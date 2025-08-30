Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Richterin setzt Trumps Abschiebepraxis vorläufig aus
US-Berufungsgericht: Die meisten Trump-Zölle sind rechtswidrig
Scharfe Kritik aus beiden Parteien an Legalität von Trumps Kürzungsplänen
Trump entzieht Kamala Harris Secret-Service-Schutz
EU-Kommission will Zoll-Abkommen mit USA umsetzen
Matthias Becker
EU: USA sollen Visaverbot gegen Palästinenser „überdenken“
Deutschland und die anderen 26 EU-Staaten kritisieren die US-Visa-Sanktionen gegen Repräsentanten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) sowie gegen die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO). „Wir alle fordern nachdrücklich, diese Entscheidung zu überdenken“, sagte die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas nach einem Außenministertreffen in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.
Das US-Außenministerium hatte die Visa-Sanktionen gegen Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und zahlreiche weitere Personen und die PLO zuvor bestätigt. Sie könnten zur Folge haben, dass die Betroffenen nicht zur nächsten UN-Vollversammlung nach New York können. Bei ihr wollen mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, im September einen palästinensischen Staat anerkennen.
Ausgenommen von den Visa-Einschränkungen ist laut Mitteilung die offizielle Vertretung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) bei den Vereinten Nationen. Diese hat nur einen Beobachterstatus und ist kein volles UN-Mitglied.
Katja Guttmann
Richterin setzt Trumps Abschiebepraxis vorläufig aus
Die Abschiebepolitik der US-Regierung hat eine gerichtliche Niederlage erlitten. Eine Richterin am Bundesgericht in Washington D.C. hat die beschleunigten Abschiebeverfahren für Migranten vorerst gestoppt. Das Recht der Betroffenen auf ein ordnungsgemäßes, rechtsstaatliches Verfahren müsse gewährleistet sein, begründete die Richterin Jia Cobb ihre am Freitag veröffentlichte Entscheidung, und gab damit der Klage einer Organisation, die sich für die Rechte von Migranten einsetzt, recht.
Die Richterin kritisierte in ihrer Entscheidung das Verfahren der Regierung als "dürftig," und verwies auf das in der US-Verfassung verankerte Recht, dass Personen nicht aus den USA abgeschoben werden dürfen, ohne vorher die Möglichkeit gehabt zu haben, gehört zu werden. Dies gelte auch für Menschen, die sich unrechtmäßig im Land aufhalten, heißt es weiter.
Die von Trumps Vorgänger Joe Biden ernannte Richterin hatte bereits Anfang August in einer ähnlichen Entscheidung das Vorgehen der Regierung kritisiert. Massenabschiebungen waren ein zentrales Wahlkampfversprechen Trumps. Razzien und Festnahmen werden seit seinem Amtsantritt öffentlichkeitswirksam inszeniert.
Schätzungen zufolge leben rund elf Millionen Menschen ohne gültige Papiere in den USA. Viele von ihnen leisten für die US-Wirtschaft unverzichtbare Arbeit - etwa in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und in der Gastronomie.
Patrick Wehner
US-Berufungsgericht: Die meisten Trump-Zölle sind rechtswidrig
Ein US-Berufungsgericht hat die meisten der von US-Präsident Trump verhängten Zölle für illegal erklärt. Es hebelte damit ein zentrales wirtschaftspolitisches Instrument des Republikaners aus. "Das Gesetz räumt dem Präsidenten zwar erhebliche Befugnisse ein, um auf einen ausgerufenen nationalen Notstand zu reagieren", hieß es in der Urteilsbegründung. "Aber keine dieser Maßnahmen schließt ausdrücklich die Befugnis ein, Zölle, Abgaben oder Ähnliches zu erheben oder die Befugnis, Steuern zu erheben." Das Gericht ließ die Zölle bis zum 14. Oktober bestehen, um eine Berufung vor dem Obersten Gerichtshof zu ermöglichen. Nicht von der Entscheidung betroffen sind Zölle, die auf anderer rechtlicher Grundlage erlassen wurden, wie etwa die Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte.
