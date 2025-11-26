Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump: Angreifer „wird einen hohen Preis zahlen müssen“
Verfahren gegen Trump in Georgia wegen Wahlbeeinflussung eingestellt
100 Dollar extra für Touristen: US-Regierung erhöht Preise für Nationalparks
Witwe von Charlie Kirk unterstützt mögliche Präsidentschaftskandidatur von J. D. Vance
Bericht: Trump-Regierung will Status von Flüchtlingen aus der Biden-Amtszeit prüfen
Juri Auel
Schüsse auf zwei Nationalgardisten in der Nähe des Weißen Hauses
In der Nähe des Weißen Hauses in Washington sind zwei Nationalgardisten angeschossen worden. Das teilte Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X mit. Es gab am Abend widersprüchliche Aussagen zum Zustand der Angeschossenen. Der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey schrieb zunächst auf x, dass die beiden Mitglieder der Nationalgarde aus seinem Bundesstaat stammten und ihren Verletzungen erlegen seien. Später postete er, dass es widersprechende Angaben dazu gebe.
Die Polizei in Washington teilte mit, dass es etwa einen Block vom Weißen Haus entfernt eine Schießerei gegeben habe. Der mutmaßliche Täter sei in Gewahrsam genommen worden.
Das Weiße Haus sei abgeriegelt worden, teilte eine Sprecherin des US-Präsidialamtes mit. Präsident Donald Trump sei über den Vorfall informiert worden. Trump hält sich derzeit wegen des Feiertages Thanksgiving in Florida auf.
Nationalgardisten stehen nach den Schüssen beieinander. Drew ANGERER / AFP
Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz. Mark Schiefelbein/AP
Annette Reuther
Trump: Angreifer „wird einen hohen Preis zahlen müssen“
US-Präsident Donald Trump sprach auf seiner Plattform Truth Social von einem „Tier“, das die beiden Nationalgardisten niedergeschossen hätte. Der Verantwortliche sei ebenfalls schwer verletzt und „wird einen hohen Preis zahlen müssen“. „Gott segne unsere großartige Nationalgarde und alle unsere Militär- und Strafverfolgungsbehörden. Das sind wirklich großartige Menschen.“
Annette Reuther
Umstrittener Einsatz: Was macht die Nationalgarde in Washington?
Seit dem Sommer sind mehr als 2000 Nationalgardisten in Washington unterwegs. Trump hatte sie im August in die Hauptstadt beordert und ihre Mobilisierung mit einer angeblich ausufernden Kriminalität begründet. Kriminalitätsstatistiken stützen diese Darstellung nicht. Die Hauptstadt ging juristisch gegen den Einsatz vor. Eine Bundesrichterin erklärte den Einsatz der Nationalgarde jüngst für nicht rechtens und ordnete an, diesen zu beenden. Sie setzte ihre Entscheidung jedoch für drei Wochen aus, damit die Trump-Regierung in Berufung gehen kann. Die Anordnung bleibt damit bis zum 11. Dezember außer Kraft.
Juri Auel
Abschiebungsfall in Umfeld von Trump-Sprecherin Leavitt
Die Migrationsbehörde ICE hat eine Frau aus dem familiären Umfeld von US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt festgenommen. Die Mutter von Leavitts Neffen sei aus der Stadt Revere in Massachusetts nach Louisiana in eine ICE-Abschiebe-Einrichtung gebracht worden, berichteten US-Medien. Die Frau habe mit Leavitts Bruder Michael einen Sohn aus einer vergangenen Beziehung.
Ein Anwaltsteam, das hinter der Frau steht, will dagegen vorgehen. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur hieß es von der Kanzlei über die Frau: „Wir kämpfen dafür, dass sie aus ihrer verfassungswidrigen Inhaftierung entlassen wird.“ Sie habe keine Erklärung erhalten, warum sie festgenommen worden sei. Die Frau werde in ihren Rechten verletzt. Die Sprecherin des Weißen Hauses selbst äußerte sich nicht zu dem Fall. Ein Mitarbeiter der US-Regierung bestätigte gegenüber dem Lokalsender WBUR die familiäre Verbindung.
