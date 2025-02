Reportervereinigung wehrt sich gegen Ausschluss von Journalisten

Die Reportervereinigung WHCA wehrt sich gegen die neuen Regeln des Weißen Hauses, wie und welche Journalisten künftig zu Veranstaltungen zugelassen werden sollen. In einer Mail an die Mitglieder schreibt der Vorsitzende Eugene Daniels: „Unser Vorstand wird keinen Versuch dieser oder irgendeiner anderen Regierung unterstützen, die unabhängige Berichterstattung über das Weiße Haus zu unterwandern.“ Jedes Medienhaus müsse nun selbst entscheiden, ob man sich den Regeln der Trump-Regierung unterwerfen wolle.



Bei Veranstaltungen des Weißen Hauses sind die Plätze oft begrenzt. Zum Beispiel im Oval Office oder im Präsidentenflugzeug Air Force One können nicht alle Journalistinnen und Journalisten anwesend sein, trotzdem wollen und müssen sie über die Vorgänge dort berichten. Bisher ist es so geregelt, dass die Reportervereinigung auswählt welche Reporter teilnehmen – diese geben ihre Informationen dann per Mail an alle akkreditierten Journalisten weiter. Die Teilnehmenden rotieren dabei.



Am Dienstag kündigte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt aber an: Das Weiße Haus werde die Kontrolle über diesen Pool übernehmen und bestimmen, wer Teil davon ist. Darauf reagiert Daniels nun und schreibt: Die Pool-Berichte sollten künftig nicht mehr über den WHCA-Mailverteiler versendet werden. Weil das Weiße Haus die Kontrolle über den Prozess habe, könne man die bewährten Standards nicht mehr garantieren. Damit unterbricht die WHCA vorerst eine äußerst wichtige Kommunikationskette für zahlreiche Reporter.



Das Vorgehen des Weißen Hauses ist ein Bruch mit der Tradition, Medien kritisierten die Maßnahme scharf. Die Nachrichtenagenturen AP, Bloomberg und Reuters schrieben in einer gemeinsamen Erklärung: Ein Großteil der Berichterstattung über das Weiße Haus, die die Menschen auch in ihren lokalen Nachrichtensendern erhielten, stamme von den Agenturen. In einer Demokratie sei es unerlässlich, dass die Öffentlichkeit Zugang zu Nachrichten über ihre Regierung von einer unabhängigen, freien Presse erhalte. Auch für die überregionale Berichterstattung sind Nachrichtenagenturen von großer Bedeutung. Am Mittwoch verwehrte das Präsidialamt bereits vier Reportern den Zugang, darunter einer der Nachrichtenagentur Reuters. Mit Reuters arbeitet auch die Süddeutsche Zeitung zusammen.