Trump hatte im April wegen des Handelsdefizits der USA einen nationalen Notstand ausgerufen und hohe Zölle gegen viele Länder angekündigt. Er begründete das mit dem International Emergency Economic Powers Act von 1977, der den Präsidenten ermächtigt, auf "ungewöhnliche und außerordentliche" Bedrohungen während eines nationalen Notstands zu reagieren. Zölle werden darin jedoch nicht erwähnt. Streng genommen bezog sich das Berufungsgericht auf den Stand von damals. In den Wochen und Monaten nach Trumps Ankündigung gab es Fristverlängerungen, Verhandlungen und Briefe aus dem Weißen Haus – Zollsätze wurden zum Teil abgesenkt, im Falle mancher Länder noch weiter erhöht. Den angeblichen Notstand zog Trump auch weiterhin als Argumentationsgrundlage heran.
Trump kündigte nach dem Urteil umgehend an, sich gegen die Entscheidung zu wehren und seine Zollpolitik vom Obersten Gericht der Vereinigten Staaten legitimieren zu lassen. Er bezeichnete das Berufungsgericht auf Truth Social als parteiisch. Wenn die Zölle abgeschafft würden, wäre das eine totale Katastrophe für das Land.
Für die meisten Produkte, die aus Deutschland und anderen EU-Staaten in die USA eingeführt werden, gilt seit dem 7. August ein Zollsatz von 15 Prozent. Das ist das Ergebnis einer nach zähen Verhandlungen erzielten Einigung zwischen Trumps Regierung und der EU. Es ist unklar, wie genau sich die Entscheidung der Richter darauf auswirken könnte.
Patrick Wehner
Scharfe Kritik aus beiden Parteien an Legalität von Trumps Kürzungsplänen
Demokraten und Republikaner aus dem US-Kongress kritisieren ein haushaltspolitisches Manöver der US-Regierung als rechtswidrig. US-Präsident Trump will mit dem umstrittenen Vorgehen bereits bewilligte Auslandshilfen in Milliardenhöhe streichen. Das geht aus einem Brief des Weißen Hauses an den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hervor, den die Haushaltsbehörde (Office of Management and Budget) auf der Plattform X geteilt hat.
Trump greift demnach dabei auf ein haushaltspolitisches Manöver zurück, das der US-Rechnungshof als illegal bezeichnet. Dieses liege immer dann vor, wenn ein US-Präsident den Kongress erst kurz vor Ende des Haushaltsjahres auffordert, Gelder zu streichen, so dass diese auslaufen, bevor sie für neue Zwecke verwendet werden können. Regulär habe das Parlament 45 Tage Zeit, um auf einen Antrag des Präsidenten auf Mittelkürzung zu reagieren, führt der Rechnungshof aus. "Wenn aber nicht genügend Zeit bleibt, um diesen Antrag zu prüfen oder die Mittel vor ihrem Auslaufen zu nutzen, umgeht der Präsident die Kontrolle des Kongresses über Regierungsausgaben."
Genau hier setzt auch die Kritik der republikanischen Senatorin Susan Collins, Vorsitzende des Ausschusses im Senat, der für Ausgaben zuständig ist, an. In einer Mitteilung bemängelt sie angesichts des Zeitpunkts kurz vor Ende des Haushaltsjahres: Es handele sich "offensichtlich um einen Versuch, bewilligte Mittel ohne Zustimmung des Kongresses zu streichen". Das Haushaltsjahr läuft bis Ende September. Die Republikanerin verweist auf die Einschätzung des Rechnungshofs und erklärt: "Jeder Versuch, bewilligte Mittel ohne Zustimmung des Kongresses aufzuheben, ist ein klarer Verstoß gegen das Gesetz." Auch der Minderheitsführer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, bezeichnete das Vorgehen als "rechtswidrig". Konkret geht es um 4,9 Milliarden US-Dollar (rund 4,2 Milliarden Euro), die für Programme des Außenministeriums, der US-Entwicklungsbehörde USAID sowie für internationale Hilfsprogramme vorgesehen waren.
Juri Auel
USA verbieten Einreise von Palästinenservertretern vor UN-Versammlung
Die USA entziehen Mitgliedern der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und der Palästinensischen Autonomiebehörde die Visa. Dies teilt das US-Außenministerium mit, ohne Namen zu nennen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas kann damit möglicherweise nicht zur UN-Generalversammlung im September reisen. Die Vertretung der Palästinensischen Autonomiebehörde bei den Vereinten Nationen sei von den Beschränkungen jedoch ausgenommen, heißt es in der Erklärung. Der palästinensische UN-Vertreter Rijad Mansur sagt, man prüfe die genauen Folgen der Ankündigung. Frankreich und andere Staaten haben angekündigt, die Palästinensergebiete auf der Vollversammlung als eigenständigen Staat anerkennen zu wollen.
