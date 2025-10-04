Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump droht Demokraten-Metropole New York
Supreme Court erlaubt Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied Lisa Cook vorerst nicht
Keine Einigung im Haushaltsstreit: US-Regierung ist im Shutdown
Bericht: USA schieben nach Absprache mit Teheran 100 Iraner ab
Youtube zahlt Trump Millionen wegen Sperrung seines Accounts
Nadja Lissok
USA attackieren erneut mutmaßliche Drogenkuriere vor Venezuela
Die USA haben erneut ein Schiff mit Drogenkurieren angegriffen und vier Menschen getötet. Der Angriff sei in internationalen Gewässern vor der Küste Venezuelas ausgeführt worden, teilte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am Freitag mit. Er veröffentlichte auf der Plattform X ein Video, das die Explosion eines Schiffes zeigt. Hegseth zufolge habe das Schiff "ohne jeden Zweifel" Drogen transportiert. Die Menge sei „beträchtlich“ gewesen, fügte Hegseth, ohne dies zu erläutern.
Das war der vierte öffentlich bekannte Angriff dieser Art binnen weniger Wochen. US-Präsident Donald Trump hat den Kampf gegen Drogenkartelle zu einem „bewaffneten Konflikt“ erklärt und nimmt dabei besonders den Schmuggel aus Venezuela ins Visier. Rechtsexperten kritisieren das Vorgehen, mutmaßliche Drogenschmuggler auf See aus der Ferne durch das Militär zu töten, statt sie festzunehmen und die Frage der Täterschaft rechtsstaatlich festzustellen.
In Venezuela hat das Vorgehen Sorgen geschürt, die Regierung um Machthaber Nicolás Maduro könnte das eigentliche Ziel sein. Die USA haben eine Belohnung von 50 Millionen Dollar für Hinweise ausgelobt, die zu seiner Festnahme führen. Sie werfen Maduro neben Wahlbetrug vor, Verbindungen zu Drogenschmugglern und kriminellen Gruppen zu haben.
Secretary of War Pete Hegseth on Twitter / X
Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025
x.com
Christoph Heinlein
Keine Einigung im US-Kongress - „Shutdown“ dauert an
Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA dauert an. Notwendige Abstimmungen, um diesen aufzulösen, verfehlten die erforderliche Mehrheit im US-Senat – zunächst ging es um einen Entwurf der Demokraten, anschließend um einen der Republikaner. Damit besteht aktuell keine Aussicht auf ein Ende des „Shutdowns“ in den USA – es wird erwartet, dass sich das Ganze in die nächste Woche zieht. Am Freitag war Tag drei des teilweisen Stillstands. Am Dienstag waren die Haushaltsverhandlungen vor Ablauf der Frist um Mitternacht (Ortszeit) ohne Einigung geblieben. In der Folge trat in der Nacht zum Mittwoch der sogenannte Shutdown in Kraft. Das bedeutet, dass die Behörden auf Bundesebene ihre Tätigkeit zu einem großen Teil auf Eis legen müssen und nur noch unerlässliche Aufgaben erledigen können.
Juri Auel
Venezuela: Fünf US-Kampfjets flogen nahe unserer Küste
Venezuela hat der US-Regierung vorgeworfen, fünf Kampfjets im Karibischen Meer nahe seiner Küste eingesetzt zu haben. Es handele sich um eine Provokation, sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino López. Die USA haben bereits mehrere mutmaßliche Drogenboote aus dem südamerikanischen Land in der Karibik beschossen und dabei mindestens 17 Menschen getötet.
„Ich verurteile vor der Weltöffentlichkeit die militärische Schikane und Bedrohung des venezolanischen Volkes durch die US-Regierung“, sagte Padrino in einer vom staatlichen Sender VTV übertragenen Rede.
Die Stimmung zwischen beiden Ländern ist angespannt. Washington wirft Caracas vor, in den Drogenhandel für den US-Markt verwickelt zu sein. Der autoritär regierende venezolanische Präsident Nicolás Maduro bestreitet das.
