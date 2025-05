US-Medien: Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz verlässt Posten

Mike Waltz, Nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten, verlässt offenbar seinen Posten. Das berichten die Sender CSB und Fox sowie die Nachrichtenagentur Reuters übereinstimmend. Demnach soll auch sein Stellvertreter Alex Wong sein Amt aufgeben.



Waltz hatte massive Kritik auf sich gezogen, weil er in einem Chat auf der Plattform Signal Informationen über einen Schlag des US-Militärs in Jemen verbreitete. In diesem Chat war auch ein Journalist Mitglied, der offenbar versehentlich in die Gruppe eingeladen wurde und später darüber berichtete. Waltz übernahm dafür zwar offiziell die Verantwortung, weigerte sich aber lange, seinen Rücktritt anzubieten. Er stritt außerdem ab, in dem Chat geheime Informationen verbreitet zu haben – eine Einschätzung, der gleich mehrere Sicherheitsexperten widersprechen.



Wie mehrere US-Medien berichten, soll Waltz innerhalb des Weißen Hauses an Vertrauen und Rückendeckung verloren haben – wohl auch bei Trump. Der hatte trotz der massiven Kritik bis zuletzt öffentlich an Waltz festgehalten. Dieser sei "ein guter Mann", sagte Trump.