Juri Auel
US-Regierung will Milliarden an bereits genehmigten Auslandshilfen streichen
US-Präsident Donald Trump will in einem umstrittenen Manöver bereits bewilligte Auslandshilfen streichen. Insgesamt geht es um 4,9 Milliarden US-Dollar (rund 4,2 Milliarden Euro), die für Programme des Außenministeriums, der US-Entwicklungsbehörde USAID und sowie für internationale Hilfsprogramme vorgesehen waren. Das geht aus einem Brief des Weißen Hauses an den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hervor, den die Haushaltsbehörde auf X geteilt hat.
Der Behörde zufolge greift Trump dabei auf ein haushaltspolitisches Manöver zurück, das der US-Rechnungshof als illegal bezeichnet. Dieses liegt demnach immer dann vor, wenn ein US-Präsident den Kongress erst kurz vor Ende des Haushaltsjahres auffordert, Gelder zu streichen, so dass diese auslaufen, bevor sie für neue Zwecke verwendet werden können. Regulär habe das Parlament 45 Tage Zeit, um auf einen Antrag des Präsidenten auf Mittelkürzung zu reagieren, führt der Rechnungshof aus. „Wenn aber nicht genügend Zeit bleibt, um diesen Antrag zu prüfen oder die Mittel vor ihrem Auslaufen zu nutzen, umgeht der Präsident die Kontrolle des Kongresses über Regierungsausgaben.“ Das Haushaltsjahr läuft bis Ende September.
Dass die US-Regierung unter Trump Entwicklungsgeld kürzt, ist nicht neu. Außenminister Marco Rubio hatte Anfang vergangenen Monats das offizielle Ende von Auslandshilfen durch die US-Entwicklungsbehörde USAID verkündet. Die Begründung: Entwicklungsziele seien nur selten erreicht worden.
Dominik Fürst
Trump entzieht Kamala Harris Secret-Service-Schutz
US-Präsident Donald Trump beendet den Schutz für die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris durch den Secret Service. Darüber berichten amerikanische Medien. Die Maßnahme tritt demnach am Montag in Kraft - wenige Wochen vor dem Start einer Lesetour zur Veröffentlichung eines Buches von Harris über den Wahlkampf im vergangenen Jahr.
Der Secret Service bewacht Vizepräsidenten normalerweise noch sechs Monate, nachdem diese aus dem Amt geschieden sind. Frühere Präsidenten werden bis zu ihrem Lebensende bewacht. Harris hatte als demokratische Kandidatin die Präsidentschaftswahl gegen Trump verloren und war im Januar aus dem Amt geschieden. Der Schutz hätte normalerweise im Juli geendet, der frühere Präsident Joe Biden habe ihn aber vorsorglich noch in seiner Amtszeit verlängern lassen, schreibt die New York Times.
Harris ist nicht die erste Person, deren Bewachung durch den Secret Service Trump beendet. Er hat das zu früheren Zeitpunkten bereits bei seinem früheren Sicherheitsberater John Bolton, seinem früheren Außenminister Mike Pompeo sowie bei Joe Bidens Kindern Hunter und Ashley veranlasst.
Michelle Ostwald
Trump-Beraterehepaar besetzt Spitzenposten in Genf
Nels Nordquist, ein wichtiger Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, verlässt das Weiße Haus und wechselt zur Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nach Genf. Dies berichten fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Nordquist war stellvertretender Direktor für internationale Wirtschaft im Nationalen Wirtschaftsrat des Weißen Hauses. In dieser Funktion spielte er eine Schlüsselrolle in der US-Sanktionspolitik und fungierte zudem als Chefunterhändler für die Gipfel der G-7- und G-20-Staatengruppen. Bei der ILO, einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, soll er der neue stellvertretende Generaldirektor werden. Die USA sind mit ihren Beitragszahlungen an die ILO im Rückstand und blockierten zudem kürzlich die Akkreditierung des Gewerkschaftsbundes AFL-CIO bei der UN-Organisation.
