen wolle, sagte Erika Kirk der Journalistin Megyn Kelly in einem Interview. Die Sender ABC und CNN zitierten aus dem Interview, dass die Unterstützung von Turning Point für Vance bei einer möglichen Präsidentschaftskandidatur 2028 „in Arbeit“ sei.
Charlie Kirk hatte Turning Point USA zur größten konservativen Jugendorganisation des Landes gemacht. Kirk unterstützte Donald Trump in dessen Wahlkampf und war ein einflussreicher Vertreter von dessen Bewegung Make America Great Again. Am 10. September war der 31-Jährige bei einer Veranstaltung an einer Universität im Bundesstaat Utah erschossen worden.
Vance hat bisher noch keine konkreten Schritte in Richtung einer Präsidentschaftskandidatur 2028 unternommen. In einem Interview von Fox News hatte er kürzlich erklärt, dass er sich derzeit auf seine Aufgabe als Vizepräsident und die Zwischenwahlen 2026 konzentriere. Danach werde er sich mit Präsident Trump zusammensetzen, um die Möglichkeit einer Kandidatur zu sprechen.
Dimitri Taube
Bericht: Trump-Regierung will Status von Flüchtlingen aus der Biden-Amtszeit prüfen
Die Regierung von Präsident Donald Trump will laut einem Medienbericht den Flüchtlingsstatus vieler in den USA lebender Menschen überprüfen. Es müsse sichergestellt werden, „dass Flüchtlinge keine Gefahr für die nationale oder die öffentliche Sicherheit darstellen“, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf ein internes Behördendokument und eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Dem Bericht zufolge bezieht sich die geplante Überprüfung auf Flüchtlinge, die während der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden in die USA kamen – also im Zeitraum von 2021 bis 2025. In diesen Jahren hätten rund 235 000 Menschen unter dem betroffenen Programm Schutz in den Vereinigten Staaten gesucht.
CNN sprach von einem „beispiellosen Schritt“. Die in New York ansässige Flüchtlingsorganisation IRAP („International Refugee Assistance Project“) verurteilte das Vorhaben scharf. Die Anordnung setze besonders schutzbedürftige Menschen unter Druck, hieß es in einer Mitteilung. Flüchtlinge im US-Aufnahmeprogramm seien bereits besonders gründlich überprüft worden; die geplante Massenüberprüfung wäre zudem eine unnötige Belastung für die Behörden, kritisierte IRAP.
Trumps Regierung geht hart gegen Migranten vor – nicht nur gegen solche ohne gültigen Aufenthaltsstatus. Sie nimmt auch verstärkt Personen ins Visier, die in den USA Schutz vor politischer Verfolgung oder Gewalt gesucht haben, etwa aus Venezuela oder Haiti. Regelmäßig zeichnen die Behörden dabei ein pauschales Bild krimineller Migranten. Kritiker der Regierungshaltung betonen hingegen, dass Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus aus Furcht vor Abschiebung Studien zufolge tendenziell seltener straffällig würden.
Für Kritik sorgte zuletzt die Entscheidung der Regierung, die jährliche Höchstgrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen drastisch zu senken – und dabei weiße Südafrikaner zu bevorzugen. Künftig sollen nur noch bis zu 7500 Flüchtlinge pro Jahr aufgenommen werden; zuletzt waren es 125 000.