Juri Auel
USA laut Trump in „bewaffneten Konflikt“ mit Drogenkartellen
US-Präsident Donald Trump hat nach übereinstimmenden US-Medienberichten entschieden, dass sich die Vereinigten Staaten in einem „bewaffneten Konflikt“ mit Drogenkartellen befinden. Über diese Einstufung berichteten die New York Times und der Sender ABC News unter Berufung auf eine vertrauliche Mitteilung, die demnach an mehrere Ausschüsse des US-Kongresses ging.
Die Drogenkartelle beziehungsweise ihnen zugerechnete mutmaßliche Schmuggler stuft die US-Regierung den Angaben nach als „unrechtmäßige Kämpfer“ ein. Nach Informationen der New York Times geht es dabei um Drogenkartelle, die die US-Regierung unter Trump zu terroristischen Organisationen erklärt hat.
US-Streitkräfte hatten in den vergangenen Wochen nach Angaben Trumps mehrfach mutmaßlich mit Drogen beladene Boote angegriffen und dabei 17 Menschen getötet. Trump bezeichnete sie in Posts aus seiner Plattform Truth Social als „Terroristen“. Beim ersten der Angriffe Anfang vergangenen Monats erklärte er, dass sich der Schlag gegen die venezolanische Drogenbande Tren de Aragua gerichtet habe. Die USA hatten diese im Februar als ausländische Terrororganisation eingestuft. Bei den darauffolgenden Angriffen sprach Trump ebenfalls von getöteten „Terroristen“, nannte aber keine Gruppe namentlich.
Die Militäreinsätze hatten für viel Kritik gesorgt - auch weil unklar war, auf welcher rechtlichen Grundlage sie stattfanden. Indem Trump das Vorgehen gegen Drogenkartelle formal als „bewaffneten Konflikt“ einstufe, festige er seinen Anspruch auf außerordentliche Kriegsbefugnisse, zitiert die „New York Times“ Rechtsexperten. In einem „bewaffneten Konflikt“ könne ein Land unter anderem feindliche Kämpfer rechtmäßig töten, auch wenn sie keine Bedrohung darstellten, heißt es. Ein Rechtsexperte verweist in der Zeitung jedoch auf den Unterschied zwischen dem Verkauf gefährlicher Produkte und einem bewaffneten Angriff und sieht die rechtliche Grundlage für die Einstufung als „bewaffneter Konflikt“ nicht als erfüllt.
Linus Freymark
Trump droht Demokraten-Metropole New York
Im US-Haushaltsstreit setzt die Regierung von Präsident Donald Trump das von Demokraten regierte New York unter Druck. Bundesmittel für wichtige Infrastrukturprojekte in Höhe von insgesamt rund 18 Milliarden Dollar (rund 15 Milliarden Euro) würden vorerst zurückgehalten, erklärte der Chef des US-Haushaltsamts, Russell Vought, auf der Plattform X.
Betroffen seien ein im Bau befindlicher Eisenbahntunnel zwischen New York und dem Bundesstaat New Jersey sowie der Ausbau einer U-Bahn-Linie in Manhattan. Vought kündigte außerdem an, auch milliardenschwere Klimaschutzprojekte in mehreren von Demokraten regierten Bundesstaaten zu streichen.
Das US-Verkehrsministerium stellte mit Blick auf New York klar, dass in einem ersten Schritt vorerst eine Zahlung von 300 Millionen Dollar für den U-Bahn-Ausbau gestoppt werde. Insgesamt würden aber sämtliche Bundesgelder für die beiden Großprojekte überprüft.
Nadja Lissok
Keine Einigkeit im US-Senat - „Shutdown“ geht weiter
Die erbitterten Etatverhandlungen im US-Senat gehen weiter, allerdings ohne Ergebnis. Notwendige Vorabstimmungen, um die Beratungen über den Übergangshaushalt überhaupt beginnen zu können, verfehlten die erforderliche Mehrheit – zunächst für einen Gesetzesentwurf der Demokraten, anschließend für einen der Republikaner. Damit besteht aktuell keine Aussicht auf ein Ende des „Shutdowns“ in den USA. Die Regierungsgeschäfte stehen seit Mitternacht (Ortszeit) teilweise still.