Nordquists Wechsel fällt mit der Ernennung seiner Frau, Jennifer "DJ" Nordquist, auf einen Spitzenposten bei der ebenfalls in Genf ansässigen Welthandelsorganisation (WTO) zusammen. Sie war zuvor im Wirtschaftsberaterstab des Weißen Hauses tätig und wurde im vergangenen Monat zur stellvertretenden US-Generaldirektorin der WTO ernannt. Die Trump-Regierung hatte sich in der Vergangenheit wiederholt scharf kritisch zur WTO geäußert.
Michelle Ostwald
US-Kriegsschiffe in der Südkaribik - diplomatische Krise mit Venezuela
Die massive Präsenz von US-Kriegsschiffen in der Karibik führt zu wachsenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Die US-Regierung begründet den Einsatz mit der Bekämpfung von Drogenkartellen. Ein US-Vertreter sagte, sieben US-Kriegsschiffe sowie ein Atom-U-Boot befänden sich in der Region oder würden dort in der kommenden Woche erwartet. Venezuela beschwerte sich daraufhin bei UN-Generalsekretär Antonio Guterres und warf Washington einen Verstoß gegen die UN-Charta vor. Es handele sich um eine "massive Propaganda-Operation", um eine Militärintervention zu rechtfertigen, sagte der venezolanische UN-Botschafter Samuel Moncada der Agentur zufolge.
Das Weiße Haus teilte mit, Präsident Donald Trump sei bereit, "jedes Element amerikanischer Macht einzusetzen, um zu verhindern, dass Drogen in unser Land strömen". Der Kampf gegen Drogenkartelle ist ein zentrales Ziel der Trump-Regierung und Teil einer umfassenden Strategie, die Migration in die USA zu begrenzen. Im Februar hatte die US-Regierung das mexikanische Sinaloa-Kartell und die venezolanische kriminelle Vereinigung Tren de Aragua als globale Terrororganisationen eingestuft. Dies erlaubt den Einsatz des US-Militärs gegen sie.
Michelle Ostwald
Neue US-Zollregelungen für Paketsendungen treten in Kraft
Die USA schaffen die Zollfreigrenze für Paketsendungen mit einem Wert von unter 800 Dollar dauerhaft ab. Laut Aussagen von US-Regierungsvertretern können Postdienstleister von diesem Freitag an für eine Übergangszeit von sechs Monaten je nach Herkunftsland eine Pauschalgebühr zwischen 80 und 200 Dollar pro Paket zahlen. Nach Ablauf der Frist werde die US-Zollbehörde CBP auf alle weltweiten Paketeinfuhren die normalen Zollsätze erheben. Laut dem Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, soll die Schließung dieses "Schlupflochs für tödliche Drogen" tausende amerikanische Leben retten. Zudem werde die Maßnahme dem US-Finanzministerium Zolleinnahmen von bis zu zehn Milliarden Dollar pro Jahr einbringen. Ausnahmen für vertrauenswürdige Partnerländer werde es nicht geben.
Katja Guttmann
EU-Kommission will Zoll-Abkommen mit USA umsetzen
Die EU hat die Voraussetzungen für eine rückwirkende Senkung der US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen Staaten geschaffen. Die zuständige EU-Kommission startete in Brüssel den Gesetzgebungsprozess für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte. Über ihn sollen Zölle auf US-Industriegüter vollständig abgeschafft werden und Barrieren für den Import von bestimmten Lebensmitteln fallen. Außerdem soll die Zollbefreiung für Hummer aus den USA verlängert werden.
Die EU und die USA hatten vergangene Woche eine gemeinsame Erklärung auf Basis der in Schottland getroffenen Handelsvereinbarungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump veröffentlicht. In ihr ist festgehalten, dass die USA ihre Autozölle rückwirkend zum Monatsbeginn senken, sobald die EU ihrerseits den Gesetzgebungsprozess für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte einleitet.
Das Parlament und der Rat müssen nun die beiden Vorschläge im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens genehmigen, bevor die Zollsenkungen der EU in Kraft treten können.
Dominik Fürst
Cook verklagt Trump
Fed-Vorständin Lisa Cook verklagt Donald Trump im Streit um ihren Job. Der US-Präsident hatte Mitte der Woche angekündigt, sie zu feuern, weil sie angeblich in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe. Rechtlich unklar ist, ob Trump das überhaupt kann. Jedenfalls bräuchte er hinreichende Gründe.
Cook sagt nun, der Rauswurf sei "einmalig und illegal", wie unter anderem die New York Times berichtet. Ihre Anwälte haben demnach beim zuständigen Bundesgericht ihre sofortige Wiedereinsetzung verlangt. Ein Gerichtsverfahren mit großer Bedeutung für die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank dürfte die Folge sein.
