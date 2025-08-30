US-Berufungsgericht: Die meisten Trump-Zölle sind rechtswidrig

Ein US-Berufungsgericht hat die meisten der von US-Präsident Trump verhängten Zölle für illegal erklärt. Es hebelte damit ein zentrales wirtschaftspolitisches Instrument des Republikaners aus. "Das Gesetz räumt dem Präsidenten zwar erhebliche Befugnisse ein, um auf einen ausgerufenen nationalen Notstand zu reagieren", hieß es in der Urteilsbegründung. "Aber keine dieser Maßnahmen schließt ausdrücklich die Befugnis ein, Zölle, Abgaben oder Ähnliches zu erheben oder die Befugnis, Steuern zu erheben." Das Gericht ließ die Zölle bis zum 14. Oktober bestehen, um eine Berufung vor dem Obersten Gerichtshof zu ermöglichen. Nicht von der Entscheidung betroffen sind Zölle, die auf anderer rechtlicher Grundlage erlassen wurden, wie etwa die Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte.



Trump hatte im April wegen des Handelsdefizits der USA einen nationalen Notstand ausgerufen und hohe Zölle gegen viele Länder angekündigt. Er begründete das mit dem International Emergency Economic Powers Act von 1977, der den Präsidenten ermächtigt, auf "ungewöhnliche und außerordentliche" Bedrohungen während eines nationalen Notstands zu reagieren. Zölle werden darin jedoch nicht erwähnt. Streng genommen bezog sich das Berufungsgericht auf den Stand von damals. In den Wochen und Monaten nach Trumps Ankündigung gab es Fristverlängerungen, Verhandlungen und Briefe aus dem Weißen Haus – Zollsätze wurden zum Teil abgesenkt, im Falle mancher Länder noch weiter erhöht. Den angeblichen Notstand zog Trump auch weiterhin als Argumentationsgrundlage heran.



Trump kündigte nach dem Urteil umgehend an, sich gegen die Entscheidung zu wehren und seine Zollpolitik vom Obersten Gericht der Vereinigten Staaten legitimieren zu lassen. Er bezeichnete das Berufungsgericht auf Truth Social als parteiisch. Wenn die Zölle abgeschafft würden, wäre das eine totale Katastrophe für das Land.



Für die meisten Produkte, die aus Deutschland und anderen EU-Staaten in die USA eingeführt werden, gilt seit dem 7. August ein Zollsatz von 15 Prozent. Das ist das Ergebnis einer nach zähen Verhandlungen erzielten Einigung zwischen Trumps Regierung und der EU. Es ist unklar, wie genau sich die Entscheidung der Richter darauf auswirken könnte.