NBC News zufolge soll die aus Brasilien stammende Frau nicht mit dem Jungen zusammen gewohnt haben – der Elfjährige lebe schon immer fest bei seinem Vater in New Hampshire, zitierte der Sender eine mit dem Fall vertraute Person. Laut einem Spendenaufruf von ihren Angehörigen im Internet sei die Mutter 1998 mit ihren Eltern in die USA eingereist und hielt sich bislang auf Basis des Daca-Programms legal in den USA auf. Dabei handelt es sich um einen Schutzstatus für Menschen, die als Kinder irregulär mit ihren Eltern in die USA einreisten. Den Status kann allerdings entzogen werden, etwa, wenn sich die Person etwas zuschulden kommen lässt. Die Sprecherin des Heimatschutzministeriums, Tricia McLaughlin, sagte WBUR, die Frau sei schon einmal wegen Körperverletzung festgenommen worden.
Das Anwaltsteam teilte dpa mit, sie sei alleinerziehende Mutter, besitze ein Unternehmen, zahle Steuern und habe lediglich auf ihre abschließende Anhörung gewartet, um eine sogenannte Green Card zu bekommen. Dabei erhalten Ausländer die Möglichkeit, dauerhaft in den USA zu leben und zu arbeiten.
Lisa Torjuul
Trump: Werde Südafrika nicht zu G-20-Gipfel in den USA einladen
US-Präsident Donald Trump will die Teilnahme Südafrikas am G-20-Gipfel 2026 in den USA verhindern. Der Republikaner schrieb auf der Plattform Truth Social, auf seine Anweisung hin werde Südafrika keine Einladung erhalten. Die USA werden 2026 den Vorsitz der G20 innehaben.
Der US-Präsident warf Südafrika erneut vor, einen „Genozid“ an weißen Bauern zu begehen. Fachleute und Südafrikas Regierung widersprechen der Darstellung eines angeblichen Völkermords entschieden. Trump kritisierte außerdem, das Land habe sich am Ende des jüngsten G-20-Gipfels vor wenigen Tagen in Johannesburg geweigert, den jährlich wechselnden G-20-Vorsitz symbolisch an einen hochrangigen Vertreter der US-Botschaft zu übergeben.
Im Herbst machte Trump bekannt, dass der G-20-Gipfel in Florida ausgerichtet wird - und zwar in einem seiner eigenen Golfresorts. Trump hob hervor: Die Luxusanlage „Doral“ bei Miami liege ganz in der Nähe eines Flughafens und sei „die beste Location“ für den Gipfel im Dezember 2026. Geld werde das hinter dem Golfresort stehende Unternehmen nicht verdienen.
Juri Auel
Verfahren gegen Trump in Georgia wegen Wahlbeeinflussung eingestellt
Das Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump wegen versuchter Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia ist eingestellt worden. Ein Richter gab einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft statt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Der zuständige Staatsanwalt Peter Skandalakis hatte Stunden zuvor die Abweisung der 39 Anklagepunkte beantragt und eine Strafverfolgung als wenig sinnvoll bezeichnet. "Ich bin mir bewusst, dass diese Entscheidung angesichts der tiefen politischen Spaltungen in unserem Land nicht überall auf Zustimmung stoßen wird", schrieb Skandalakis. Trumps Anwalt Steve Sadow begrüßte in einer ersten Reaktion die Entscheidung. Die Anklage hätte niemals erhoben werden dürfen, sagte er.
In dem Verfahren ging es um die mutmaßlichen Versuche Trumps und seiner Verbündeten, seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden im Jahr 2020 in Georgia zu kippen. Die ursprüngliche Anklage war von der Bezirksstaatsanwältin Fani Willis erhoben worden. Sie wurde jedoch im vergangenen Jahr von dem Fall abgezogen, nachdem ihr eine Beziehung zu einem Kollegen vorgeworfen worden war. Daraufhin übernahm Skandalakis den Fall.
Das Verfahren in Georgia war eines von vier Strafverfahren gegen Trump. Da es vor einem Gericht eines Bundesstaates stattfand statt vor einem Bundesgericht, hätte sich der heutige Präsident im Falle eines Schuldspruchs nicht selbst begnadigen können. Lediglich in einem Fall in New York wegen einer Schweigegeldzahlung an einen Pornostar kam es zu einem Prozess, in dem er schuldig gesprochen wurde. Trump hat Berufung gegen das Urteil eingelegt.
