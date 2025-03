Verteidigungsminister Hegseth: „Niemand hat Kriegspläne verschickt“

Dass die Spitze der Regierung der USA geheime Militärinformationen in einer Signal-Gruppe diskutiert hat, in der auch ein Journalist Mitglied war, versetzt das politische Washington in Wallung. Von den beteiligten Politikern hat sich dazu bisher erst einer geäußert: Pete Hegseth, der Verteidigungsminister. Vor Journalisten sagte er dazu auf einem Flughafen auf Hawaii: „Niemand hat Kriegspläne verschickt. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.“



In der Chatgruppe wurden nicht nur die Vor- und Nachteile von Luftschlägen gegen die Huthi-Miliz in Jemen diskutiert. Nur wenige Stunden vor den Angriffen in der vergangenen Woche habe Hegseth dann auch detaillierte Pläne verschickt, heißt es in dem Enthüllungsbericht des Magazins The Atlantic: Daten über Angriffsziele, die Waffen und den Ablauf der Luftschläge. Der im Weißen Haus angesiedelte Nationale Sicherheitsrat hat in einem Statement bestätigt, dass der Gruppenchat echt war. Die Angelegenheit werde nun überprüft.



Hegseth griff zugleich den Atlantic-Chefredakteur Jeffrey Goldberg an, der Teil der Chatgruppe war und den Skandal enthüllt hat. Dieser „sogenannte Journalist“ veröffentliche immer wieder „Falschmeldungen“ und habe es sich zum Ziel gemacht, der Regierung Trump zu schaden.



Warum der Fall so problematisch ist, beschreibt SZ-Korrespondent Fabian Fellmann (SZ Plus):