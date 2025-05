USA: Haben in Handelsgesprächen mit China Einigung erzielt

Die USA und China haben in ihren Gesprächen zur Beilegung der Handelsstreitigkeiten nach US-Angaben eine Einigung erzielt. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sprach in Genf bei einem gemeinsamen Auftritt mit US-Finanzminister Scott Bessent von einer „Vereinbarung, die wir mit unseren chinesischen Partnern getroffen haben“. Diese werde dazu beitragen, das Defizit der USA im internationalen Warenhandel von zuletzt 1,2 Billionen Dollar zu verringern. Bessent erklärte lediglich, in den zweitägigen Verhandlungen seien „substanzielle Fortschritte“ erzielt worden. Einzelheiten würden am Montag bekanntgegeben. US-Präsident Donald Trump sei über den Stand der Gespräche informiert.



In Genf hatten Delegationen unter Führung von Bessent und dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng am Samstag und am Sonntag hinter verschlossenen Türen über eine Beilegung ihres Zollstreits verhandelt. „Es ist wichtig zu verstehen, wie schnell wir zu einer Einigung kommen konnten, was zeigt, dass die Differenzen vielleicht nicht so groß waren wie möglicherweise gedacht“, sagte Greer. Die Chinesen seien „harte Verhandlungspartner“.



Weltweit wurden die Gespräche mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, da ihr Ausgang als entscheidend für die weitere Entwicklung des globalen Handels gilt. Die von Trump angekündigten Zölle hatten an den Finanzmärkten weltweit schwere Turbulenzen und starke Kurseinbrüche ausgelöst.