Linus Freymark
US-Senator warnt Trump vor Atomwaffentests
Der einflussreiche demokratische US-Senator Edward Markey hat Präsident Donald Trump am Dienstag eindringlich davor gewarnt, nach 33 Jahren wieder Atomwaffentests aufzunehmen. Ein solcher Schritt könne ein gefährliches Wettrüsten mit den Atommächten Russland und China auslösen, schrieb Markey in einem Brief an Trump. Der Präsident hatte Ende Oktober über soziale Medien angekündigt, die Vorbereitungen für Atomwaffentests unverzüglich wieder aufzunehmen. Die USA haben seit 1992 keine explosiven Atomtests mehr vorgenommen.
Linus Freymark
100 Dollar extra für Touristen: US-Regierung erhöht Preise für Nationalparks
Der Grand Canyon, der Yellowstone oder der Yosemite Nationalpark - ausländische Touristen müssen im kommenden Jahr in den USA deutlich mehr für einen Besuch der großen Parks zahlen. Das gaben das Innenministerium und die Nationalparkverwaltung bekannt. Ab Januar fällt demnach bei einem Besuch der elf beliebtesten Nationalparks pro Person eine Extragebühr von 100 US-Dollar (aktuell 86 Euro) zusätzlich zum normalen Eintritt an.
Wie eine Sprecherin des Innenministeriums erklärte, gilt die Zusatzgebühr nicht für Kinder, sie greift erst ab 16 Jahren. Der normale Eintritt für einen Nationalpark beträgt demnach im Schnitt etwa 35 Dollar pro Auto. Alternativ dazu können ausländische Besucher auch einen Jahrespass für 250 Dollar erwerben. Der gelte für alle Passagiere im Auto, erklärte sie. Wer aber in einem Bus reise oder zu Fuß ankomme, müsse auf jeden Fall die 100 Dollar zahlen.
Damit werde ein Dekret von US-Präsident Donald Trump vom vergangenen Juli umgesetzt, hieß es. Er hatte die Ankündigung damals mit seinem Slogan "America first" verbunden, wonach die Vereinigten Staaten und die Amerikaner immer an erster Stelle stehen sollten.
Für US-Staatsbürger und Menschen mit permanenter Aufenthaltsgenehmigung in den USA wird der Jahrespass für die Nationalparks ab Januar nur 80 US-Dollar kosten. Innenminister Doug Burgum erklärte, mit den neuen Regeln werde der günstige Zugang für US-Steuerzahler gesichert und internationale Besucher trügen damit auf faire Weise dazu bei, die Parks zu erhalten und für die nächsten Generationen zu verbessern.
Betroffen sind demnach viele Nationalparks, die zu den beliebtesten bei Touristen zählen: Acadia National Park, Bryce Canyon National Park, Everglades National Park, Glacier National Park, Grand Canyon National Park, Grand Teton National Park, Rocky Mountain National Park, Sequoia & Kings Canyon National Parks, Yellowstone National Park, Yosemite National Park und Zion National Park.
Juri Auel
Witwe von Charlie Kirk unterstützt mögliche Präsidentschaftskandidatur von J. D. Vance
Erika Kirk, die Witwe des erschossenen rechten US-Aktivisten Charlie Kirk, hat eine Unterstützung ihrer konservativen Jugendorganisation Turning Point für eine Präsidentschaftskandidatur von J. D. Vance bekundet. In einem der letzten Gespräche, die sie mit ihrem Mann geführt habe, habe dieser betont, wie sehr er den derzeitigen Vizepräsidenten Vance bei einer möglichen Kandidatur im Jahr 2028 unterstützen wolle, sagte Erika Kirk der Journalistin Megyn Kelly in einem Interview. Die Sender ABC und CNN zitierten aus dem Interview, dass die Unterstützung von Turning Point für Vance bei einer möglichen Präsidentschaftskandidatur 2028 „in Arbeit“ sei.
Charlie Kirk hatte Turning Point USA zur größten konservativen Jugendorganisation des Landes gemacht. Kirk unterstützte Donald Trump in dessen Wahlkampf und war ein einflussreicher Vertreter von dessen Bewegung Make America Great Again. Am 10. September war der 31-Jährige bei einer Veranstaltung an einer Universität im Bundesstaat Utah erschossen worden.