Der Shutdown wird zur Kraftprobe zwischen Donald Trump und der Opposition, schreibt US-Korrespondent Peter Burghardt in seinem Kommentar (mit SZ Plus):
Der Shutdown wird zur Kraftprobe zwischen Donald Trump und der Opposition, schreibt US-Korrespondent Peter Burghardt in seinem Kommentar (mit SZ Plus):
Katja Guttmann
Supreme Court erlaubt Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied Lisa Cook vorerst nicht
Das oberste US-Gericht untersagt es US-Präsident Donald Trump, die Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, mit sofortiger Wirkung ihres Amtes zu entheben. Das Gericht erklärte, stattdessen würden die Bemühungen der Regierung, Cook zu entlassen, im Januar in einer mündlichen Verhandlung überprüft.
Trump will das Fed-Vorstandsmitglied wegen angeblichen Hypothekenbetrugs loswerden. Doch Gerichte hielten ihn bislang davon ab: Zunächst hatte ein Gericht in der US-Hauptstadt Washington seinem Vorhaben vorübergehend einen Riegel vorgeschoben. Trump wandte sich daraufhin an ein Berufungsgericht, das die Entlassung Cooks zunächst weiterhin blockierte.
Juri Auel
Keine Einigung im Haushaltsstreit: US-Regierung ist im Shutdown
Demokraten und Republikaner haben sich wie erwartet nicht auf einen Haushalt einigen können. Damit steht fest, dass die Regierungsgeschäfte teilweise zum Stillstand kommen und mehrere staatliche Dienste eingestellt werden. Hunderttausende Bundesbedienstete werden somit in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt. Nachfolgend ein Überblick über die Folgen eines Shutdowns nach den bisher veröffentlichten Plänen der Behörden.
- Flughäfen: Die meisten Mitarbeiter der Transportsicherheitsbehörde TSA werden weiterarbeiten. Die Fluglotsen der Luftfahrtbehörde FAA mussten bei früheren Shutdowns ebenfalls ihren Dienst verrichten.
- Gerichte und Strafverfolgung: Den Bundesgerichten könnte am Freitag das Geld für den vollen Betrieb ausgehen. Dies ist eine Änderung gegenüber früheren Shutdowns, bei denen der Betrieb für mehrere Wochen aufrechterhalten werden konnte. Die Agenten der Bundespolizei FBI und der Drogenbekämpfungsbehörde DEA sowie die Küstenwache arbeiten weiter.
- Grenz- und Heimatschutz: Ein Großteil der für die Einwanderungsgerichte zuständigen Mitarbeiter des Justizministeriums setzt seine Arbeit fort. Dies wird mit dem von Präsident Donald Trump ausgerufenen nationalen Notstand wegen illegaler Einwanderung begründet. Auch Grenzschutzbeamte, Einwanderungsbeamte und die meisten Zollbeamten setzen ihren Dienst fort.
- Militär: Die zwei Millionen US-Soldaten bleiben auf ihren Posten. Das Verteidigungsministerium schickt jedoch mehr als die Hälfte seiner 742 000 zivilen Angestellten in den Zwangsurlaub. Geplante Besuche ausländischer Würdenträger finden nicht statt.
- Wirtschaftsdaten: Die Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten wie Arbeitsmarkt- oder Wachstumsberichte (BIP) wird ausgesetzt.
- Sozialleistungen: Renten- und Invaliditätsleistungen der Sozialversicherung werden weiter ausgezahlt. Die Behörde schickt jedoch zwölf Prozent ihrer Mitarbeiter in den Zwangsurlaub. Zahlungen für die staatlichen Krankenversicherungen Medicare und Medicaid laufen ebenfalls weiter.
- Lebensmittelhilfen: Das größte US-Hilfsprogramm SNAP läuft weiter, solange die Mittel reichen. Das Landwirtschaftsministerium hat noch keine aktuellen Pläne veröffentlicht. Das spezielle Ernährungsprogramm für Frauen, Säuglinge und Kinder (WIC) wird ebenfalls fortgesetzt. Hier könnten die Mittel jedoch nach einer Woche knapp werden.