Dominik Fürst
USA wollen Dauer der Visa für Studierende und Journalisten begrenzen
Die US-Regierung will die Gültigkeitsdauer der Visa für Studenten und Journalisten reduzieren. Sogenannte F-Visa, mit denen sich etwa ausländische Studierende in den USA aufhalten, sollen nur noch für maximal vier Jahre gelten, wie das US-Heimatschutzministerium mitteilte. Bisher erhalten Studierende ein Visum für die Dauer ihres akademischen Programms, das - etwa im Fall einer Promotion - auch fünf Jahre dauern kann.
Frühere Regierungen hätten zugelassen, dass sich Ausländer als "ewige Studenten" einen nahezu unbegrenzten Aufenthalt gesichert hätten, erklärte das Heimatschutzministerium. "Dies stellte Sicherheitsrisiken dar, kostete den Steuerzahler unzählige Dollar und benachteiligte US-Bürger." Die angestrebte Regel solle Missbrauch unterbinden und den Behörden ermöglichen, Visa-Inhaber besser im Blick zu behalten. Vertreter des US-Hochschulwesens kritisierten die vorgeschlagene Änderung umgehend.
Der Vorschlag von Präsident Donald Trumps Regierung sieht zudem vor, die Gültigkeit von Visa für Journalisten auf 240 Tage zu begrenzen - was einer radikalen Verkürzung gleichkäme. Die Visa sollen dann um bis zu 240 weitere Tage verlängert werden können, dürften aber insgesamt nicht länger gelten, als der journalistische Einsatz dauere. Verlängerungen müssten bei der US-Einwanderungsbehörde USCIS beantragt werden, was aufwendigere Überprüfungen nach sich ziehen würde. Zuletzt wurden etwa für Journalisten aus Deutschland Visa für eine Dauer von bis zu fünf Jahren ausgestellt.
Hans von der Hagen
Weißes Haus wirft offenbar Chefin der Gesundheitsbehörde raus
Susan Monarez ist nach Angaben der New York Times nicht mehr Leiterin des für die Infektionskontrollen zuständigen Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Nach einem Streit mit Robert F. Kennedy Jr., der das US-Gesundheitsministerium führt, hatte Monarez zunächst über ihre Anwälte auf X erklärt, sie werde nicht zurücktreten. Sie hatte damit auf eine Ankündigung des Gesundheitsministeriums reagiert, wonach sie nicht mehr länger Chefin des CdC sei. Doch dann intervenierte dem NYT-Bericht zufolge das Weiße Haus und feuerte Monarez, die den Posten erst wenige Wochen innehatte.
Das Blatt zitiert einen Sprecher des Weißen Hauses mit dem Satz, dass Monarez offenkundig nicht bereit sei, die Agenda des Präsidenten, Amerika wieder gesund zu machen, zu unterstützen. Die Gründe für den Streit mit Kennedy Jr. wurden indes nicht deutlich. Die Anwälte deuteten lediglich an, es gehe um Entlassungen: Monarez habe sich geweigert, Gesundheitsexperten zu entlassen und sei dann selbst ins Visier geraten.
Die NYT schrieb, der Konflikt sei zu einem Zeitpunkt öffentlich geworden, an dem vier hochrangige CDC-Beamte offenbar aus Frustration über die Impfpolitik und Kennedys Führungsstil geschlossen gekündigt hätten. Monarez und der Minister seien uneinig über die Impfpolitik – das berichtete die US-Zeitung unter Berufung auf einen mit den Ereignissen vertrauten Regierungsbeamten.
Michelle Ostwald
USA verdoppeln Zölle auf Waren aus Indien – wegen russischem Öl
Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Verdopplung der Zölle auf Importe aus Indien tritt in Kraft. Die US-Regierung begründet den Schritt mit Indiens Käufen von russischem Öl. Zu dem bestehenden Zoll von 25 Prozent kommt eine Strafabgabe in gleicher Höhe hinzu. Damit steigen die Abgaben auf bis zu 50 Prozent. Betroffen sind Waren wie Kleidung, Edelsteine, Schuhe und Möbel. Die hohen Zölle bedrohen nach Angaben von Experten vor allem kleinere Exportunternehmen und bis zu zwei Millionen Arbeitsplätze in Indien.