Vance hat bisher noch keine konkreten Schritte in Richtung einer Präsidentschaftskandidatur 2028 unternommen. In einem Interview von Fox News hatte er kürzlich erklärt, dass er sich derzeit auf seine Aufgabe als Vizepräsident und die Zwischenwahlen 2026 konzentriere. Danach werde er sich mit Präsident Trump zusammensetzen, um die Möglichkeit einer Kandidatur zu sprechen.
Dimitri Taube
Bericht: Trump-Regierung will Status von Flüchtlingen aus der Biden-Amtszeit prüfen
Die Regierung von Präsident Donald Trump will laut einem Medienbericht den Flüchtlingsstatus vieler in den USA lebender Menschen überprüfen. Es müsse sichergestellt werden, „dass Flüchtlinge keine Gefahr für die nationale oder die öffentliche Sicherheit darstellen“, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf ein internes Behördendokument und eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Dem Bericht zufolge bezieht sich die geplante Überprüfung auf Flüchtlinge, die während der Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden in die USA kamen – also im Zeitraum von 2021 bis 2025. In diesen Jahren hätten rund 235 000 Menschen unter dem betroffenen Programm Schutz in den Vereinigten Staaten gesucht.
CNN sprach von einem „beispiellosen Schritt“. Die in New York ansässige Flüchtlingsorganisation IRAP („International Refugee Assistance Project“) verurteilte das Vorhaben scharf. Die Anordnung setze besonders schutzbedürftige Menschen unter Druck, hieß es in einer Mitteilung. Flüchtlinge im US-Aufnahmeprogramm seien bereits besonders gründlich überprüft worden; die geplante Massenüberprüfung wäre zudem eine unnötige Belastung für die Behörden, kritisierte IRAP.
Trumps Regierung geht hart gegen Migranten vor – nicht nur gegen solche ohne gültigen Aufenthaltsstatus. Sie nimmt auch verstärkt Personen ins Visier, die in den USA Schutz vor politischer Verfolgung oder Gewalt gesucht haben, etwa aus Venezuela oder Haiti. Regelmäßig zeichnen die Behörden dabei ein pauschales Bild krimineller Migranten. Kritiker der Regierungshaltung betonen hingegen, dass Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus aus Furcht vor Abschiebung Studien zufolge tendenziell seltener straffällig würden.
Für Kritik sorgte zuletzt die Entscheidung der Regierung, die jährliche Höchstgrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen drastisch zu senken – und dabei weiße Südafrikaner zu bevorzugen. Künftig sollen nur noch bis zu 7500 Flüchtlinge pro Jahr aufgenommen werden; zuletzt waren es 125 000.
Juri Auel
Pentagon untersucht demokratischen Senator wegen Video
Im Streit um ein von sechs Kongressmitgliedern veröffentlichtes Video hat das Pentagon eine Überprüfung des demokratischen Senators Mark Kelly eingeleitet. Gegen den pensionierten Offizier lägen „schwerwiegende Vorwürfe wegen Fehlverhaltens“ vor, hieß es in einer Mitteilung des US-Ministeriums auf X. Geprüft werde, ob Kelly wegen seines Verhaltens in den aktiven Dienst zurückberufen werden könne, um sich vor einem Militärgericht zu verantworten, oder ob andere disziplinarische Schritte nötig seien.
Philipp Saul
US-Gericht weist Klage gegen Ex-FBI-Chef Comey ab
Ein US-Bundesgericht hat eine Klage gegen Ex-FBI-Chef James Comey und die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James abgewiesen. Beide sind öffentlich als scharfe Kritiker von US-Präsident Donald Trump aufgetreten. Die mit dem Verfahren befasste Staatsanwältin Lindsey Halligan hätte durch das US-Justizministerium nicht ernannt werden dürfen, begründete das Gericht seine Entscheidung.
Trump hatte Halligan im September überraschend kommissarisch eingesetzt, nachdem ihr Vorgänger unter dem Druck zurückgetreten war, Anklage gegen Comey zu erheben. Diese erfolgte Ende September unter anderem wegen Falschaussage nach massivem Druck von Trump. Das Justizministerium teilte damals mit, dem 64-Jährigen werde auch vorgeworfen, eine Untersuchung des US-Kongresses behindert zu haben. Die Anklage kam nur wenige Tage, nachdem Trump seine Justizministerin Pam Bondi über die sozialen Medien nachdrücklich dazu aufgefordert hatte, gegen Personen vorzugehen, die er als Feinde betrachte. Der Präsident beklagte, dass viel geredet, aber nichts getan werde – und nannte explizit Comey.