- Post: Die US-Post (USPS) ist von einem Shutdown nicht betroffen, da sie nicht vom Kongress finanziert wird.
- Steuern: Die Bundessteuerbehörde IRS wird den veröffentlichten Notfallplänen zufolge für fünf Tage voll besetzt sein. Was bei einem längeren Shutdown geschieht, ist unklar.
Linus Freymark
Hintergrund: Darum geht es im US-Haushaltsstreit
Die derzeitige Auseinandersetzung kreist darum, dass die Demokraten eine Verlängerung der Finanzierung der Regierungsbehörden an den Verbleib auslaufender Gesundheitsleistungen knüpfen. Die Partei fordert unter anderem die Rücknahme von Kürzungen beim Vorsorgeprogramm Medicaid für einkommensschwache Menschen.
Die Republikaner lehnen das ab und behaupten, der Haushaltsentwurf der Demokraten sehe Hilfen für Einwanderer ohne Papiere vor. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte, die Demokraten stellten "illegale Ausländer" über amerikanische Staatsbürger.
Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, weist diese Darstellung zurück. "Das ist eine Lüge", schrieb er auf der Plattform X. "Kein einziger Dollar aus Bundesmitteln fließt in die Krankenversicherung für Einwanderer ohne Papiere." Schumer warf den Republikanern vor, die Regierung lahmzulegen, anstatt die Gesundheitsversorgung der Amerikaner zu schützen.
Seit 1981 kam es zu 14 teilweisen Regierungsstillständen, die meist nur wenige Tage dauerten. Der jüngste war zugleich der längste: Er dauerte 2018/2019 insgesamt 35 Tage.
Juri Auel
Handelsbeauftragter: Trump will Anteil an allen erfolgreichen Firmen
US-Präsident Donald Trump würde den Staat nach den Worten seines Handelsbeauftragten Jamieson Greer gerne an allen erfolgreichen Konzernen beteiligen. "Sprechen Sie mit Präsident Trump, er hätte gerne eine Beteiligung an jedem Unternehmen, das gut läuft", sagte Greer bei einer Veranstaltung in New York. Er wich damit einer Frage aus, ob nach dem Einstieg beim Chipkonzern Intel auch eine Beteiligung an dessen Rivalen Nvidia diskutiert werde. "Wir versuchen, kreativ zu sein, wie wir dabei vorgehen, und wie wir die Wirtschaft und gleichzeitig die US-Politik unterstützen", sagte Greer.
Trump hatte einen Einstieg der US-Regierung beim Chipkonzern Intel ausgehandelt. Dabei geht es um einen Anteil von zehn Prozent für 5,7 Milliarden Dollar. Die Beteiligung sei ein Anreiz für Intel, die Kontrolle über sein Auftragsfertigungsgeschäft zu behalten, hatte Finanzchef David Zinsner Ende August erklärt.
Juri Auel
Richter bremst US-Regierung bei Vorgehen gegen Gaza-Protest
Die US-Regierung hat nach Ansicht eines Bundesrichters mit ihren Bemühungen, ausländische propalästinensische Demonstrierende abzuschieben, gegen die Verfassung verstoßen. US-Heimatschutzministerin Kristi Noem und US-Außenminister Marco Rubio hätten Betroffene ohne US-Staatsangehörigkeit vor allem aufgrund ihrer politischen Meinungsäußerung ins Visier genommen, befand Richter William Young in Boston. Diese Äußerungen seien jedoch vom ersten Verfassungszusatz gedeckt.
Ziel der Regierungsvertreter sei es gewesen, Angst auszulösen. Dadurch hätten sie nach Überzeugung des Richters proaktiv von der Verfassung geschützte Äußerungen unterbinden und den Personen die ihnen zustehende Meinungsfreiheit verweigern wollen. Dies schränke bis heute „in verfassungswidriger Weise die Meinungsfreiheit“ ein.
Young wies dabei auch explizit eine Argumentation von US-Präsident Donald Trump zurück, nach der für Personen ohne US-Staatsangehörigkeit nicht dieselben Rechte gelten würden wie für US-Bürgerinnen und -Bürger. Der Fall würde die Frage aufwerfen, ob Ausländer, die sich rechtmäßig in den USA aufhielten, die gleichen Rechte auf freie Meinungsäußerung hätten wie der Rest. „Das Gericht beantwortet diese verfassungsrechtliche Frage eindeutig mit „Ja, das haben sie““, schrieb Young. Meinungsfreiheit sei niemals unbegrenzt, „aber diese Grenzen sind für Staatsbürger und Nicht-Staatsbürger dieselben“.
Juri Auel
US-Zollsatz von 15 Prozent soll angeblich auch für deutschen Pharma-Sektor gelten
Die deutsche Pharmaindustrie kann sich nach Angaben aus Regierungskreisen darauf verlassen, dass die von US-Präsident Donald Trump genannten zusätzlichen Importzölle nicht für sie gelten. Mit Blick auf die EU-US-Vereinbarung eines Zollsatzes von 15 Prozent auf fast alle Importe aus Europa sagte ein Regierungsvertreter zu Reuters: „Das gilt.“ Zuvor hatte es Unsicherheit in der Branche gegeben, ob nun diese 15 Prozent gelten oder die 100 Prozent, die Trump vor wenigen Tagen für den Pharma-Sektor genannt hatte.
Wirtschaftsminister Katherina Reiche hatte am Rand der Kabinettsklausur zuvor gesagt, die EU-Kommission prüfe nochmals, ob dies auch in Zukunft gelte. Sie verwies darauf, dass es eine Ausnahme bei den 50 Prozent US-Zöllen für Stahl und Aluminium für die Unternehmen gebe, die besondere Probleme schaffe. „Dies stellt insbesondere den Maschinenanlagenbau vor größte Herausforderungen, weil die Kleinteiligkeit der Nachweise für das einzelne verbaute Produkt, den Anteil von Aluminium und Stahl rückzurechnen, eine riesige, auch bürokratische Herausforderung darstellt“, sagte sie.
Juri Auel
Hegseth schwört US-Militär auf Krieg ein – angeblich um des Friedens willen
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die Militärführung darauf eingeschworen, sich auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. „Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten“, sagte der Pentagon-Chef vor hochrangigen Militärführern in Quantico im US-Bundesstaat Virginia. Das sei nicht deswegen notwendig, weil die USA einen Krieg wollten, sondern weil sie Frieden liebten. „Niemand hier will Krieg“, betonte er. Die, die Frieden wollten, müssten sich auf Krieg vorbereiten.
Der Verteidigungsminister, den die US-Regierung neuerdings als „Kriegsminister“ bezeichnet, hatte Medien zufolge Militärs weltweit zu dem Treffen einbestellt. Experten stuften die Zusammenkunft unter anderem angesichts ihrer Größe und Kurzfristigkeit als ungewöhnlich ein.
Hegseth sprach schon vor Wochen von einem „Krieger-Ethos“, den man wiederbeleben wolle, um nach außen hin abzuschrecken. Nun verkündete er neue Standards: Wer die „körperlichen Standards auf männlichem Niveau für Kampfpositionen“ nicht erfülle, sich nicht rasiere oder professionell aussehen wolle, für den sei es Zeit für eine neue Position oder einen neuen Beruf. Wenn diese Standards bedeuteten, dass sich keine Frauen für bestimmte Kampfberufe qualifizierten, dann sei das so. „Das ist nicht die Absicht, aber es könnte das Ergebnis sein“, sagte Hegseth.
Dimitri Taube
Bericht: USA schieben nach Absprache mit Teheran 100 Iraner ab
Die USA schieben der New York Times zufolge nach monatelangen Verhandlungen mit der Führung in Teheran rund 100 Iraner in die Islamische Republik ab. Die Zeitung beruft sich auf zwei hochrangige iranische Regierungsvertreter, die an den Gesprächen beteiligt gewesen seien, sowie auf einen mit den Plänen vertrauten US-Regierungsvertreter. Ein von den USA gecharterter Flug sei am Montag in Louisiana gestartet und solle im Laufe des Dienstags über Katar in Iran ankommen. Die Abschiebung gilt als seltener Fall der Zusammenarbeit zwischen den beiden verfeindeten Staaten.