Comey war 2013 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama zum Direktor der Bundespolizei FBI ernannt worden. Während Trumps erster Amtszeit leitete er die Ermittlungen zu russischer Einflussnahme auf die US-Wahlen 2016 und möglichen Verbindungen zwischen Moskau und Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam. 2017 wurde Comey von Trump im Zusammenhang mit den damals noch laufenden Ermittlungen entlassen. In einer ersten Anhörung plädierte der frühere FBI-Chef US-Medien zufolge auf nicht schuldig.
Die New Yorker Generalstaatsanwältin James war wegen mutmaßlichen Bankbetrugs und Falschaussagen gegenüber einem Finanzinstitut angeklagt worden. Auch sie plädierte auf nicht schuldig. Sie hatte 2024 Klage gegen die Trump Organization eingereicht und dem Unternehmen zur Last gelegt, sich mit künstlich aufgeblasenen Immobilienwerten Steuererleichterungen und günstige Kredite erschlichen zu haben.
Die Anklagen gegen Comey und James bekamen auch deshalb viel Aufmerksamkeit, weil Kritiker darin ein mögliches Beispiel dafür sehen, wie auf Widersacher von Trump und missliebige Personen gezielt Druck ausgeübt wird.
Philipp Saul
Mamdani nennt Trump auch nach Treffen im Weißen Haus „Faschist“, setzt aber auf Zusammenarbeit
Der künftige New Yorker Bürgermeister Zoran Mamdani hält nach seinem ersten Treffen mit US-Präsident Donald Trump an seinen harten Urteilen über den Republikaner fest. Trump bleibe ein „Faschist“ und eine Gefahr für die Demokratie, sagte er in der NBC-Sendung „Meet the Press“. Er wolle politische Differenzen nicht verschweigen, müsse diese aber zum Wohl der New Yorker beiseitelegen, sagte der linke Demokrat.
Der 34-Jährige schilderte das Zusammentreffen als überraschend produktiv: Beide liebten die Stadt, und beide hätten die gleichen Sorgen der Bürger im Blick – vor allem steigende Mieten, teure Kinderbetreuung und hohe Lebenshaltungskosten. Beide seien sich zudem einig, dass ein „kaputtes System“ zentrale Reformen verhindere. Dazu gehörten komplizierte und langwierige Bau- und Genehmigungsverfahren, die Investoren im Wohnungsbau und die allgemeine Stadtentwicklung in New York regelmäßig ausbremsten – ein Thema, das Trump als früherem Immobilienunternehmer vertraut sein dürfte.
Zur früheren Drohung Trumps, Bundeskräfte nach New York zu schicken, um Kriminalität zu bekämpfen, sagte Mamdani, er habe deutlich gemacht, dass öffentliche Sicherheit Teil seiner sozialen Agenda sei und Sache der Stadt und damit der New Yorker Polizei bleibe. Er habe zudem über die „Sanctuary-City“-Regeln gesprochen – Vorschriften, nach denen New York nur in schweren Straffällen eng mit den Bundesbehörden in der Migrationspolitik zusammenarbeitet.
Michelle Ostwald
US-Gericht stoppt Ausweitung von Trumps beschleunigten Abschiebungen
Ein US-Gericht hat die Pläne der Regierung von Präsident Donald Trump zur Ausweitung beschleunigter Abschiebungen von Migranten vorerst gestoppt. Ein Berufungsgericht in Washington lehnte es am Samstag ab, ein entsprechendes Urteil einer unteren Instanz auszusetzen. Dieses hatte geurteilt, dass die Pläne die Rechte der Betroffenen auf ein ordentliches Verfahren verletzen. Die Regierung wollte mit der Regelung Migranten landesweit und nicht nur in Grenznähe in einem Schnellverfahren abschieben können.
Michelle Ostwald
USA womöglich vor neuer Phase von Venezuela-Operationen
Die USA bereiten Insidern zufolge eine neue Phase ihrer Operationen gegen Venezuela vor. Damit wolle US-Präsident Donald Trump den Druck auf den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro erhöhen, sagten vier US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Zwei der Insider erklärten, verdeckte Operationen seien wahrscheinlich der erste Schritt. "Präsident Trump ist bereit, alle Machtmittel Amerikas einzusetzen, um die Flut von Drogen in unser Land zu stoppen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen", sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter.