US-Präsident Donald Trump plant, eine Rekordzahl von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus aus den USA abzuschieben. Er begründet dies mit der hohen Zahl illegaler Grenzübertritte unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden. Seine Regierung hat jedoch Schwierigkeiten, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen, auch wenn sie neue Wege schuf, um Migranten in andere Länder als ihre Heimatländer zu schicken. Vom US-Präsidialamt und dem Außenministerium in Washington gab es bisher keine Stellungnahme.
Die Identität der Iraner und die Gründe für ihre Einreise in die USA waren dem Bericht zufolge bislang unklar. Einige hätten sich nach monatelanger Haft in Abschiebezentren freiwillig zur Ausreise bereiterklärt, andere nicht. Das iranische Außenministerium koordiniere die Rückkehr der Abgeschobenen. Ihnen sei zugesichert worden, dass sie nichts zu befürchten hätten, hieß es in dem Bericht weiter.
Im Februar hatten die USA auf Grundlage eines Abkommens mit Panama 119 Menschen aus verschiedenen Ländern, darunter auch aus Iran, in das mittelamerikanische Land abgeschoben.
Dimitri Taube
Youtube zahlt Trump Millionen wegen Sperrung seines Accounts
Nachdem Donald Trumps Anhänger im Januar 2021 das US-Kapitol gestürmt hatten, sperrten Online-Plattformen zeitweise die Accounts des Präsidenten. Trump klagte. Darauf reagiert nun als nächster Dienst Youtube. Die zum Tech-Riesen Alphabet gehörende Videoplattform zahlt 24,5 Millionen US-Dollar, um die Wiedergutmachungsklage des Präsidenten beizulegen. Das berichteten das Wall Street Journal und weitere US-Medien am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf Gerichtsdokumente.
Am 6. Januar 2021 wollte die Menge am Kapitol in Washington, D.C., verhindern, dass der US-Kongress den Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 besiegelt. Trump hatte davor wochenlang ohne Belege behauptet, dass ihm der Wahlsieg durch Betrug gestohlen worden sei – und die Stimmung vor der Attacke mit einem Auftritt vor seinen Anhängern angeheizt. Die Online-Dienste sperrten Trumps Konten damals wenige Tage vor dem Ende seiner ersten Amtszeit, weil sie weitere Gewalt befürchteten.
Meta und Youtube schalteten die Profile erst Anfang 2023 wieder frei. Bei Twitter stellte Tech-Milliardär Elon Musk Trumps Account im November 2022 wieder her, wenige Wochen nachdem er den Dienst für etwa 44 Milliarden Dollar gekauft hatte. Nach Trumps Wiederwahl zogen es die Plattformen vor, die Klagen mit Millionenzahlungen auszuräumen. So erklärte sich der Facebook-Konzern Meta im Januar bereit, Trump 25 Millionen Dollar zu zahlen. Davon sind 22 Millionen Dollar für eine Trump-Bibliothek vorgesehen.
Die jetzt erstrittenen 24,5 Millionen Dollar (knapp 21 Millionen Euro) sind nach Darstellung der New York Times „eine relativ kleine Summe“ für Alphabet. Mit Werbung auf Youtube habe der Konzern im zweiten Quartal 2025 rund 9,7 Milliarden US-Dollar verdient. Die 24,5 Millionen Dollar gehen zum Großteil an die Organisation „Trust for the National Mall“, die den von Trump gewünschten Bau eines pompösen Ballsaals im Weißen Haus realisieren soll. Kleinere Zahlungen erfolgten an mehrere Mitkläger, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.
Seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit im Januar bemühen sich Hightech-Konzerne um Nähe zum Präsidenten. Mark Zuckerberg von Meta, Sundar Pichai von Alphabet, Elon Musk von X und andere Größen der Industrie nahmen an den Feierlichkeiten zur Amtseinführung teil. Das Wall Street Journal zitierte Trumps Anwalt John Coale, dass der Rechtsstreit „tausend Jahre“ gedauert hätte, wäre Trump nicht wiedergewählt worden.
